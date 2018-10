Mnoho lidí na mě má číslo. Já mám taky číslo na mnoho lidí... Duel Fischera a Tylové provázela legrace z Babiše

„Kandiduji na senátora, protože ta zkušenost z prezidentské volby mi dala chuť se angažovat. Když sloužíte státu, a já jsem sloužil státu dvacet let, tak chci zase zkušenosti prodat,“ poznamenal Fischer. Tylová oponovala, že ona také sloužila státu, a to celých 12 let. Dnes slouží občanům. Mnozí z nich na ni prý mají telefon. Prozradila to se smíchem. Fischer v narážce na volební kampaň premiéra Andreje Babiše doplnil, že i on má telefon na řadu lidí. „Ale dnes se s tím raději nechlubím,“ pousmál se host.

Fischer v prvním kole získal asi 40 procent hlasů a Tylová zhruba 16 procent. Dáma si však věří, že i tak může uspět. Od řady lidí totiž slyšela, že v prvním kole volili profesora Právnické fakulty univerzity Karlovy Aleše Gerlocha a teď se prý chystají volit ji.

Pokud Tylová vyhraje, bude připravena vstoupit do klubu Pirátů. Pavel Fischer se prý rozhodne i podle definitivních výsledků druhého kola.

Fotogalerie: - Ve volebních štábech

Fotogalerie: - Pražské panelstory

Ve druhé polovině pořadu přišla řeč na developery. Shodli se na tom, že „developer“ není sprosté slovo, ale musí dojít k dialogu mezi občany, magistráty a developery. „My vůbec neřešíme ty otázky dopravy, rychlých železnic a tak dále. My sice nádraží umíme prodávat, ale neumíme je stavět,“ varoval Fischer.

Ale kde je v tom ta role Senátu, ptal se Jan Pokorný. Slova se chopila Tylová a upozornila, že senátor může připravit legislativu, která vytvoří podmínky debaty mezi developery a obyvateli měst. Jako senátorka hodlá bojovat za práva občanů tak, aby měli možnost vyjadřovat se k tomu, co se v jejich okolí může stavět.

Fischer svou pozici vidí trochu jinak. Pokud se stane senátorem, rád by následoval příkladu velkých osobností v tomto tělese, což podle něj byl např. lidovec Petr Pithart. „Vlivný senátor je člověk, který uchopí nějaké téma, řeší ho a zároveň je schopen postavit se změnám ústavy. Nebo se postaví ostudnému česko-čínskému memorandu. Vlivný senátor je podle mě ten, kdo se postaví a je slyšet,“ podotkl.

Psali jsme: Babiš znovu na nákupech. Tentokrát jde o časopisy spíše pro ženy V Brně vznikne koalice bez ANO. Babiš udeřil Herman chce být senátorem, poslancem za Čižinského by byl Hayato Okamura Pražský senátorský „duel“. Hilšer chce vyvracet mýty o bruselském diktátu, Michálek pokračovat v boji s korupcí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp