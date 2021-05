Mladá generace fanatických Arabů... Poznatky z války v Izraeli

Co stojí za narůstajícím konfliktem v Izraeli v posledních dnech? Důvodů je vícero. „Když to shrneme, diskriminace, nerovnost, odcizení a absence diplomatického horizontu pro Palestince představují spolehlivý recept na podporu protestů, zejména pro generaci, která se nepodřizuje diktátu,“ má jasno prominentní izraelský deník. Prezident Izraele ovšem mluvil o krvežíznivém arabském davu.

Na Blízkém východě to vře, zejména v posledních několika dnech v oblasti Izraele a Palestiny. Již několik týdnů létají z oné džungle zvané Gaza občasné rakety na pohraniční městečka a také balóny se zápalnými bombami, které způsobily četné požáry. Současně se již dva týdny snaží arabští kazatelé rozdmýchat v Jeruzalémě nepokoje, využívajíce jako každý rok svátečního měsíce ramadánu.

Izraelský deník Haaretz přišel s šesti faktory, které vyvolávají otřesy v arabsko-izraelské společnosti. Prvním je náboženský element. Problémem je poškozování náboženských památek a hodnot, což může naštvat spoustu Arabů. Jako příklad takového chování jsou uvedeny údajné útoky Izraelců na mešitu al-Aksá. „Shromáždění zástupců muslimských zemí odsoudilo Izrael za vypuknutí násilí v jeruzalémské mešitě al-Aksá, jednom z nejposvátnějších míst islámu,“ píše se v dalším článku Haaretze.

Dalším rozbuškou jsou údajně boje v Šejch Džarráhu, tedy v převážně arabské čtvrti ve východním Jeruzalémě. „V Izraeli je tato záležitost vykreslována jako spor o nemovitosti mezi osadníky a Palestinci, stejně jako mnoho dalších podobných střetů v Jeruzalémě. Palestinská strana však na to vůbec neskočila. Pojmy jako etnická čistka a vykořenění palestinských rodin z jejich domovů, které mají být nahrazeny osadníky s podporou státu, představují v této debatě vůdčí narativ,“ píše se v Haaretzu. „Ve čtvrti Šejch Džarráh se rozvinul lidový boj a mnoho aktivistů, jak muslimů, tak křesťanů a dokonce i Židů, dokázalo najít způsob, jak se ztotožnit s palestinským národním bojem,“ argumentují autoři.

Jako třetí argument uvádí Haaretz to, co jsme uvedli v prvním odstavci, a to vliv svátku ramadán. „Se začátkem měsíce ramadánu pomohly incidenty na schodech Damašské brány rozdmýchat protesty v celém Jeruzalémě. Mnoho lidí našlo přímou souvislost mezi Šejchem Džarráhem a Damašskou bránou. Připomeňme, že mešita al-Aksá je Palestinci vnímána jako symbol suverenity a národní přítomnosti v Jeruzalémě.“

Čtvrtým z šesti argumentů je mladá generace. Převaha mladých lidí při protestech je prý zřejmá. „Jedná se o generaci, která se narodila v 90. letech v souvislosti s dohodami z Osla, a někteří z nich se narodili těsně před nebo po protestech arabských Izraelců v říjnu 2000. V arabské společnosti v posledních letech převládá dojem, že mladá generace je zahleděná do sebe a národní boj ignoruje, což je pocit podtržený politickou debatou, kterou strany podporují. Události uplynulého týdne však ukazují něco jiného,“ jsou přesvědčeni autoři.

Následně prý k protestům pomáhají města, kde žijí jak Izraelci, tak Arabové. Z každodenní interakce je prý zřejmá diskriminace arabské části obyvatelstva.

Jako poslední faktor, který pomohl rozdmýchat konflikt jsou údajně sociální média, na která se zveřejnily záběry z protestů v Izraeli s výzvou k připojení k dalším demonstracím. Výzvu vyslyší pak zejména mladá generace.

„Když to shrneme, diskriminace, nerovnost, odcizení a absence diplomatického horizontu pro Palestince představují spolehlivý recept na podporu protestů, zejména pro generaci, která se nepodřizuje diktátu a pro niž rovnost a práva nejsou snem na dobu, kdy bude země připravena na změnu. Tato generace je připravena jednat okamžitě i za cenu násilných protestů,“ zakončují autoři článku.

Izraelský prezident Re'uven Rivlin dokonce mluvil o krvežíznivém arabském davu, zraňující izraelské občany a ničící posvátné židovské památky.

Jiným serverem, který se protesty v Izraeli zabýval, byl Jewish news syndicate. Ten upozornil na prozatím raritní případ toho, jak skupina židovských demonstrantů zaútočila na arabského řidiče a zlynčovala ho na ulici. Tento incident vyvolal pobouření napříč izraelským politickým spektrem a izraelský premiér Benjamin Netanjahu jej označil za nepřijatelný. „Je mi jedno, jestli se vám vaří krev. Tak to vře. Je to irelevantní. Nemůžete brát právo do svých rukou,“ řekl premiér Izraele. „Nemůžete přijít k arabskému civilistovi a pokusit se ho lynčovat, stejně jako nemůžeme vidět, že by to arabští občané dělali židovským občanům. Tohle se nedá vydržet,“ dodal.

Situace začala nejvíce eskalovat v pondělí na konci svátku ramadán. „Napětí vzrostlo také v souvislosti s očekávaným rozhodnutím izraelského nejvyššího soudu, který má rozhodnout o případu, v němž se židovští majitelé nemovitostí ve východní jeruzalémské čtvrti Šejch Džarráh snaží odstranit palestinské squattery, kteří jejich domy okupují již desítky let,“ upřesňuje JNS.

Skupina násilných Arabů však dle různých expertů nereprezentuje celou arabskou populaci v Izraeli. Většinou jde prý o mírumilovné lidi, co se do izraelské populace začlenili.

Své k tomu řekl například Meir Elran, výzkumný pracovník v Institutu studií národní bezpečnosti. „Mnohé se dramaticky změnilo včetně nové integrace Arabů do Izraele, pokud jde o sociální a ekonomickou transformaci a v posledních dvou letech také o transformaci politickou,“ řekl. Tato integrace do izraelské společnosti se podle Elrana výrazně zlepšila.

Události posledních dnů však podle Elrana mění trajektorii hry posledních dvou let. „Právě teď se nacházíme na křižovatce mezi tím, zda můžeme umožnit pokračování procesu ‚izraelizace‘ na úkor ‚palestinizace‘ arabské komunity v Izraeli,“ pověděl. Dle Elrana znamená velký sociální a ekonomický pokrok v arabské komunitě, že izraelští Arabové jsou nyní méně konzervativní, akademičtější a dokonce i lépe situovaní, a to navzdory obrovským ekonomickým rozdílům mezi Židy a Araby. Prý není pochyb o tom, že Arabové v Izraeli žijí lépe než ve většině arabského světa.

„Většina Arabů v Izraeli nevnímá to, co se děje v jejich středu, pozitivně,“ řekl o podněcování a nepokojích. „Chtějí, aby to přestalo, a chtějí pokračovat v procesu další integrace do izraelské společnosti – a využívat výhod, které z toho plynou,“ dodal.

