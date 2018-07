Miroslav Kuželka: Bude očekávaným milníkem rozvoje elektromobility v ČR rok 2018?

Elektromobilita v ČR do roku 2015 tak trochu přešlapovala na místě a hledala sama sebe. Hodně se o ní mluvilo na různých přednáškách, konferencích, vytvářely se různé strategie a koncepce. Vše se ovšem pohybovalo více v teoretické rovině než v praxi, „na ulici“.

Pár rychlodobíjecích stanic se sice postavilo, ale do reálné elektromobility to mělo zatím daleko. Bylo jasné, že nastal čas, aby do hry vstoupily silné energetické společnosti s konkrétními propracovanými projekty a stát se svou koncepcí a finanční podporou. Jde totiž o zvládnutí sofistikovaných moderních technologií v krátkém čase, koncepci v dlouhodobém horizontu, topologické plánování sítě v rámci celé ČR, roaming mezi operátory dobíjecích služeb a v neposlední řadě i o úpravu související legislativy.

V roce 2016 své projekty odstartovaly společnosti ČEZ a E.ON. Od této doby můžeme již mluvit o skutečném rozvoji elektromobility v ČR. V té době byl již k dispozici na MPO také schválený národní akční plán čisté mobility, který se stal základním kamenem a který se nadále rozvíjí, jak přicházejí požadavky na nové služby a technologie. V letošním roce vyhlásilo Ministerstvo dopravy první dotační výzvu projektu na výstavbu národní dobíjecí sítě. Celý projekt v horizontu několika let zajistí dalších cca 500 rychlodobíjecích stanic na území ČR. Také město Praha přišlo s vlastním projektem 59 rychlodobíjecích stanic na území hlavního města.

Občas se na různých webových portálech dočteme negativní komentáře, které kritizují stát a energetické společnosti za pomalost v oblasti rozvoje elektromobility a nabízejí tzv. „rychlá a levná řešení“. Tyto komentáře dle mého názoru vycházejí z „neznalosti„ celé problematiky, jinak si to nedovedu vysvětlit.

Z mého pohledu se stát, tedy zmíněná ministerstva, a energetické společnosti zhostily tohoto úkolu velmi profesionálně a první výsledky jsou již vidět. Desítky plně funkčních stanic s dobrou topologií rozmístění, jasná koncepce a významná finanční podpora projektů ze strany státu jsou toho důkazem. Např. zmíněný dotační program OPD2 z dílny MD ČR je bez nadsázky bezprecedentně největší v celé EU a věřím, že posune elektromobilitu v ČR během několika málo let na úroveň těch nejvyspělejších zemí. Já osobně se na projekt OPD2 dívám s velkým respektem. Se stejným respektem se budu dívat i na operátory, kteří jednotlivé výzvy získají a zrealizují, budou to pro ně velmi náročné projekty, a to ve všech směrech.

Rychlá a levná řešení jsou obecně velmi nebezpečná, protože většinou nefungují. Vzhledem ke spolufinancování těchto projektů prakticky výhradně z fondů EU také existují určitá pravidla, která přiznání dotací podmiňují, zejména udržitelností projektu, jeho funkčností a harmonogramem výstavby. Jednoduše řečeno, pokud stanice nebudou fungovat, resp. budou fungovat špatně, nebudou postaveny v termínu atd. dotace jednoduše nebudou přiznány a investor ponese náklady ke své tíži včetně negativní medializace. To může v důsledku u takto velikého projektu negativně ovlivnit nejen investora samotného, ale hlavně pohled široké veřejnosti na elektromobilitu jako takovou.

Subjekt, který využije některý s dotačních programů na sebe automaticky bere veliký závazek i společenskou zodpovědnost. Prostor pro chybu je zde tedy prakticky nulový.

Není náhodou, že výstavba dobíjecí infrastruktury připomíná masivní výstavbu mobilních telefonních sítí, kterou známe z konce 90. let. Koncepce a hlavně celková náročnost bude velmi podobná. Tato skutečnost jasně ukazuje, že elektromobilita bude pouze pro silné a stabilní hráče schopné nést rizika, ochotné investovat nemalé prostředky v dlouhodobém horizontu a následně celý systém aktivně rozšiřovat a rozvíjet v návaznosti na technologický posun v automobilovém průmyslu.

Velmi brzy (v řádu let) vznikne inteligentní globální rychlodobíjecí infrastruktura schopná obsloužit stále rostoucí množinu inteligentních elektromobilů. Tyto dva světy budou vzájemně propojeny a budou tvořit jeden vysoce inteligentní globální systém tzv. elektromobilních služeb.

Již existují nové platformy služeb, jako například autonomní plánování dobíjení na trase, které bude jednou z hlavních funkcionalit nově přicházejících elektromobilů, stejně jako vyrovnání účtu za dobití u stanice, které za vás provede vůz sám. Ten se tak s přibývajícími schopnostmi bude stávat stále více „službou“ resp. vaším partnerem a průvodcem na cestách než krabicí na 4 kolech, jak to vnímáme nyní. Ruku v ruce s tím jde i koncept zcela autonomních vozidel, která již v pilotních projektech fungují, kde už na vlastního uživatele (řidiče) vlastně „moc práce“ nezbývá, a bude se tak moci soustředit na jiné činnosti.

Nejde o žádné vize, nebo sci-fi , ale o velmi blízkou realitu. ABB dobíjecí stanice s implementovanou technologií Ability™ Solutions jsou na spuštění těchto služeb již připraveny. Největší tuzemská automobilka ohlásila postupný nástup několika plně elektrických verzí v příštích 5 letech. Již bylo komunikováno v médiích, že by se mělo jednat o 4 až 5 elektrických modelů s významným podílem produkce. Navíc její největší lokální konkurent již vozy v prodeji má. To vše dává rozhodně velký potenciál pro rozvoj elektromobility u nás. V ČR si nemůžeme dovolit být v technologickém skluzu. Těžko si představit, že v globalizované EU si např. německý řidič nedobije vozidlo v ČR ve stejném komfortu jako ve své zemi. Elektromobilita jednoduše nezná hranice, stejně jako je nezná internet.

Před dvěma lety jsem v jednom ze svých publikovaných článků odhadnul počet rychlodobíjecích stanic pro komfortní pokrytí ČR na cca 800 v horizontu několika let. Pokud sečteme to, co je v této chvíli již postaveno resp. naplánováno a na co jsou nově alokovány dotační výzvy, zdá se, že můj odhad byl docela přesný.

Často zdůrazňuji slovo „rychlodobíjení“, protože právě na této technologii záleží, jak rychle se elektromobilita rozvine. Čas jsou peníze a důležité jsou 3 klíčové parametry. První je nabídnout srovnatelný čas dobíjení, jaký je při tankování spalovacích vozidel, druhý je srovnatelná cena elektromobilu s klasickým spalovacím vozem a třetím je dojezd na jedno nabití. Ve všech 3 parametrech šlapeme spalovací technologii na paty a je to jen otázka několika málo let, kdy se karta zcela obrátí a technologie z 19. století skončí tam, kam již po cca 170 letech zaslouženě patří, tedy v technických muzeích. Nové vysoce výkonné nabíjecí systémy ABB již dnes dovedou do elektromobilu poslat během 8 minut energii na dalších 200 km jízdy. Tento segment nadále bude pro silné a stabilní technologické dodavatele, kterým ABB rozhodně je.

autor: PV