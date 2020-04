Mladí? Nepoužitelní! Chlapi na vojnu, ženské rodit. Nemakají, půjčují si, čeká nás bída, říká majitel „bordelu”. Budete koukat

Zároveň však uvedl, že si nemyslí, že by bylo správné, aby prostitutky dostaly podporu od státu. "Jsou normálně zdravé a mohou jít pracovat do Tesca nebo sázet stromky," poznamenal. "Proč by stát měl přispívat někomu, kdo žije zahálčivým způsobem života? Někomu, kdo chodí jeden den v týdnu do práce, pak si napudruje nos a má celý týden lambadu? Nezlobte se na mě," sdělil.

Podle jeho slov v současné době lidé nemají žádné rezervy. "Ale než by šli něco dělat, tak si pozvou Dáme jídlo. A nemyslím tím teď, v době epidemie to chápu. Ale dělali to i předtím. Dneska popíjejí ristretto, jdou na sushi v akci, to jste nezažil. Tato generace je nepoužitelná," dodal. Podle jeho slov chybí iniciační rituál - chlapům vojna a ženám v devatenácti porod. "Ne že budou rodit v 35, pak jsou reprodukční kliniky plné. A o kariéru, kterou předtím budovaly, stejně přijdou. Ale ony chtějí žít teď, tady a hned, dokud jsou mladé. Já se řídím pravidlem, že člověk má být do 40 bohatý, do 50 zdravý a do 60 živý," dodal.

"Lidé neinvestují do budoucnosti. Za peníze, které nemají, letí do Egypta, aby se mohli chlubit fotkami. Berou si spotřebitelské úvěry na vánoční dárky, stojí fronty na půjčku, aby mohli koupit dítěti telefon, protože ten starý není in. To se asi zbláznili, ne? Národ, který nechává ovoce shnít na zemi, čeká bída. Zdraví lidi mají makat," podotkl Salomon.