Miroslava Němcová při projevu Trumpa? To byly scény. Vzteklá politička, zločinní migranti, zhnusená ,,kavárna". A žluč teče

Včera měl svůj pravidelný projev, zvaný State of the Union, americký prezident Donald Trump. Hovořil přibližně hodinu a čtvrt. A to, co říkal, se jeho oponentům nelíbilo, takže někteří opakovali gesto Miroslavy Němcové z inaugurace prezidenta Zemana a odešli. Ruce se nepodávaly, protokol se nedodržoval a trhaly se projevy. Šlo o migraci i zdravotnictví.

Začátek projevu patřil ekonomice, ve které se Donald Trump po právu pochlubil mnohem lepšími statistikami, než měl jeho předchůdce Barack Obama. „Zaměstnanost jde nahoru, příjmy stoupají, chudoba padá, zločinnost jde dolů, sebevědomí bují a naše země prospívá a je znovu respektována," zahájil Donald Trump svůj projev. Následoval dlouhý výčet konkrétních čísel, porovnávaný s minulou administrativou.

V projevu Donald Trump zmínil také to, že už nikdo nebude zneužívat Spojené státy, pokud jde o obchod. A jmenoval Čínu, se kterou mají prý teď „nejlepší vztahy, jaké kdy byly“, když s jejím prezidentem podepsal novou dohodu. „Respektují to, co jsme udělali, protože sami nemohli věřit, že jim to, co dělali oni, procházelo celé roky a desetiletí bez toho, aniž by někdo v naší zemi řekl: Tak už dost!“ prohlásil americký prezident.

Projevu se zúčastnil i venezuelský prezident Juan Guaidó, kterému Donald Trump vzdal hold a Nicoláse Madura nazval socialistickým diktátorem. Také se pochlubil, že dokázal ostatní země NATO přinutit platit svůj spravedlivý podíl na obranu. Mezi plánovanými reformami zmínil i zdravotnictví, které je v Americe velice probíraným tématem. Když Trump sděloval své plány, z řad demokratů se ozvalo bučení. Prezident USA pravil, že nenechá americké zdravotnictví zruinovat socialismem. „Přes 130 zákonodárců v této místnosti se přihlásilo k zákonům, které by naši zemi přivedly k bankrotu tím, že by poskytly bezplatnou, daňovými poplatníky placenou, péči milionům nelegálních migrantů. Nutili by daňového poplatníka dotovat kohokoliv, kdo by nelegálně překročil naše hranice,“ opřel se Trump do demokratů.

V souvislosti se zdravotnictvím zmínil Donald Trump legendu amerického konzervativního rádia, Rushe Limbaugha, kterému lékaři diagnostikovali rakovinu. A udělil mu prezidentskou medaili svobody, kterou předala první dáma Spojených států.

Bučení ze sálu se ozvalo znovu, když Trump chválil činnost imigračního úřadu a jeho úspěchy ve vyhošťování nelegálních přistěhovalců. Opřel se zejména do Kalifornie, která se podle Trumpa zákonem prohlásila za útočiště nelegálních migrantů. Dále Donald Trump deklaroval, že bude bránit právo modlit se ve školách a také právo na držení zbraní. Stejně jako v minulém projevu se chlubil zabitím „teroristických vůdců“ Baghdádího a Sulejmáního.

Jak to ovšem bývá, zajímavý nebyl jen obsah projevu, ale i to, co se dělo před ním, při něm i po něm. Vztah Nancy Pelosiové, předsedkyně Kongresu z řad Demokratické strany a Donalda Trumpa není, mírně řečeno, z nejlepších a i při projevu se to projevilo.

Na začátku prezident Trump dorazil k pultíku a předal desky, zřejmě s projevem, svému viceprezidentu Pencovi a následně Pelosiové. Předsedkyně pak natáhla ruku k pozdravu, ale to už se Donald Trump otočil zpátky k pultíku a rukou jí nepotřásl.

Pelosiová pak vrátila úder, když Donalda Trumpa Kongresu uvedla slovy: „Členové Kongresu, prezident Spojených států.“ Ovšem podle protokolu měla správně říci: Členové Kongresu, mám tu čest a privilegium vám představit prezidenta Spojených států.

A Pelosiová svůj názor na Donalda Trumpa projevila ještě jednou. Když Donald Trump zakončil svůj proslov tradičním: „Děkuji vám, Bůh vám žehnej a žehnej Americe,“ tak vstala a při potlesku demonstrativně roztrhala všechny stránky Trumpova projevu. Na dotaz novinářů, proč tak učinila, odpověděla: „Protože to bylo ještě to slušné, co jsem s tím mohla udělat, když uvážíme i ostatní možnosti.“

Pelosiová nebyla sama, kdo vyjádřil svůj odpor. Několik kongresmanů a kongresmanek se rozhodlo Trumpův projev bojkotovat a vůbec na něj nepřišli. Mezi nimi i hlasitá Trumpova kritička Alexandria Ocasio-Cortezová. Jiní si zase vzali příklad z Miroslavy Němcové, která odešla z inaugurace prezidenta Zemana. Dohromady tři. Například Rashida Tlaibová, muslimská Palestinoameričanka, která svůj odchod zdůvodnila slovy: „Ty lži, bigotnost a bezostyšné vychloubání tím, že vzal lidem potravinové lístky, na které spoléhají – to je pod úroveň úřadu, který zastává. Hanba tomuto navždy odvolanému prezidentovi.“ Další dva kongresmani si stěžovali, že koukat na Donalda Trumpa je jako koukat na wrestling, protože je to všechno jen lež a faleš. Trumpův mandát je prý „národní tragédie“.

Televizní stanice CNN , kterou Trump kritizoval za to, že o něm vysílají „fake news“ dala dohromady věci, které si měli diváci z projevu odnést. Jednak, že politický boj opravdu vřel, jak v Trumpově projevu, ve kterém nenechal na Baracku Obamovi nit suchou, tak v řadách demokratů. Což dle CNN dokládá i špičkování mezi Pelosiovou a Trumpem či bučení při určitých částech projevu.

Dále, že se Trump chytře zaměřil na ekonomiku, protože v této oblasti se Američané víceméně shodnou, že k ní Donald Trump přistupuje správně, i když u jiných témat tato shoda ani v nejmenším nepanuje. Prezidentův projev byl dle CNN také mnohem teatrálnější než obvykle, například kvůli udělení medaile konzervativnímu moderátorovi Limbaughovi. Trump také překvapil mladou matku s dvěma dětmi návratem jejího manžela z vojenské mise. „Bylo to jako z televize, ale v Kongresu.“ A na závěr, Trump dle CNN neprojevil ani náznak smířlivosti, ale útočil na své oponenty tvrdě a přímo a účastníky z řad demokratů prý otevřeně pohrdal.

