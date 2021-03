Moravec nešetřil ostrými slovy: Babiš? Mistr chaos! A morální práva Zemana? Vždyť dostal vakcínu Pfizer

reklama

„Mistr chaos, přezdívka, kterou ministři současné vlády označují premiéra Andreje Babiše (ANO),“ odpálil hned v první minutě Moravec zostra svůj pořad. Narážel na to, jak se premiér vlamoval do otázky letošních maturit.

Poté zdůraznil, že podle průzkumů klesá spokojenost s politickou situací v Česku. Nespokojení jsou příznivci ČSSD. Jistou roli v nespokojenosti se situací mohou hrát i tance kolem změn ve vládě, po nichž volá prezident Miloš Zeman.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vondráček konstatoval, že debata kolem výměny ministra zdravotnictví je uzavřenou věcí. „Dělat ministra zdravotnictví není žádný dream džob. Tady vůbec sehnat někoho, kdo by to chtěl dělat a dělal by to dobře, to už vůbec není jednoduché. On je zvyklý na dětské pacienty, možná proto se mu dobře komunikuje s některými poslanci,“ rýpl si předseda Sněmovny do některých svých kolegů.

Vystrčil přirovnal prezidenta Zemana k brankáři, který pobíhá po hřišti, až se mu nakonec může stát, že zapomene, kterou branku má hájit, a vstřelí si vlastní gól. Chtěl tím říci, že by Jan Blatný jako ministr zdravotnictví za hnutí ANO neměl být vyměněn jen proto, že trvá na zachování standardních postupů při schvalování vakcín. „V tuto chvíli je třeba nedestabilizovat ještě více tu situaci, ve které se nacházíme,“ zdůraznil Vystrčil.

Miloš Vystrčil ODS



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté nešetřil ani premiéra Andreje Babiše (ANO), který se podle jeho názoru jednou montuje do otázek zdravotnictví, podruhé do školství, a vyvolává tím jen zmatky. Vondráček svého šéfa okamžitě hájil s tím, že premiér má otevírat společenská témata. „Já bych nechtěl premiéra, který by mlčel,“ zdůraznil Vondráček s tím, že premiér v několika dnech přišel s několika variantami maturit. Pan premiér otevřel debatu. To není tak, že by se ráno vzbudil a řekl si, ‚tak, a teď budu řešit maturity‘,“ uvedl Vondráček.

„Ale tak to vypadá,“ vmetl Moravec do tváře Vondráčkovi.

Poté znovu dostal slovo Vystrčil, který si stěžoval, že vláda nepracuje s doporučeními odborníků, ale jede si po vlastní ose. Příkladem prý může být Babišova cesta do Maďarska, kde si chtěl prohlédnout očkování vakcínou Sputnik, i když to většina odborníků nedoporučuje bez schválení příslušnými orgány.

Stejně tak nechápe, jak vláda mohla zavřít závodní jídelny ve velkých firmách a pár hodin na to své nařízení zrušit, protože někoho napadne, že by dělníci mohli svačit přímo u pásu, což zlepšení epidemické situace nepomůže. Kdyby se vláda rovnou zeptala odborníků, co dělat, mohla si podle Vystrčila ušetřit toto své chaotické jednání. „Takže já tomu nerozumím, kdo se s kým a kde radí,“ kroutil hlavou Vystrčil.

Moravec poté obrátil svou pozornost k prezidentu Zemanovi a k jeho požadavku odvolat ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irenu Storovou za to, že odmítá co nejrychleji vpustit do Česka ruskou vakcínu proti covidu Sputnik a trvá na jejím řádném prověření.

Moderátor v této souvislosti připomněl, že Zeman sám dostal vakcínu od společnosti Pfizer, která je podle dostupných dat účinnější než ruská vakcína Sputnik V.

„Má prezident, který se nechal naočkovat tou nejúčinnější vakcínou, navíc certifikovanou, morální právo mluvit o odvolání ředitelky SÚKL kvůli tomu, že SÚKL nechce schválit Sputnik V?“ obrátil se Moravec na Vondráčka.

