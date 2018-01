Mohutně dunící prázdný sud Drahoš, jehož PR tým se bojí, aby se ještě dva týdny nikdo nevrtal v investicích Akademie věd? Známý pražský podnikatel přiznal, že volí Zemana

Česká politická scéna se rozdělila na dva tábory. TOP 09, lidovci či Starostové a nezávislí hodlají v přímé volbě prezidenta volit profesora Jiřího Drahoše. Komunisté a členové hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury se jednoznačně postavili za Miloše Zemana.

Komunální politik v textu zveřejněném na serveru EU portál vysvětluje, proč se tentokrát přidává k táboru SPD a KSČM, přestože ani jednu z těchto stran nevolil a považuje se za pravicově smýšlejícího konzervativce.

Zemanovi se vyčítá, že premiérem jmenoval spolupracovníka komunistické státní bezpečnosti Andreje Babiše, který si teď za sebou vleče kauzu Čapí hnízdo, kde existuje podezření na spáchání dotačního podvodu.

„To vše je špatně, nepolemizuji. Jen připomínám, že Havel jmenoval premiérem agenta komunistické rozvědky Tošovského, který okradl směnou českého zlatého pokladu za německé dluhopisy český národ o mnoho desítek Čapích hnízd. Pravda & láska s.r.o. zásadně vyniká selektivní pamětí,“ vyjádřil svůj názor Passer.

Poukázal také na to, že prezident Václav Havel trpěl ve svém druhém funkčním období celou řadou zdravotních problémů, a přesto nebyl jeho zdravotní stav podrobován takovému zkoumání a takové kritice, jako je tomu u Zemana. Zcela zdráv nebyl v závěru svého života ani T. G. Masaryk, a přece Havel a Masaryk vykonávali úřad se ctí. Podle Passera tedy není důvod nepředpokládat totéž také u Miloše Zemana.

Nadto si prý cení pevných a jasných postojů současného prezidenta. „Nelíbí se mi jeho způsoby, některé jsou přímo skandální, ale souhlasím s fundamentem většiny jeho projevů, které velká média před národem vesměs úzkostlivě tají. Mám-li volit mezi dobrými způsoby bez obsahu a pevnosti vs. jasnými formulacemi a pevnými postoji v klíčových otázkách balených do nevábného obsahu, volím jednoznačně to druhé,“ zdůraznil Passer.

Nevěří prý také tomu, že by Zeman byl pod vlivem Ruska nebo Číny. Zeman udržuje s těmito zeměmi dobré vztahy, ale stejně tak je podle Passera udržuje i s členskými státy EU a se Spojenými státy. Nemluvě o tom, že obchody s Čínou dělají Američané, Němci i Francouzi, tak proč by je nemohli dělat i Češi?

Passer má za to, že se svět změnil. Už nejde o svět bipolární, kde dominovaly SSSR a USA, ale o svět unilaterální, v němž si výsadní postavení udržely Spojené státy, když se Sovětský svaz pod tíhou vlastních problémů zhroutil. Dnešní svět je multipolární a Passer je rád, že si to Miloš Zeman uvědomuje a jedná podle toho.

Komunální politik prý nehodlá zpochybňovat, že pánové Vratislav Mynář a Martin Nejedlý jsou problematické osoby, ale cení si Zemana natolik, že je ochoten je přetrpět. Stejně jako musel přetrpět kauzy letadel CASA, ProMoPro a další problematické případy spojené s pravicovými vládami.

Proč teď nemůže volit nikoho jiného? „Protože mohutně dunící prázdný sud Drahoš, u něhož má PR tým největší starost, aby se ještě dva týdny nikdo nevrtal v realizovaných investicích Akademie věd za jeho funkčního období a aby toho raději moc neřekl. Bez obav. On nic neřekne, i když mluví. Dlouhé roky byl loajální k táboru pravdy a lásky, poslouchat jej bude i dál. Je pro mne nepřijatelný i pro postoj své instituce k migrační krizi,“ napsal Passer.

Jen Miloš Zeman je podle jeho názoru schopen čelit migrační krizi a tlaku z Bruselu. „Nebavme se o potěru. Z velkých ryb mezi kandidáty je jenom jedna, kterou mohutný proud Bruselu s kolaborační pomocí českých liberálů skrz stále řídnoucí síť obhajoby českých národních zájmů neprotlačí. Tou rybou je Miloš Zeman, moje nelehká, ale jediná možná volba,“ vyslovil Passer svůj názor.

Sluší se dodat, že zcela jednotné ve volbě prezidenta nejsou ani ODS a ČSSD. Předseda ODS Petr Fiala sice oznámil, že občanští demokraté podporují Jiřího Drahoše, ale poslanec Václav Klaus mladší, zvolený za tuto stranu, se nijak netají tím, že hodlá volit Miloše Zemana. V sociální demokracii zase zaznívají výzvy k volbě Miloše Zemana, ale někdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier nebo poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková mají jasno v tom, že Zemana podpořit nemohou, a jsou připraveni volit Jiřího Drahoše.

