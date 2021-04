Moderní, svižná, úderná. Petříček s Maláčovou představili na sjezdu svou vizi ČSSD

reklama

Maláčová vyjádřila spokojenost s tím, že se jí daří členy strany zapojovat do přípravy programu. „Když jsem vás před dvěma lety žádala na sjezdu o důvěru, slibovala jsem, že se každý člen sociální demokracie bude moct zapojit do přípravy programu. I když většinu z tohoto funkčního období zabrala covidová pandemie, tak se nám to podařilo,“ konstatovala.

Za vůbec největší úspěch, co se týká přípravy programu, považuje uspořádání prvního debatního kempu sociální demokracie. „Velmi se vydařil, uskutečnil se těsně před tím, než vypukla pandemie loni v lednu,“ připomněla.

Ráda by, aby se takové druhé setkání konalo, co nejdříve to bude možné. „Velmi bych si přála, jakmile to pandemická situace dovolí, abychom takový debatní kemp uspořádali ještě tohle léto. A aby se konal dva dny, ne pouze jeden,“ vyslovila směrem ke svým spolustraníkům přání. Ráda by jej chtěla obohatit i o volnočasové aktivity, které si za poslední rok neužili.

Diskuse o programu se podařilo uspořádat i mimo platformy ČSSD. „Celkově těch debat za poslední dva roky výslovně k programu a za mé účasti bylo jedenáct. Pomohla nám je uspořádat Masarykova demokratická akademie,“ zmínila, že programové diskuse rozhodně nebyly zanedbány ani v čase pandemie.

V tuto chvíli se finalizuje program sociální demokracie pro volby do Poslanecké sněmovny 2021. „Finální program bude představen s oficiálním zahájením kampaně, někdy na jaře nebo v létě,“ podotkla, že přesné datum bude teprve stanoveno.

Důležité podle Maláčové je, aby ČSSD představila velmi podrobný a dlouhý program. „Uděláme to tak, jak jsme na to zvyklí. Naše velmi dobře fungující odborné komise jsou naše rodinné stříbro, vždy jsme na to byli pyšní,“ uvedla.

Přeje si pro ČSSD moderní, svižný a úderný program. „Zároveň bude součástí přípravy stručný, úderný volební program, který bude znát každý člen ČSSD, jako když bičem mrská,“ dodala, že stručný, pro voliče přehledný volební program je jeden z klíčů k úspěchu. „Každý volič musí vědět, proč je dobré nás volit, co jsme a co představujeme,“ zdůraznila.

Slovo si následně převzal šéf české diplomacie a místopředseda strany Tomáš Petříček, který je jedním z vyzyvatelů Hamáčka na souboj o vedení ČSSD. Ten zdůraznil, že ČSSD vždy spolupracovala s pestrou, širokou škálou subjektů, kteří jí stále vyjadřují podporu.

„Jsem rád, že i přes nelehké období, kterým si procházíme, organizace nám blízké stále bojují za naše hodnoty. Ať je to Zvonečník, Oranžový klub. A především nám nejbližší sociálně demokratické ženy, mladí sociální demokraté a v neposlední řadě sociálně demokratičtí senioři,“ uvedl Petříček.

„Měl jsem na starosti spolupráci s těmito organizacemi, a i přesto, že jsou zde stále nevyřešené problémy, jsem rád, že se v posledních dvou letech podařilo udělat celou řadu aktivit včetně některých, které jsme pořádali na Ministerstvu životního prostředí v oblasti zelené politiky a v sociální oblasti seniorů,“ přiblížil místopředseda strany.

Ač spolupráce s těmito organizacemi funguje na některých místech dobře, stále jsou místa, kde vidí prostor pro zlepšení. „Bohužel, někde ty synergie docela chybí,“ všímá si.

Poděkoval všem, kteří se podílejí na chodu těchto organizací. „Ať už je to Jan Prokeš, předseda sociálně demokratických seniorů, Lenka Fojtíková, předsedkyně SDŽ, nebo Radej Hlaváček, předseda Mladých sociálních demokratů, a dalším,“ dodal s tím, že rychle byla také navázána spolupráce s novým vedením, které vzešlo ze sjezdu Mladých sociálních demokratů na počátku letošního roku.

Do Petříčkovy gesce rovněž spadalo i partnerství s Masarykovou demokratickou akademií. „Mám velkou radost, že se nám podařilo posílit spolupráci. Sociální demokracie dnes má své zástupce v orgánech MDA,“ dodal spokojeně.

V neposlední řadě zmínil svůj podíl na zastupování ČSSD v zahraničí. „Jsme strana, která je propojená s našimi sesterskými stranami po celé Evropě, po celém světě. Jsme rádi, že se podařilo aktivněji zapojit do práce a koordinačních aktivit naší evropské strany The Party of European Socialists. A to zejména lepší koordinací před důležitými jednáními na evropské úrovni,“ doplnil Petříček.

Také se posílila spolupráce s německými sociálními demokraty (SPD). „Od letošního roku chceme zahájit pravidelné politické konzultace i v Německu. Sociální demokraty čekají významné volby, chceme i v tomto směru s nimi spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti,“ oznámil ministr zahraničí s tím, že došlo i k posílení spolupráce s různými organizacemi, které jsou blízké evropskému sociálně demokratickému hnutí.

Pochvaloval si spolupráci s europoslankyní Radkou Maxovou. „Poté, co jsme neuspěli ve volbách do Evropského parlamentu, jsem rád, že počátkem letošního roku jsme navázali spolupráci s nezávislou poslankyní Radkou Maxovou. Od 1. dubna máme jejím prostřednictvím znovu zastoupení v naší sociálně demokratické frakci v europarlamentu. Tímto bych jí chtěl poděkovat,“ uvedl.

Do budoucna by si přál, aby ČSSD lépe spolupracovala s dělnickými tělovýchovnými jednotami. „To se v posledních letech nedařilo. Musíme být silné hnutí, které je budováno zespoda, k tomu pomáhají mládežnické a sportovní aktivity,“ podotkl.

Závěrem zopakoval, že celkově spřízněné organizace skvěle fungují a je to dobrý základ, jak pomoci při restartu sociální demokracie, uzavřel Tomáš Petříček.

