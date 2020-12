Moravec ukázal čísla. Piráti nahoře, ale Fiala se vidí jako vítěz voleb. Rusko a Čínu by vyprovodil

reklama

Pánové se přeli o to, jak dobře se Česko zvládá potýkat s koronavirem.¨ Anketa Kdo z vybraných politiků má Vaši největší důvěru? (dle abecedy) Andrej Babiš 62% Ivan Bartoš 4% Jan Blatný 1% Petr Fiala 1% Marian Jurečka 3% Václav Klaus ml. 13% Miloš Zeman 16% hlasovalo: 12548 lidí

Podle Fialy už by měla vláda dávno vědět, jak bude v koronavirové krizi postupovat – a nespekulovat, jestli bude lepší trochu rozvolnit, nebo nerozvolnit, obchody zavřít, či nezavřít... a tak podobně. Stačí se podívat do Německa, kde jsou pravidla jasně dána a Němci vědí, jak velkou pomoc dostanou, když se zavře to a to a to.

„Musí se přijmout kompenzace lidem, kterým se zavřou provozy, vždyť ti lidé jsou úplně zoufalí a mají deziluzi,“ hřímal šéf ODS.

Hamáček také prohlašoval, že mu na srdci leží osud podnikatelů a nechce jim říkat, že jim vláda všechno zavře, pokud současně nenabídne kompenzace.

V Německu se od středy zavřou školy a obchody, které prodávají jiné než nezbytné zboží. Spolková vláda tak chce brzdit epidemii a hodlá tak činit až do 10. ledna.

Hamáček se před kamerami omlouval za nešťastnou formulaci nařízení, ve kterém se zakazuje prodávat kávu z okénka k okamžité konzumaci. „Toto je první zásadní lapsus a je třeba to opravit tak, aby to fungovalo,“ pravil Hamáček. „Mělo by se to opravit a do budoucna by se to nemělo stát. Byla to chyba, omlouvám se za to,“ řekl Hamáček.

Fiala upozornil, že vláda sice nastavila systém PES, ale od počátku ho obchází. „To kafe v sáčku, to je vlastně symbol, ale ukazuje to, že lidé už jsou unavení, znechucení,“ konstatoval předseda ODS. A že koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL má sestaven anti-covid tým, který dlouhodobě pracuje na zlepšení modelu.

Podle Fialy ODS představila lepšího PSA a odmítá vládě dělat stafáž v jejím velkém průšvihu.

Hamáček se domnívá, že průšvih nemá vláda, ale celá republika, protože se ukazuje, jak se zachová virus, když mu trochu povolíme. Rád by setrval alespoň ve 4. stupni protiepidemického systému PES, ale nelze podle něj vyloučit ani přechod do 5. stupně. To by pak znamenalo, že Česko skončí v karanténě.

„Já nesnáším takovou tu otázku, jestli můžu něco vyloučit. Pokud bude to skóre nad 76, tak bude legitimní o tom mluvit,“ pravil Hamáček. Sám za sebe prohlásil, že by zpřísnil opatření nejpozději ve středu, a ne až v pátek, jak to plánuje ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), protože čím později se opatření zpřísní, tím větší problém budeme mít v lednu.

Fiala oponoval, že důsledky rozvolnění by se měly projevit až za 10 nebo 14 dní a ministerstvo by, podle něj, mělo vědět, co stojí za zhoršením čísel. Vedle toho zdůraznil, že další zavírání obchodů a restaurací už je smrtící pro statisíce podnikatelů a vláda podle šéfa ODS musí jasně říci, že to bude podnikatelům kompenzovat.

Hamáček oponoval, že tuto pomoc není snadné protlačit přes šéfku státní kasy Alenu Schillerovou (za ANO). „Já bych byl pro kompenzace 80 procent loňského obratu. Ten koncept není špatný,“ prohlásil Hamáček.

Jedním dechem však dodal, že na to stát nebude mít peníze, protože ANO a ODS, SPD a komunisté prosadili snížení daní pro zaměstnance.

Předseda ČSSD poté vysvětloval, proč chce upravit krizový zákon, který pracuje mimo jiné s náhradou škody. Tento zákon byl podle něj původně psán na povodně a tam se údajně nepředpokládalo, že bude potřeba někoho sankcionovat. Současná situace však podle Hamáčka ukazuje, že to třeba bude a je nezbytné na to reagovat.

