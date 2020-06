Miroslav Kalousek si utahuje z OSN. Mnozí mu dají za pravdu

Anketa Budou Spojené státy v roce 2030 stále největší světovou mocností? Budou 8% Nebudou 92% hlasovalo: 2633 lidí

OSN se nelíbí, že řada profesí v angličtině obsahuje slovo „man“. Například policista je „policeman“, hasič „fireman“, prodavač „salesman“. Takto genderově zabarvená anglická slova by nahradila užitím slov „police officer“ či „salesperson“.

