Mladý herec o svobodě a Havlovi

Sametová revoluce. Co se jako první herci Matyáši Valentovi vybaví při vyřčení tohoto spojení, prozradil pro Aktuálně.cz. „Co se mi jako první vybaví? Asi vyprávění o té neuvěřitelné euforii a tom pocitu toho, že ta změna opravdu může nastat a že ti lidé si to dokážou vzít do vlastních rukou, když je opravdu potřeba,“ uvedl.

Když se řekne Václav Havel, představí si Valenta následující: „Václav Havel Marka Daniela z Českého století... Nemůžeme zakazovat hudbu z 19. století, protože se nám nelíbí. Protože to pak není kultura, kurva,“ snažil se Valenta i Havla napodobit jeho pověstným ráčkováním.

„To mi přijde naprosto definující věta pro celý rok vlastně 1989 a pro všechny změny,“ dodal.

Heslo Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí znamenalo podle Valenty pro rok 1989 naději, že láska a pravda musí zvítězit. „To je hrozně důležitý slovo oproti tomu, že by měla zvítězit, nebo že zvítězí třeba... Minimálně pro mě tohle trošičku zhořklo. Protože jsme od té doby zjistili, že ta svoboda není tak jednoduchá, jak jsme si představovali, a že se dá velmi jednoduše zneužít,“ podotkl.

„Svoboda je něco, co potřebujeme, zároveň je to ale něco, co nám přináší velké množství problémů, které v dnešní době máme. Ať už v politické sféře, nebo v nějaké jiné. Je to mocný nástroj, který je ale potřeba ovládat – a to se pořád ještě učíme,“ dodal závěrem Valenta.

autor: vef