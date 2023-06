Mobilizace vyvolává paniku, podivil se Řehka. Právník padl do židle: To nemohl říct normální člověk!

MONITORING SÍTÍ Náčelník generálního štábu Karel Řehka během úterní konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě opět hovořil o mobilizaci, považuje za špatné, pokud u lidí vyvolává paniku. „Nechci se nikoho dotknout, ale podobná slova jako Karel Řehka, náčelník generálního štábu, nemůže vyslovit normální člověk,“ hrozí se právník Tomáš Nielsen, který Řehkova slova na svém twitteru rozporoval a označoval za strašení. „Prosím, přestaňme si hrát na Čínu, Rusko nebo USA. Jsme Česká republika. Je to děs, co z těch našich zástupců padá a jakou podporu to nachází v médiích,“ vzkázal Nielsen.

reklama

„Pokud nevystoupíme ze své bubliny a nebudeme o obraně mluvit otevřeně, a to i o nepříjemných věcech, budeme nadále narážet na nepochopení a údiv. A to souvisí i s budováním odolnosti. Pokud slovo mobilizace či konstatování zjevného faktu, že válku v budoucnu nelze zcela vyloučit, vyvolá ve společnosti paniku, koledujeme si o to, aby se taková společnost ve vážné krizi opravdu zhroutila,“ upozornil na konferenci Řehka, který zdůraznil, že už není prostor pro kompromisy. „Teď jsou potřeba reálné skutky. Berme obranu vážně, jinak si koledujeme o průšvih,“ varoval.

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 21% Ne 79% hlasovalo: 4739 lidí

A znovu zdůraznil, že klíčový je postoj, že válka ani násilí nejsou normální způsob řešení konfliktu. Připomněl znění washingtonské smlouvy o NATO v čl. 1, která hovoří naprosto jasně: „Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky, tak aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.“

„Můžeme vyloučit někdy v budoucnu válku? Jistěže ne. Ale můžeme udělat vše pro to, aby nenastala. Nebo můžeme pokračovat v tom, co dělá naše vláda. Cituji z článku: Chystat lidi na riziko velkého konfliktu je podle něj důležité proto, že mu chce zabránit. ‚Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je účinně zastrašovat,‘ zdůraznil Řehka. Opravdu? Ale koho? Vlastní občany – dospělé a děti? Už opravdu nejsme daleko od pojmů jako ‚svatá válka‘, ‚preventivní úder‘ apod.,“ pokračoval právník.

„Prosím, přestaňme si hrát na Čínu, Rusko nebo USA. Jsme Česká republika. Je to děs, co z těch našich zástupců padá a jakou podporu to nachází v médiích,“ vzkázal Tomáš Nielsen závěrem.

Nechci se nikoho dotknout, ale podobná slova jako Karel Řehka, náčelník generálního štábu, nemůže vyslovit normální člověk.



Angličané pro to mají přiléhavé slovo: warmongering.



Tak znovu: Válka ani násilí nejsou normální způsob řešení konfliktu. I washingtonská smlouva o NATO… pic.twitter.com/IIADqXCQPv — Tomas Nielsen (@TomasNielsen1) June 20, 2023

Psali jsme: „Nemobilizujeme, jenom cvičíme. Nic se nechystá.“ Pak se Řehka rozpovídal... Žádné strašení, vzkazuje Řehka o válce. Musíme se na ni připravovat, i když je mír Mobilizace, rakety na Prahu? Rajchl tuší. S generálem Řehkou je to jinak Mobilizace: „Občané by nadávali.“ Vládní materiál. Důvod křiku na Babiše?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.