Mlaskejte s umělci. Bartoškův festival dostane dotaci nejmíň 38 milionů. Další peníze jsou na cestě řečištěm

„Daniel Beneš, šéf ČEZu, gratuluje Miloši Zemanovi ke znovuzvolení v jeho volebním štábu. Umělci na Českém lvu kritizují prezidenta republiky za jeho útoky proti novinářům. ČEZ končí jako partner MFF Karlovy Vary, prý nemá peníze. Několik událostí, které společně údajně nesouvisí, ale hned na druhý pohled je to zřejmě jinak. Zdá se to jasné obzvláště poté, co se ČEZ pochlubil, jak je na tom finančně skvěle,“ vnímá spojitost komentátor serveru Forum24.cz Vilém Besser.

„Já vím, no... Nemusí to tak bejt. Letos mají jen 2 miliardy. A dát 20–30 milionů na IFFKV, jedinej ze tří festivalů v Evropě, kterej má A-status, prostě letos nějak po 16 letech nejde. Jako taky se někdy bojíte, že nevyjdete, ne?“ zeptal se v té souvislosti herec Jiří Mádl. „A Miloš z toho radost nemá. Ten přelezl svůj rozpočet o 84 milionů a trápí ho, že to zaplatíme z vlastní kapsy. Fakt. Furt o tom mluví,“ dodal Mádl.

Anketa Je dobře, že ČEZ přestal sponzorovat Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 10396 lidí

„Karlovy Vary podporují festival každoročně částkou osm milionů korun a tato částka je také každoročně jmenovitou součástí schvalovaného rozpočtu. Tak je tomu i letos. Karlovy Vary festival podpoří,“ konstatoval naší redakci Jan Kopál z tamní radnice. Tisková mluvčí resortu kultury Simona Cigánková pak ohromila sumou třiceti milionů. Tu prý „Bartoška“ dostává pravidelně, bude tomu tak i letos. ParlamentníListy.cz ovšem chtěly vědět, co přesně za to Ministerstvo kultury (potažmo my všichni) má. Na to však neexistuje jakákoli relevantní odpověď. „Jde o částku z dotačního programu určeného pro festivaly,“ uvedla šalamounsky mluvčí.

Pravidelnou návštěvnicí akce je i modelka Verešová, jejímž partnerem je západočeský právník Volopich

Mezi partnery, které festival uvádí na svých oficiálních stránkách, patří i operátor Vodafone. „Vodafone je i v letošním roce partnerem festivalu,“ sdělila redakci tisková mluvčí. Další pátrání pak bylo zahrnuto pod rouškou mlčení. Chtěli jsme například vědět, kolik lahví šampaňského Moët & Chandon tato společnost na filmové radovánky dává. Firma během několika dnů raději neodpověděla. „Oficiální drink“ festivalu pak v minulosti zajišťovala Finlandia. Zdali šlo o naturálie, případně o finanční plnění, nevíme. Oficiální stránky „drinku“ totiž nefungují a hlásí pouze „Error in exception handler“. Ostatně pokud bychom mluvili o webovkách, má Bartoška řadu nedostatků. MFF KV totiž nedrží ani tuto doménu. Pokud si ji zadáte, dostanete se na web o pivu v Praze. Festival dokonce nedisponuje ani doménou .CZ. Pakliže stejně jako my zadáte adresu KVIFF.cz, vyskočí na vás další chybová hláška - „502 Bad Gateway“. Jak se tedy na festival dostat? Ta jediná a správná webovka je http://kviff.com.

Ptali jsme se i pivovaru Lobkowicz, který patří pod CEFC. Ani zde nebyla odpověď. Při pohledu na titulky novin se vlastně nedivíme. „Pivovary Lobkowicz chřadnou,“ napsaly loni lidovky. „Pivovary Lobkowicz prohloubily ztrátu na 106 milionů,“ dodala MfD. „Pivovary Lobkowicz neplní očekávání čínského investora,“ přidala Česká pozice. Mimochodem všechny titulky jsou mezi prvními osmi výsledky, když o pivovaru Lobkowicz něco hledáte.

Psali jsme: Jiří Bartoška: Proč neodpovídám plátku Parlamentní Listy

Své polínko podpory do festivalu přikládá i Hospodářská komora České republiky. „Nehledejte za vším peníze, sportovním a kulturním událostem se dá pomáhat i jinak. Jako partneři festivalu jsme se mimo jiné zasadili o to, aby na festivalu participovaly níže uvedené společnosti," řekl nám Miroslav Diro z tiskového oddělení HK ČR. „Jen bych chtěl podotknout, že Hospodářská komora není státní instituce, je na státu a vládě nezávislá, je financována vlastní obchodní činností a českými podniky, a proto informace, které Vám teď sděluji z dohody mezi Hospodářskou komorou a karlovarským festivalem, jsou projevem dobré vůle Vám vyhovět,“ vysvětlil.

Závěrem připomeňme také slova nejmenovaného člena kabinetu, jenž se festivalu opakovaně účastnil. „Mám před očima scénu jako z nějakého hollywoodského filmu. Někdy kolem třetí ráno se skupina herců vydala z centrálního baru, jeden z nich škobrtnul o rovný chodník, zvednul ruku a na kolonádě mával na taxi. Jenže žádný nebyl. Druhý mu řekl, že má přeci kartičku ČEZu, ať jde pro AUDI. To bylo tehdy, myslím, oficiálním vozem festivalu. Já ho použil jednou při příjezdu. A tak se tato parta vydala k vozidlu za několik milionů, nasedli do něj, což byl mnohaminutový proces a odjeli do hotelu, kde jsem na ně posléze narazil. Opilí si brali z takových kádí u recepce vody a byli nespokojení, že to není alkohol. V tu chvíli mi přišlo politováníhodné, kam všechny ty peníze tečou. Co má ČD Cargo a další toto platit?!“ posteskl si.

Budvar, Kapsch a další rovněž přispívali

Právě opilecké výlevy umělců jsou často pod palbou kritiky. Krom toho jsou Vary považovány za cílovou destinaci řady manažerů, podnikatelů a lobbistů, ačkoli podle několika z nich už to není, co to bývalo, a většina se raději potká v některém z pražských hotelů, aby „nebyla veřejnosti, a hlavně Babišovi na očích,“ uvedl jeden z takzvaných kmotrů.

K festivalu se vyjádřil také prezident Miloš Zeman s tím, že jej považuje za snobskou záležitost a hosté na festivalu ho nezajímají. „Zase naštvu několik lidí. Je mi to líto. Já jim vůbec nezakazuji návštěvu karlovarského festivalu. Já vím, že tam jsou batůžkáři, kteří se rádi podívají na nějaký film a kteří se nebudou účastnit nějakých honosných recepcí. Ale kdybych tam přijel já jako prezident republiky, tak mě budou vozit v kočáře, budou mě tahat právě z jedné recepce na druhou, seznamovat s lidmi, se kterými se ani vůbec nechci seznámit, protože mě nezajímají.“

Letošní ročník se bude konat od 29. června do 7. července. Kdybyste se chtěli zapojit, není problém, jelikož MFF KV hledá brigádníky. „Pokud máte zájem, kontaktujte prosím agenturu Axial Personnel Agency, s. r. o., která pozice zajišťuje,“ stojí jako první zpráva na oficiálních stránkách.

Foto: ReproYoutube.com

autor: B. Richterová a T. A. Nový