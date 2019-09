Místo Koněva garáže! Debata starosty Prahy 6 a komunisty odhalila mnohé

Do pořadu Pro a proti, odvysílaném na Českém rozhlasu Plus, přišli starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a zastupitel této městské části Ivan Hrůza (KSČM) debatovat ohledně dění točící se kolem sochy maršála Koněva. Debatovalo se o tom, zdali má socha mít u sebe umístěné dodatkové tabulky a najevo vyšlo i s čím přepokládal plán revitalizace na současném místě sochy. U toho však debata nezůstala, řešilo se tak i možné napojení KSČM na Rusko či jak probíhal konec druhé světové války v ulicích Prahy.

,,Otázka pomníku maršála Koněva má pozadí jiné, politické,“ uvedl na úvod pořadu Ivan Hrůza. Dodává, že nesouvisí s touto městskou částí a zároveň odmítl výroky starosty Koláře publikované v Hospodářských novinách. Odmítá tak, že by čeští komunisté byli 5. kolonou Ruska. „Tento výrok pana starosty je nevybíravý a nesouhlasím s ním. Vytváří jen představy konspiračních teorií a spiknutí,“ říká.

Anketa Jakou roli sehrál ruský národ v dějinách Československa a České republiky? Jednoznačně kladnou 87% Spíše kladnou 7% Spíše zápornou 4% Jednoznačně zápornou 2% hlasovalo: 4456 lidí

Kolář však nesouhlasil. Rusové prý mají jednoznačně zájmy v České republice a „těžko nesou to, že přišli o svou sféru vlivu“. Dále poukázal, že Rusové mají ke svým propagandistickým aktivitám využívat i dezinformační weby, jež mají být placené Moskvou, z nichž jmenoval Sputnik a Aeronet. Není prý pravda, že se snaží překrucovat historii.

„Tady existuje zcela jasná provázanost mezi ruskou ambasádou a komunistickou stranou,“ dodává Kolář. Prý věří, že existuje zcela jasná provázanost mezi komunistickou stranou a ruskou ambasádou. „Přijde mi zvláštní, že řadová členka strany má tak těsné vazby na ambasádu, že má k dispozici korespondenci mezi starostou městské části a velvyslancem.“ Tu měla získat členka komunistů Marta Semelová.

To Hrůza odmítl. „Mohu jednoznačně prohlásit, že ani velvyslanec, ani Vladimir Vladimirovič Putin mě neinformovali o aktivitě pana starosty,“ dodává. Starosta prý má představu, že „když je starostou městské části, kde je mnoho velvyslanectví a pochází z rodiny diplomata, že může jednat jako diplomat“. Prý se Kolář jako diplomat však nechová a „šlápl do porcelánu“. Doplnil, že to nemůže být bez další odezvy.

A pak se diskuze vrátila k uniklé korespondenci, kterou získala Semelová. „K tomuto by měla vystoupit přímo paní Semelová. Pochybuji, že by se k ní tato informace dostala od velvyslance. Ale ruská ambasáda je uznávaný subjekt a všichni diplomaté mají právo komunikovat s kýmkoliv na území republiky,“ tvrdí Hrůza.

Kolář informoval, co současnému dění předcházelo. „Než jsem informoval ruského velvyslance o tom, že máme nějaké zájmy se sochou maršála Koněva, tak jsem byl na ministerstvu zahraničí, radit se s příslušným odborem, s jeho vedoucí, paní velvyslankyní Hynkovou, která říkala, že ohledně sochy maršála Koněva čile komunikují s ruskou ambasádou.“

Fotogalerie: - Koněv a Marta

A pak vyšlo najevo, co že se mělo časem objevit místo sochy maršála Koněva. Kolář o tom již ve své kanceláři měl informovat i radu ruské ambasády. „Praha 6 má dlouhodobě zpracovaný plán na rekonstrukci Náměstí interbrigády, kde se ta socha nachází, součástí toho plánu je vybudování podzemních garáží.“ Ruská ambasáda měla s přemístěním sochy v minulosti již souhlasit.

Socha by dle Koláře mohla v budoucnu sloužit jako „vzdělávací pomůcka“. To, že by sochu chtěla radnice odstranit, starosta však odmítl. „Socha byla postavena roku 1980, nejedná se tedy o válečný hrob. Je to připomínka člověka, který velel části Rudé armády, která se účastnila Karpatsko-dukelské operace, osvobozovala Drážďany a podobně,“ shrnuje.

Podle Hrůzy chce tímto tématem točícím se okolo sochy vedení Prahy 6 zamaskovat jiné problémy.

Fotogalerie: - U sochy Koněva

Že by se v budoucnu jednalo o „vzdělávací pomůcku“, se Hrůzovi příliš nezamlouvá: „Dodatkové tabulky na pomníky nepatří. Toto je pomník nejen maršála Koněva, ale všech Rudoarmějců, kteří osvobozovali Československo a kterých zde položilo 140 tisíc svůj život. Jakákoliv dehonestace je nepřijatelná, považujeme ji za skandální a pobuřování.“

Kolář nesouhlasí s tím, že má být na pomníku uvedena lživá informace: „Na pomníku je psáno, že maršál Koněv zachránil Prahu před zničením. „To ale samo o sobě není pravda, protože když přijel do Prahy, tak Praha už prakticky osvobozena byla. Největší zásluhu na tom má generál Kutlvašr.“

„Maršál Koněv má nezpochybnitelnou roli při osvobozování tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava a bývalého Československa, pokoušel se i pomoct slovenskému národnímu povstání, všichni víme, jak to dopadlo... Bitvy na Dukle nejsou zrovna dobrým příkladem vojenského velení… Naší tendencí není dějiny překrucovat, ale uvádět fakta. Jestli je teď na pomníku lživá informace, tak máme povinnost ji uvést na pravou míru,“ konstatoval Kolář.

Fotogalerie: - Koněv v ohrožení

Poté Kolář mluvil o tom, co si dovolil říct ruský rada na adresu Tomáše Masaryka: „Když u mě v kanceláři byl ruský rada, tak říkal, jak je možné, že na pomníku Tomáše Masaryka není nějaká dodatková tabulka, která by vysvětlovala, co to je za člověka. Já jsem se ohradil proti tomu celkem důrazně, že přeci není možné, aby řadový sovětský maršál srovnáván s první československým prezidentem.“ Mnoho lidí prý vůbec netuší, kdo je Koněv a dodatková tabulka by tam měla být.

„Maršál Koněv nebyl žádný řadový maršál. Starosta říká naprostou nepravdu. Mám přímé informace a tvrdím, že Praha byla v poslední chvíli osvobozována Rudou armádou,“ ohradil se Hrůza. „V Praze je pochováno 727 Rudoarmějců, a tento pomník vyjadřuj vděk za osvobození Prahy. Vnímáme to tedy zcela odlišně. Pan starosta chce jít cestou dehonestace a já si myslím, že to správné není,“ dodává.

