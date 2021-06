Moravec oživil Vrbětice. Odškodné od Ruska?

O důvěryhodnosti a kompetentnosti českých tajných služeb, ale také o tom, zda se dnes obyvatelé Vrbětic mohou cítit v bezpečí, u Václava Moravce diskutovali Jana Černochová (ODS), předsedkyně sněmovního výboru pro obranu, a Robert Králíček (ANO), člen sněmovního výboru pro bezpečnost. Černochová připomněla, že práci stávajícího ředitele BIS Michala Koudelky ocenila americká CIA i izraelský Mossad, a Koudelka si podle ní jednoznačně zaslouží pokračovat jako šéf BIS dalších pět let.

Poznamenal také, že už roky v Česku mohla fungovat pětice kontrolorů tajných služeb, o jejichž pravomocích bylo zákonem rozhodnuto před třemi lety. S možnými jmény kandidátů ale přichází Babišův kabinet až dnes. Pár měsíců před volbami. Členové komise by přitom byli po dobu svého funkčního období, tedy po pět let a možná deset let, budou-li zvoleni dvakrát, takřka neodvolatelní.

Babiš a jeho vláda navrhuje šest jmen na pět pozic, a Černochová prozradila, že s většinou těchto kandidátů má nějaký problém a zjišťuje si informace z jejich životopisů.

Vláda navrhuje např. exministra zahraničí za KDU-ČSL Cyrila Svobodu, a Černochová dala najevo, že s Cyrilem Svobodou by prozatím měla problém. Naproti tomu ne s docentem Právnické fakulty UK, Janem Kudrnou, kterého vláda taktéž navrhuje.

Vedle těchto dvou pánů vláda navrhuje ještě šéfa legislativního odboru Kanceláře prezidenta republiky – Václava Pelikána; vedoucího bezpečnostního odboru Ministerstva zahraničí – Hynka Pejchu; náměstka ministra vnitra – Jiřího Nováčka a ředitele bezpečnostního odboru Ministerstva vnitra – Josefa Veselého.

Králíček dal najevo, že by si uměl z šesti vládních kandidátů vybrat pět jmen.

Moravec poté přehodil diskusní výhybku k řediteli BIS Michalu Koudelkovi, kterému v srpnu letošního roku vyprší jeho první mandát.

„Já bych tímto chtěla poprosit pana premiéra, který se mohl přesvědčit, že plukovník Koudelka pracuje velice dobře a dostal řadu ocenění. Od CIA i od izraelského Mossadu, takže pro mě jako pro konzervativce by byla škoda cokoli měnit,“ mínila Černochová.

Podle Králíčka by měl ve funkci pokračovat její dosavadní ředitel, plukovník Michal Koudelka, kterému stávající mandát vyprší v srpnu. „Já nemohu mluvit za vládu a za pana premiéra, ale za mě by ten mandát měl být prodloužen,“ pravil poslanec s tím, že premiér Babiš vždy stál za Michalem Koudelkou a dával to jasně najevo.

„Já si myslím, že se ten tlak z Hradu přeceňuje, že je to nějaká chiméra,“ doplnil ještě k tématu Králíček.

Poté se hosté shodli na tom, že kauza Vrbětice ještě neskončila. Černochová je přesvědčena, že by vláda měla požadovat vyplacení odškodného od Ruské federace, byť uznala, že bude velmi těžké z Ruska odškodnění za Vrbětice vymoct. Králíček jí dal za pravdu. Také podle něj by česká vláda měla po Rusku vymáhat odškodnění. „Podle mého názoru ano,“ pravil Králíček s tím, že podle jeho informací se toto stane. Ve vládě už se jedná, jak to bude. „Nakolik bude úspěšná, to nikdo nedokáže asi říct,“ upozornil také.

Přislíbil rovněž, že česká vláda sama vyplatí kompenzace obcím z regionu a toto odškodné bude posléze vymáhat po Rusku.

„Já si myslím, že to nejlepší, co může premiér Andrej Babiš udělat, je jmenovat pana Koudelku do pozice ředitele BIS,“ uvedla Černochová.

„Já se domnívám, že se tak stane,“ uzavřel debatu Králíček.

