Mohli jsme mít 5000 bytů za jednu F-35. Maláčová drtí Fialu

Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová velmi kritizuje záměr vlády premiéra Petra Fialy výrazně navýšit výdaje na obranu. Ve videu zveřejněném na síti X tvrdí, že vládní důraz na militarizaci přichází ve chvíli, kdy se lidé potýkají s nedostupným bydlením, s nízkými důchody a se zhoršujícím se přístupem ke zdravotní péči. „V poslední době neslyšíme od Fialovy vlády a médií nic jiného, než že je potřeba zbrojit, zbrojit a zbrojit. A že musíme výrazně navýšit výdaje na zbrojení klidně za každou cenu. I za cenu nedostupného bydlení, nižších důchodů, anebo zpoplatněného zdravotnictví,“ upozorňuje.

Maláčová pomocí skleněných nádob a barevných kuliček, které do ně vkládala, znázorňuje, kolik dávají na obranu Rusko, evropské země a státy NATO: „V současnosti Rusko vydává na zbrojení 140 miliard eur. Na druhou stranu evropské státy NATO vydávají na obranu až 423 miliard eur. A nakonec tu máme celou Severoatlantickou alianci – země NATO minulý rok daly na obranu 1400 miliard eur. A to je více než všechny ostatní země světa dohromady.

Stíhačky místo bydlení a důchodů

Tato čísla měla podle Maláčové podpořit její klíčové sdělení – že problémem není nedostatek peněz, ale způsob jejich utrácení. „Na tomto příkladu jsem chtěla znázornit, že peněz na obranu dáváme dost. Problém je ale jejich neefektivita. Například Fialova vláda nakoupila americké stíhačky F-35 – ty, které jsou o polovinu dražší než švédské Gripeny. A dorazí k nám až za deset let,“ poukazuje předsedkyně SOCDEM.

A nabídla srovnání, které má podle ní ukázat, jaké dopady může mít vládní rozhodnutí na každodenní život lidí. „A teď si uvědomte – než nám ty stíhačky dodají, za cenu jediné z nich jsme mohli postavit 5000 bytů. Případně za cenu dvou stíhaček bychom mohli každý rok vyplácet 13. důchod ve výši deset tisíc korun všem našim seniorům. Což je v Evropě běžné, ale my na to teď nemáme.“

Psali jsme: Fiala tvrdí, že je katolík? Maláčová mu připomněla Františkova slova o válce

Zároveň zdůraznila, že strana SOCDEM nepopírá význam armády ani závazky vůči spojencům. Kritizuje však konkrétní rozhodnutí vlády premiéra Petra Fialy, která podle ní plánuje nad rámec závazků v NATO utratit další desítky miliard korun – a to na úkor životní úrovně obyvatel. „My v sociální demokracii věříme, že potřebujeme schopnou armádu. Proto plně souhlasíme s výdaji ve výši 2 % HDP na obranu, k čemuž nás zavazuje i členství v NATO. S čím ale nesouhlasíme, je rozhodnutí Petra Fialy navýšit výdaje na zbrojení o dalších 80 miliard. A ještě k tomu na úkor životní úrovně občanů,“ podotýká Jana Maláčová.

Jako odpověď na plánované navýšení výdajů na obranu Maláčová zmínila spuštění referenda, ve kterém chce zjistit, co si lidé opravdu přejí. „Z tohoto důvodu spouštíme referendum. Zajímá nás váš názor. Chceme vědět, zda byste raději investovali veřejné peníze do bydlení, do pomoci lidem – nebo do dalších zbraní. V následujících týdnech nás proto potkáte po celém Česku. Přijďte a řekněte nám svůj názor. Záleží na vás, je to i vaše budoucnost,“ říká předsedkyně SOCDEM.

?? Tohle je skutečná pravda o výdajích na zbrojení. Podívejte se na mé video, kde vám na příkladu kuliček názorně ukážu, že na obranu vynakládáme dostatek peněz.

Pokud souhlasíte s naším referendem, prosím, dejte o tom vědět svým známým prostřednictvím sdílení tohoto videa ?? pic.twitter.com/TvLiqCzXfd — Jana Maláčová - SOCDEM (@JMalacova) April 23, 2025

Výraznou pozornost vyvolalo také kolující podobně laděné video bývalého ministra zahraničí a kandidáta do Poslanecké sněmovny za SOCDEM Lubomíra Zaorálka. Ten se k tématu postavil s ironií a nadsázkou, když se ve videu posadil ke stolu s rozloženými penězi a zbraněmi – jako přímý odkaz na výrok premiéra Petra Fialy, že „musíme dát na stůl zbraně a peníze“.

„Tak, milá vládo, mám to. Už vím, co Češi potřebují. Vystrašit – a pak zbraně a peníze na stůl. A zlevnit čokoládovou pomazánku. Co myslíte?““ naráží ve videu sdíleném na platformě X na absurdní požadavek, který má poukázat na nesmyslnost současné rétoriky vlády.

Poté přechází k vážnému tónu a obviňuje premiéra z odtržení od běžné reality lidí: „Petr Fiala, náš Limonádový Joe, je zřejmě úplně mimo realitu. Zbrojení a peníze na zbraně nevyřeší naše zásadní problémy. Třeba bydlení v Česku je nejméně dostupné v celé Evropě, ceny potravin a energií lámou rekordy. A důchodci? Ti si často musí vybrat – buď léky, nebo jídlo. A tohle není normální,“ konstatuje Zaorálek.

Podle Zaorálka místo podpory občanům vláda investuje do nejdražších amerických zbraní a straší společnost. „Co dělá vláda? Straší. Nakupuje nejdražší americké zbraně místo toho, aby udělala něco pro lidi.“

I Zaorálek proto podporuje spuštění referenda a vyzývá občany k účasti: „Proto spouštíme referendum. Chceme se zeptat vás, občanů České republiky, co je pro vás důležitější – další zbraně za cenu nižších důchodů, nižších mezd a stále dražších léků a potravin? Anebo naše cesta. Cesta sociální demokracie. Vyšší mzdy až o 10 tisíc korun, státní byty pro mladé rodiny a 13. důchod pro všechny. Bez výjimky. Přijďte vyjádřit svůj názor,“ zakončuje Lubomír Zaorálek krátké video.

No to si už dělá Zao prdel? Co mu dáva Maláčová do vody? Zastavte to někdo, seberte socanům mobily nebo já fakt už nevim...

Ten půl rok do voleb bude peklo.??‍>? pic.twitter.com/j7OZzUgWTu — Jura Háček ???????????? (jirka maso :) (@jura_haczek) April 24, 2025

