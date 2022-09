Morálka? Vždyť ruský plyn jde do Evropy přes Čínu. Nebo od Arabů, kde se kamenují ženy. Jiří Čunek si ťuká na čelo

reklama

Tento týden se podle dlouholetého lidovce a bývalého hejtmana Zlínského kraje vláda zlepšila, protože takzvaně zastropovala ceny energií, i když velmi pozdě: „Ale zaplať pánbůh, že zastropování cen máme tak, aby domácnosti přežily, a zároveň jde o to, jak zabezpečit průmysl, protože se jedná o motor, který dává lidem peníze a živí stát. Nebylo by dobře a není možné ho nechat padnout v konkurenci s Evropou. To znamená, že ještě není jasné, jaké ceny za energie bude mít průmysl,“ řekl Čunek. Podle něj povede zastropování k tomu, že velké procento lidí nepadne do sociálních sítí dotační politiky státu.

„Při svém projevu v Senátu k premiérovi a ministrům jsem řekl, že jsem konzervativní politik a část vlády se také považuje za konzervativní. A jeden ze základních atributů konzervativní politiky je, že je jen velmi malé procento občanů, které visí na dotacích státu. Tady došlo k tomu, že tvrdili, jak dotování nebude třeba, ale jde to přesně obráceným směrem tím, že zastropovali ceny. Dobrá a konzervativní vláda se pozná podle toho, že přerozděluje lidem co nejméně a také tím, že jedinečný a strategický průmysl – jako vodárny, dráty elektrického napětí, produktovody, které nemohou být nahrazeny jinými – vlastní stát a stanovuje přiměřenou cenu, která mu zaplatí náklady, obnovu, ale nemusí mít 400 procent zisku,“ upozornil senátor KDU-ČSL.

Fotogalerie: - Nedůvěra vládě poprvé

Stát přišel o klíčovou infrastrukturu už v 90. letech

Sám by pak doporučoval zisky využít a v podstatě vrátit spotřebitelům. „Jako v naší vodárně, která dodává vodu nejen pro okres Vsetín, kde stanovujeme přiměřenou cenu a přiměřený zisk vracíme do obnovy společnosti, ne do kapes někoho jiného. Stát proto, že o tuto kritickou infrastrukturu přišel v devadesátých letech – což je základ dnešních problémů, musí dnes volit komplikované cesty. Na jedné straně zastropuje cenu, to výrobcům platí rozdíl ceny, ale zároveň je chce zdanit. Tento systém je neuvěřitelně komplikovaný, ale chápu, že v tuto chvíli nemohou udělat nic jiného. Je dobře, že to udělali,“ podotkl Jiří Čunek.

Pochopení vedlo prý vládní politiky k tomu, že začali pracovat. Mrzí ho však, že zavedené kroky nejsou nijak „světoborné“ a jsou poměrně známé a zcela jistě orientovány podle toho, co dělají okolní státy. „Důležité nyní je, aby vláda začala přemýšlet, jak strategické věci, které jsem pojmenoval, začne ovlivňovat. A jsem přesvědčen, že ČEZ by při svých ziscích neměl mít dividendy, ale měl by šetřit na jadernou elektrárnu a další zdroje, které potřebujeme,“ vyzval senátor.

Čunek: Obávám se, že rozbitou přehradou to nemusí skončit

Domnívá se rovněž, že Evropská unie zareagovala stejně pozdě jako stát. Neshoda v Evropské unii ohledně přístupu k plynu závisí podle něj na výhodnosti kroku pro daný stát. „Těm, kdo mají plyn za levnou cenu, se pochopitelně nehodí, aby se zastropovávalo na nějaké jiné ceně, protože pro ně to není nevýhodné. Kdyby o tom jednali už dříve, třeba před třemi měsíci, možná by dospěli k jinému závěru. Ale týká se to ještě jiné věci. Od začátku války jsem nervózní, protože média píší, že Ukrajina vyhrává. To je jedna věc, ale jsem přesvědčen, že nyní je doba na obavy, protože Rusko udělá vše, aby dokázalo světu, že na to mají. A může se skutečně stát cokoliv. Jsem také stále přesvědčen, že by Evropská unie, jednotlivé státy a největší státy světa měly jednat s Putinem o ukončení války, protože nějakou rozbitou přehradou to nemusí skončit,“ vyjádřil obavy Čunek. Jednání o plynu měla odstartovat mnohem dříve. „Spoléhat na to, že budeme posílat zbraně Ukrajině a oni vše sami vybojují, je špatná cesta, když se ani nepokusili s Ruskem nějak opravdu dohodnout,“ poznamenal.

