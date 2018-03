Moravec se divákům přiznal: Původně měli přijít úplně jiní hosté, ale odmítli mi to

Moravec hned na úvod poznamenal, že původně měli být hosty ministr dopravy v demisi za hnutí ANO Daň Ťok a jeden z jeho předchůdců, Zbyněk Stanjura z (ODS). Jenže když se pánové dozvěděli, že by byli hosty až ve druhé hodině pořadu, tak svou účast odvolali. „Děkuji vám, že považujete druhou hodinu Otázek za dostatečně zajímavou,“ ocenil moderátor své náhradní hosty.

Pánové se poté shodli na tom, že rekonstrukce dálnice D1 nebude hotová do roku 2021, jak to slibuje současný ministr Ťok. Shodli se také na tom, že dálnice stavíme neúměrně dlouho a nemohou za to jen ekologičtí aktivisté, jak často říkají ministr Ťok nebo prezident Miloš Zeman.

Moos je přesvědčen, že český stát neumí dopravní projekty vykomunikovat s veřejností. Kromě toho prý neumíme řádně připravit dopravní projekty. A když už nějaké připravíme, tak je neumíme správně řídit – připravit si zdroje, pracovní síly a tak podobně. Příprava dopravních projektů je podle Moose věda. „Ale ti lidé, kteří o tom dnes rozhodují, jsou jen uživateli silniční sítě a myslí si, že tomu rozumějí,“ kroutil hlavou akademik.

„Já bych ještě doporučil, aby to premiér i vláda brali jako příspěvek k ekonomice státu. Nejde jen o to, kolik peněz na to máme v rozpočtu, ale že nám to přináší peníze do rozpočtu,“ zdůraznil Moss s tím, že kvalitní infrastruktura prospěje ekonomickým tokům v zemi.

Hosté také nechápou, proč nejsou opravy silnic lépe koordinovány s opravami rozvodných sítí vedených pod komunikacemi. Podle Mosse bychom se nejen v tom měli poučit v zahraničí.

Budeme pro smích, varoval profesor Moos

Václav Moravec následně přehodil výhybku a věnoval se výběru mýta v České republice. Profesor Moos varoval, že v oblasti dopravy si v Evropě nemůžeme dělat tak úplně všechno, co chceme, ale znovu se musíme dívat také do okolních evropských zemí. „Pokud budeme mít jiný mýtný systém, než který mají jinde v Evropě, budeme pro smích. Takhle to bohužel je,“ řekl Moos.

Podle Prachaře bychom neměli zapomínat také na to, že mýtné brány a jejich technologie jsou v majetku státu a my bychom měli majetek státu využívat, jak nejvíc to bude možné.

autor: mp