To je breku: ČEZ odřízl Bartoškův festival ve Varech od peněz a ozval se Jiří Mádl a jiní. Prý za to může Zeman! Ale mluví se i o opilých umělcích

„Daniel Beneš, šéf ČEZu, gratuluje Miloši Zemanovi ke znovuzvolení v jeho volebním štábu. Umělci na Českém lvu kritizují prezidenta republiky za jeho útoky proti novinářům. ČEZ končí jako partner MFF Karlovy Vary, prý nemá peníze. Několik událostí, které společně údajně nesouvisí, ale hned na druhý pohled je to zřejmě jinak. Zdá se to jasné obzvláště poté, co se ČEZ pochlubil, jak je na tom finančně skvěle,“ vnímá spojitost komentátor serveru Forum24.cz Vilém Besser.

Jak konstatuje Besser dále, ředitel festivalu Jiří Bartoška vzal vysvětlení ČEZu jako hotovou věc a ihned začal shánět chybějících 15–20 milionů jinde. Následně však ČEZ vydal zprávu, že polostátní podnik má peněz víc, než čekal.

„Přitom ‚pár‘ milionů nemá, sorry jako. Dá se tedy ještě věřit tomu, že za náhlým koncem ČEZu ve Varech skutečně nestojí politická objednávka? Když si dá člověk dohromady všechny indicie, musí mít jasno. Kritizovali jste pana prezidenta, sežeňte si peníze, kde chcete,“ dodává Besser.

„Já vím, no... Nemusí to tak bejt. Letos mají jen 2 miliardy. A dát 20–30 milionů na IFFKV, jedinej ze tří festivalů v Evropě, kterej má A-status, prostě letos nějak po 16 letech nejde. Jako taky se někdy bojíte, že nevyjdete, ne?“ zeptal se v té souvislosti herec Jiří Mádl.

„A Miloš z toho radost nemá. Ten přelezl svůj rozpočet o 84 milionů a trápí ho, že to zaplatíme z vlastní kapsy. Fakt. Furt o tom mluví,“ dodal Mádl.

Svůj názor také napsal bývalý europoslanec Libor Rouček. „Podle zveřejněné zprávy vzrostl čistý zisk společnosti ČEZ za loňský rok o 30 % na 19 miliard korun. Odůvodnění, že skupina ČEZ ruší spolupráci a generální partnerství s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary z důvodu svých špatných hospodářských výsledků, tak stojí stále více na vodě. Mnohem blíže k pravdě bude zřejmě skutečnost, že si někteří filmaři a herci dovolili kritizovat prezidenta Zemana. Ke kterému, jak jsme viděli na povolebních záběrech z Hradu, se snaží vlichotit do přízně generální ředitel ČEZu Beneš... Smutné...“ poznamenal Rouček.

ParlamentníListy.cz však měly v sobotu možnost hovořit s ministrem, jehož identitu zachováme neodhalenou, ale který se na festivalu objevil několikrát. Ten rozhodnutí skupiny ČEZ kvituje.

„Ačkoli se z pohledu hospodářských výsledků ČEZu jedná o zanedbatelnou položku, myslím, že je toto rozhodnutí pana ředitele Beneše vhodné,“ sdělil naší redakci člen kabinetu. Důvod? „Podívejte se na minulý týden a Českého lva. Docházelo zde k časté kritice prezidenta republiky, ale druhý den vyšla v médiích série fotografií, kterak umělci padají ze schodů, jak nejsou schopni kvůli silné opilosti ani chodit. Takový obraz mám i já z mých návštěv filmového festivalu,“ dodal. ParlamentnímListům.cz pak popsal, jak se také utrácely státní peníze.

„Mám před očima scénu jako z nějakého hollywoodského filmu. Někdy kolem třetí ráno se skupina herců vydala z centrálního baru, jeden z nich škobrtnul o rovný chodník, zvednul ruku a na kolonádě mával na taxi. Jenže žádný nebyl. Druhý mu řekl, že má přeci kartičku ČEZu, ať jde pro AUDI. To bylo tehdy, myslím, oficiálním vozem festivalu. Já ho použil jednou při příjezdu. A tak se tato parta vydala k vozidlu za několik milionů, nasedli do něj, což byl mnohaminutový proces a odjeli do hotelu, kde jsem na ně posléze narazil. Opilí si brali z takových kádí u recepce vody a byli nespokojení, že to není alkohol. V tu chvíli mi přišlo politováníhodné, kam všechny ty peníze tečou. Co má ČD Cargo a další toto platit?!“ posteskl si.

ParlamentníListy.cz se také snažily zjistit, zdali za koncem spolupráce stojí premiér Babiš. „Ne, ten to nebyl,“ uzavřel člen vlády.

Naše redakce se festivalovým radovánkám věnuje řadu let, díky čemuž se nebyl nikdo z našich redaktorů schopen akreditovat. Kritické články vadily nejen týmu, ale údajně i Jiřímu Bartoškovi. Zavzpomínejme na rok 2011, kdy jsme napsali: „Ministerstvo kultury dotuje MFF 30 miliony korun, Karlovarský kraj třemi a město Karlovy Vary osmi. Zbytek obstarají sponzoři. Ten hlavní, firma ČEZ, je polostátní a ročně poskytuje 22 milionů korun. Na základě čtyřleté smlouvy tak věnuje MFF téměř devadesát milionů korun. K dalším tzv. partnerům patří RWE, Vodafone, UniCredit Bank, ČD Cargo, Eurovia, Budweiser Budvar, KKCG Karla Komárka, Sony a Kapsch. Celkový rozpočet festivalu činí ročně kolem 135 milionů korun.“

ParlamentníListy.cz oslovují postupně všechny subjekty, které na festival přispívají. Stejně tak pátráme po firmách, které jsou na tento filmový „večírek“ napojeny a získávají díky němu vysoké prostředky. Od PR po dodavatele alkoholu.

„Ukončení smlouvy ze strany generálního partnera pouhé čtyři měsíce před začátkem 53. ročníku pro nás jako organizátory představuje komplikaci především z časového hlediska. Věříme však, že najdeme způsob, jak tuto situaci zvládnout,“ glosoval Jiří Bartoška.

Co na to encyklopedie? Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je největší filmový festival v České republice, festival je kategorie A (tj. nespecializovaný festival se soutěží celovečerních hraných filmů) například spolu s festivaly v Cannes, Berlíně, Benátkách nebo Tokiu. Je to jeden z nejstarších filmových festivalů na světě a stal se nejprestižnějším filmovým festivalem ve střední a východní Evropě. Festival se koná tradičně začátkem července. Každý rok je na festivalu promítáno více než 180 celovečerních filmů a několik desítek krátkých filmů z celého světa. Snahy o vytvoření tradice mezinárodního filmového festivalu se objevily těsně po skončení druhé světové války. Západočeská lázeňská centra přitom měla pro tento účel nejen dostatečné dopravní spojení, ale i velký počet vhodných hotelů s tradicí zahraničních návštěvníků.

