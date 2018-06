Miroslav Pelta o kauzách: Je to útok na mé manželství. Tuším, kdo za tím vším je, nejsou to lidi ze sportu

"Podezření jsou útokem na moji rodinu, vůči manželce a na moje soukromí. Mám z toho zvláštní pocit, že jde ve skutečnosti o útok na moje manželství, na moji manželku. Nechci to zlehčovat, ale nemám z toho dobrý pocit, mám pocit, že to někdo chce,” uvedl Pelta, jenž nazývá celou věc komplotem.

"Mám svůj názor na to, kdo by za tím mohl být. Lidé ze sportu to nejsou," uzavřel Pelta s tím, že si dělá inventuru, kdo by za jeho kauzami mohl stát.