„Nečekal jsem, že budu v tomto pořadu dotazován na morální práva prezidenta republiky,“ kroutil hlavou nad Moravcem Vondráček. „To se musíte zeptat prezidenta republiky, já tady sedím za vládní hnutí ANO a tady je snad ta pozice jasná,“ doplnil.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



předseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zdůraznil, že v demokratické zemi mohou lidé vyjadřovat své názory. Vyjádření některých názorů lze podle Vondráčka vnímat jako pozitivní tlak na zlepšení výkonu té či oné instituce. Na tom podle Vondráčka není nic špatného.

Podle Vystrčila je pochybné, když prezident volá po odvolání vysokého státního úředníka, kterého lze odvolávat jen podle příslušných zákonů. „To, že to udělal, znamená, že zpochybňuje základní věci, které kodifikuje třeba služební zákon,“ zdůraznil předseda Senátu.

Jedním dechem dodal, že přímo v Rusku je naočkováno jen asi 3,5 procenta obyvatel, ale Ruská federace se snaží prosadit dodávky Sputniku do jiných zemí. „To dělají proč? Protože jim nezáleží na jejich lidech a sledují jiné úkoly? To ať si odpoví každý sám,“ konstatoval Vystrčil.

Pánové se poté shodli, že v závěru března nedojde k žádnému velkému rozvolňování současných protiepidemických opatření, i když Vystrčil volal po zkombinování nouzového stavu s nově přijatým pandemickým zákonem. Vláda by podle něj mohla být pod větší kontrolou Parlamentu a mohlo by být jasnější, zda kabinet jedná efektivně.

„Mixovat to k sobě, to už je trochu kočkopes,“ varoval v tu chvíli Vondráček.

Zdůrazňoval také, že politici by se napřed měli spolu domluvit a pak jednotně lidem vysvětlovat, co a jak bude.

S tím Vystrčil neměl problém, jen zdůrazňoval, že podle pandemického zákona je možné sáhnout i k soudnímu přezkumu jednotlivých nařízení vlády. V nouzovém stavu soudní přezkum možný není.

Moravec poté položil na stůl průzkum agentury Kantar CZ, podle kterého se koalice Pirátů a STAN těší podpoře 34 procent voličů, zatímco donedávna dominantní hnutí ANO má podporu jen 22 procent voličů. To je největší propad Andreje Babiše od posledních sněmovních voleb v roce 2017, kde ANO získalo takřka 30 procent.

Třetí pravicová koalice SPOLU by získala 17,5 procenta, čtvrté místo by připadlo SPD s 11 procenty hlasů a pátí by skončili komunisté s 5,5 procenta. Ti by pronikli do Sněmovny jako poslední. ČSSD by s předpokládaným ziskem 4,5 procenta zůstala před branami Sněmovny.

Ukazuje se navíc, že by hnutí ANO Piráti porazili i bez koalice se Starosty a nezávislými. Samostatně by Piráti získali 22 procent hlasů, hnutí ANO 20,5 procenta, STAN by získalo 13 procent, SPD 10,5 procenta a samostatně stojící ODS by skončila až pátá se ziskem 9,5 procenta. TOP 09 by získala 5,5 procenta, komunisté pět procent a ČSSD jen 4,5 procenta.

Analytik Kantaru CZ Ondřej Ryboň doplnil, že lidé odcházejí od ANO kvůli nezvládnutí epidemie. Mladší voliči přecházejí ke STAN, starší voliči pak k SPD Tomia Okamury. Podle analytika tím dávají najevo celkové znechucení politikou.

Pánové se shodli na tom, že Česko potřebuje nový volební zákon, jelikož je lepší mít nějaký volební zákon než nemít žádný volební zákon. Podle Vondráčka se snad nakonec poslanci shodnou na nějakém kompromisu a Vystrčil přislíbil, že Senát bude sněmovní dohodu ctít, pokud bude Sněmovna pracovat dostatečně rychle. S rychlostí projednávání novely volebního zákona je zatím Vystrčil spokojený.

Psali jsme: Ondřej Neff hřímá: Strašit se musí! Žádný hlas pro Trikolóru, Svobodné a Soukromníky nepropadne Komentátor ze Seznamu má strach, co bude po volbách: Komunisté a Okamura... Vracet republiku občanům. Klaus chce zrušit 90% zákonů z éry Sobotky a Babiše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.