Vyjádřil se také k tomu, jakou roli by měla při nakupování plynu hrát morálka. Plyn z Ruska část politiků i odborníků odmítá kvůli válce na Ukrajině. Do Evropy však míří plyn z Ruska například prostřednictvím Číny – dražší, z arabských zemí, v nichž se stále uplatňuje kamenování či podřízenost žen, nebo od těch, kdo umně slučují ruský plyn s jiným v poměru, po kterém ho mohou přestat nazývat ruským. „Morálka má být všudypřítomná při každém konání, ale stanovení morálky správného postupu je diplomatické umění. Neporušovat morálku a zároveň respektovat objektivitu světa. V dnešní době, kdy mají lidé přeházené hodnoty, nám tohle vůbec nejde. A já jsem minulou neděli pozorně poslouchal jedno čtení evangelia, kdy Kristus říká: Cožpak král, který má deset tisíc vojáků a proti němuž jde král s 20 tisíci vojáků, nejde a nevyšle posily se domluvit na otázkách míru, když je válka ještě daleko?“ citoval Čunek.

Silní a slabí

Uvědomil si, že současná situace se už dva tisíce let popisuje v Bibli. „On tím nepopíral ani morálku, ani přirozenost světa. Prostě existují silní a slabí a jak je vidět, představitelé a politici se nedokážou projevit, protože se drží jednoduchého klišé: To je nepřítel a přítel, to je černá a bílá. V životě to tak ale nefunguje a v životě politickém už vůbec ne. Aniž bych to chtěl komplikovat… kdo vyrábí zbraně a komu to vlastně slouží? Zbrojnímu průmyslu jako každá válka. Aniž bych zabíhal do těchto podrobností, tak morálka jako taková přece není hloupost. Jde o morálku, když šéf KOH-I-NOORU říkal, že nesmí nakupovat kamion dříví od Ruska, protože je na něj embargo, ale kupují ho přes Čínu, která ho nechá dovézt přímo z Ruska? Ani nejede do Číny,“ vysvětlil senátor.

„Právě proto by měla Evropa volit sankce tak, že buď uzavřeme průmysl a zmrzneme jako u Stalingradu – pak by to mělo logiku, nebo budeme vyrábět a zároveň přimhuřovat oči, ale kupovat daleko dráž stejný plyn a stejné dřevo. To jde proti rozumu a smějí se tomu všichni kromě hloupých, jenže ti ničemu nepomohou. Pomohou jen oslabení Evropy. Existuje cesta, že Evropa půjde do války, když je o tom přesvědčená, ale pak nás to bude stát třeba milion životů. Nebo může zkusit vyjednávat, a to se neděje. Vidím to jako opravdu nedospělou politiku, co teď předvádí,“ řekl Jiří Čunek.

Ztráta důvěry se dle jeho názoru projeví ve volbách stejně, jako se nyní ukazuje v průzkumech veřejného mínění. „Nejsem za to rád, protože komunální politika by neměla být o celostátních tématech, ale o tom, jak ti lidé pracují. Pak se stává, že jsou zvolení nýmandi, kteří v životě nic nedokázali a kvůli tomu i klesá počet lidí, kteří za strany kandidují. Někteří se v devadesátých letech hlásili k ODS a kandidovali za ně, protože je tam vlna donesla, nikoliv schopnosti. Pak se přihlásili k ČSSD, když byli nahoře a pak k hnutí ANO. A s komunální politikou vlastně nemá vláda nic společného. Problémům obcí a měst nemohou ani rozumět. Lidé by podle celostátní politiky volit neměli, ale faktem je, že ve větších městech se to částečně projeví, ale je to špatně,“ sdělil.

Bylo to právě hnutí STAN, které se profilovalo jako uskupení, jehož členové začali od píky v zastupitelstvech obcí a mají zkušenosti, které přenesou do vlády a budou bojovat proti korupci. Jiří Čunek jako bývalý dlouholetý starosta prý velmi těžce nesl, když přišla nějaká nová strana, která říkala: My jsme skauti, pravdomluvní, my jsme ti nejlepší, my jsme nic neukradli. „Já jsem také nic neukradl a na mé práci je to vidět. Pracoval jsem pro město zcela objektivně a možná lépe, než mnozí starostové ze STAN. Takoví jsou všichni. Šikovně postavili politiku, že jen oni mohou být a jsou povoláni, jsou nejčistší a umí to, a tak dále… A nás, ostatní starosty to štvalo, že my, kdo pracujeme jako starostové a nekrademe, máme být jen tak. Tím více jsou ale zranitelní, protože jim to média spočítala a voliči jim to nějakým způsobem dají najevo. Určitě se to projeví, možná ve větších městech více,“ dodal.



