Mladí nás zachrání! Nora Fridrichová otevřeně o mladé generaci. Hutné čtení

Nora Fridrichová, moderátorka pořadu 168 hodin, který běží na České televizi, byla hostem pořadu Českého rozhlasu. Ze začátku povídala o povodních, jelikož na začátku své kariéry reportovala právě ze zatopené Prahy. V současné době jsou prý i vlivem YouTube začínající novináři mnohem lepší, než to bylo dříve. „Ti lidé jsou zdatní, co do pohybu před kamerou, před tím mobilem, protože dnes se de facto všechno točí na mobil, a jsou verbálně dost zdatní. Já, když si vzpomenu na sebe v těch šestnácti, co jsem mluvila a co jsem říkala, tak to bych teďka asi nikde nepustila, tehdy to možné bylo, ale dneska ti lidé jsou skvělí,“ shrnula Fridrichová.

Ona sama na YouTube pozoruje hlavně Karla Kováře alias Kovyho. „Mám pocit, že styl, jakým on mluví, někteří další youtubeři napodobují, že to je nějaký styl intonace, používání jazykových prostředků, který je takový specifický, a to mě baví. Já vlastně tuhle generaci občas nazývám generace Kovy a myslím, že tady v Česku máme trošku tendenci ty mladé podceňovat, jako že jim říkáme: Nechoďte demonstrovat za klima, seďte ve škole, učte se, lajdáci, nechcete se učit; a ve skutečnosti nám tu vyrůstá generace, která je velmi dobře digitálně vzdělaná a ten digitální věk hýbe celým světem a na tom my prokážeme svou budoucnost, jak se v něm budeme umět zorientovat, a domnívám se, že díky téhle generaci my na tom možná nebudeme špatně, protože ti mladí toho ve svém věku a i v porovnání s naším věkem umí prostě velmi hodně, a to je pro mě jistá záruka nějakého dobrého vývoje u nás,“ popsala Fridrichová mladou generaci.

„Na druhou stranu vnímám trošičku jako problém, to tady je už patrné, že ne malá část médií je shovívavější k vládnoucí garnituře, a tím se trošku zúžil prostor, ve kterém se odehrává ta mediální kritika mocných. To vnímám, jako že je to trošku špatné, ale těm mladým lidem, když odhlédneme jenom od novinářů, tak když se podíváme na to uskupení Fridays for Future, což je takové to hnutí, které tedy řeší téma klimatu a vyhlašují ty demonstrace v pátek, teď mi říkala nedávno jedna maminka jednoho z dospívajících, který je v tom hnutí, to byste byla překvapená, jak profesionálně vedeno to hnutí je. Oni mají jednotlivé sekce, ti mladí lidi, každá má na starosti něco jiného a tomu tématu se opravdu věnují po odborné stránce a faktem je, to já můžu jako novinářka potvrdit, my jsme s nimi točili několikrát, s těmi mladými lidmi, s těmi mluvčími toho tématu z Fridays for Future, a byla to celkem radost s nimi natáčet rozhovor. Ti lidé mluvili velmi dobře, velmi srozumitelně a velmi důvěryhodně, a to je podstatné pro českou společnost, která k tomu přistupuje velmi nedůvěřivě, k tomu tématu, hlavně kvůli několika politikům, kteří se i osobně velmi navezli do těchto lidí, že si dovolili tedy zvednout svůj hlas,“ naštvala se Fridrichová.

Dále v rozhovoru přiznala, že sama je produktem České sody, satirického pořadu, který se v 90. letech na České televizi vysílal. „Ačkoliv já bych se s Českou sodou nechtěla srovnávat, protože oni byli mnohem lepší,“ přiznala.

Ke konci rozhovoru se dostala k tématu samoživitelek. „Samoživitelky mám kolem sebe, některé z mých kamarádek jsou samoživitelky, takže mám z první ruky, jak to je. Pak jsem se před necelými dvěma lety dala do facebookové skupiny „Klub svobodných matek“, já jsem tam původně chtěla jenom rozdat své věci, protože jsem nevěděla, kam s nimi, a zároveň jsem tam začala hledat i témata, protože jsem pochopila, že tahle sociální skupina – ji tak klidně nazvu, je to odhadem 200 tisíc rodin, to je strašně moc lidí a strašně moc dětí v nich – jsem pochopila, že má specifické problémy, konkrétní, které jsou i řešitelné, ale že teda politická reprezentace, potažmo bych řekla i společnost, se jim nevěnuje zcela, jak by si ty mámy, které se tak skvěle starají o své děti, zasloužily. Takže jsem začala dělat tyhle věci, dělám to přes své sociální sítě, ať už je to ta burza knih, kde prodáváme knihy, které nám dávají spisovatelé zadarmo, a pak z ní nakupujeme dárky dětem samoživitelek k Vánocům.

A teď jsem rozjela s kamarádkami a kamarády koncept charitativních sbírek a taky ve spolupráci s Českou televizí, to je důležité říci, protože to hodně funguje, že nám lidé nosí věci přímo do televize a my je pak přes Klub svobodných matek, přes tu facebookovou skupinu, a to je teda i organizace, rozdáváme těm matkám a platíme jim i poštovné s klubem, tak tohle funguje, mně se na tomto konceptu nejvíc líbí to, že si myslím, že věcí budoucnosti a trochu současnosti je recyklace. Produkujeme strašně moc věcí na planetě a nevíme, kam s nimi, přitom ony dál slouží. Já jsem nemusela, ale koupila jsem si nový vaflovač, protože... nevím proč, protože se mi asi hodil k lince, často takhle rozmařile lidi nakupují, ale mám doma ještě starý vaflovač, tak dřív bych ho odnesla k popelnici, protože prostě nemám čas ho prodávat po bazarech, a dneska ho můžu nabídnout samoživitelce, která si ho vezme, protože je úplně v pořádku.

Takhle k těm sbírkám přistoupila spousta lidí, kteří nám nosí svoje věci, od podzimu to bylo oblečení. Spustili jsme sbírku zimního vybavení na hory, protože i děti samoživitelek se snaží naučit lyžovat. Domlouvali jsme sbírku drobných spotřebičů a na jaro bychom chtěli udělat sbírku sportovního vybavení na letní období,“ popsala svoji pomáhající činnost Fridrichová.

