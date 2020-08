Mitrofanov přirovnal Moniku Babišovou k Martě Gottwaldové. Pak si odplivl

reklama

„Manželka Monika pak odjela podporovat domácí cestovní ruch do Chorvatska,“ poukázal, a pro premiérovu choť připojil nepříjemné přirovnání se ženou československého komunistického lídra. „České publikum však mohlo podpořit její instagramový účet. Pozorování a lajkování dolních končetin a pedikúry paní premiérové je pro tento účel jako dělané. Ale nakonec byla v této rodinně politické pozici i Marta Gottwaldová, tak jaképak copak,“ napsal Mitrofanov.

Monika Babišová do Chorvatska zamířila i se svým synem.

„Jenže ještě nebyl všem dnům konec. Základem každého bohatství je jak známo šetrnost. Nějaký floutek, kterému na ničem nezáleží, by třeba zaplatil stornopoplatek za zájezd, který si předplatil před drahnou dobou, ale pak ho musel zrušit. Floutkové, ti ať to klidně dělají. Miliardář Andrej Babiš si to dovolit nemůže. Tak v rámci své politické kultury ukázal kritikům fakáče, jel na Krétu a tam se radostně cachtal v moři,“ nenechal Mitrofanov na Babišovi nit suchou.



Babiš sdělil, že zájezd objednával již vloni. „Co se týká té Kréty, minulý rok v červenci mi zkrátka ten koronavir nezavolal, abych to zrušil. A moje dcera mi řekla: ‚Tati musíme tam jet,‘“ ospravedlňoval se Babiš ve vysílání stanice Impuls. Důrazně přitom upozornil, že on si své již splnil, jelikož byl třikrát u nás v lázních.

U Mitrofanova ale Babiš sympatie za tato slova nesklidil: „Už jsem se setkal se dvěma druhy premiérových omlouvačů. První říkají, že Babiš byl na dovolené i v Česku. Druzí, že nával v domácích turistických střediscích je vždycky. Mně by byl občan Babiš ukradený i s celou rodinou. Ať se chová, jak chce křivě, mne by se to netýkalo. Jenže premiér, který káže vodu, ale pije víno, je na odplivnutí. Anebo může být také vzorem drzého čela. Třeba pro čaulidi.“

Fotogalerie: - Babiš v Janově

Komentátor k Babišově dovolené připojil i fotografii, která proti Babišovi ohrazuje s poukazem na občany, kteří se místo k moři vypravili na Sněžku. „Prchal, ty dostaneš medajli. Oni fakt fšeci ostali v Česku a stojí hodinové fronty na lanovku. Čo jim doporučíme, to urobí!“ je na sarkastické fotografii Babiše užívajícího si moře na Krétě.

Babiš se ke své dovolené vyjádřil, že se obává, aby mu z ní kritici neudělali „peklo“. „Babiš vyzývá, abychom utráceli doma, a dovolí si jet do Řecka, no to je skandální. Moje paní je teďka dokonce v Chorvatsku. Moje rodina je pro mě důležitá, tak s dovolením všichni moji hejtři a nepřátelé to snad rozchodí,“ vzkázal odpůrcům pro Impuls.

Prezident Miloš Zeman, na rozdíl od předsedy vlády, v českých luzích a hájích zůstal. Svou dovolenou se rozhodl trávit na zámku v Lánech a také na Vysočině. I letos pak dal místo námořním trajektům přednost svému gumovému plavidlu Challenger 300.