Předseda ODS nabídl jiný pohled. „Já si myslím, že bychom měli být trochu velkorysí a snažit se odškodňovat,“ oponoval Fiala. Poté vládě vyčetl, že namísto odškodnění chce zvyšovat represe.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hamáček se začal okamžitě bránit. „Není možné, aby se krizový zákon vykládal extenzivně a aby ministerstvo vnitra všechny odškodňovalo,“ uvedl Hamáček.

Podle jeho názoru musí i policisté mít v ruce nástroje, kterými budou vymáhat zákon. „Ti policisté dělají, co mohou, nechají si od lidí nadávat,“ bránil Hamáček strážce zákona. A že nelze dopustit, aby tady policisté byli pro smích. Chápe sice občany, že už jsou unavení, ale trvá na tom, že zákon se musí dodržovat. „Já toho mám taky dost, ale je to důsledek koronaviru,“ řekl jasně Hamáček.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moravec poté postavil do protikladu projev německé kancléřky Angely Merkelové, která vyjadřovala lítost nad oběťmi koronaviru, a projev českého premiéra Andreje Babiše (ANO), kde nadával svým spoluobčanům.

Hamáček zdůraznil, že nepřišel do studia, aby hájil hnutí ANO. „Tak si sem pozvěte pana premiéra. Já v té vládě mám pět ministrů a nemůžu tady dělat tiskového mluvčího hnutí ANO,“ soptil.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moderátor poté položil na stůl předvolební model společnosti TNS Kantar, podle kterého by Andrej Babiš se svým hnutím ANO získal 25 procent. Piráti by získali 20 procent, ODS 11,5 procenta, SPD Tomia Okamury 10,5 procenta a totéž platí u hnutí STAN. Do Sněmovny by se dostala ještě TOP 09 s 5 procenty.

Pod pětiprocentní hranicí už se objevila ČSSD, komunisté i lidovci. Komunisté by podle tohoto modelu získali dokonce jen 3,5 procenta hlasů. Anketa Pojedete na Vánoce k příbuzným? Ano 40% Ne 55% Ještě nevím 5% hlasovalo: 9620 lidí

Podle Fialy to ukazuje, že předvolební koalice ODS, TOP 09 a lidovců by mohla vyhrát volby.

Došlo i na otázku snížení daní pro zaměstnance. Zatímco podle ODS je snížení daní dobrou cestou pro lidi, tak podle ČSSD je to rozpočtově neodpovědný krok.

„Pokud se tady předseda ODS Fiala radoval, že ODS vyhraje volby, tak je to špatná zpráva pro Českou republiku,“ udeřil na Fialu Hamáček s tím, že „ODS a ANO sice snížily daně, ale lidem seberou peníze jinak, protože je budou nutit platit u doktora i jinde,“ vypálil Hamáček.

„To je nesmysl a každý to vidí, nestrašte tady lidi,“ obořil se Fiala na Hamáčka. .

Předseda ČSSD ale trval na tom, že prosazené snížení daní je špatně. Odmítl však říci, zda ČSSD opustí vládu. „To nechte na naši vnitrostranickou diskusi. To, že se nám poprvé nepodařilo zabránit těm pravicovým experimentům, k nimž hnutí ANO inklinovalo, tak to je vážný signál,“ pravil Hamáček.

Prohlásil také, že daňový balíček ANO, ODS, SPD a komunistů poškodí i seniory, protože státu nezůstane dost peněz na některé služby. „Pokud chceme německé služby, tak za německé daně,“ volal ve studiu Hanáček.

Fiala kontroval, že nechat lidem jejich vlastní peníze je správné, je to rozpočtově zodpovědné a je to lepší, než zadlužovat zemi, jak to v minulosti dělala vláda ANO a ČSSD.

Moravec poté přehodil výhybku k dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany.

Podle Fialy je zásadní postavit nový jaderný blok, ale jen za předpokladu, že budou odstaveny Rusko a Čína. „Pro mě je nepřijatelné, že bychom pustili do naší energetiky takové státy jako jsou Rusko a Čína a myslím, že je fér jim to říct dopředu, než tady nějak kličkovat,“ sdělil Fiala.

Podle Hamáčka je třeba hledat cesty, jak novou elektrárnu postavit co nejlevněji a z hlediska bezpečnostního rizika co nejbezpečněji. Proto se osobně přiklání k možnosti, že by se Rusko nebo Čína mohly podílet na dostavbě elektrárny, pokud budou tyto země součástí širšího konsorcia – protože se ukazuje, že tato široká konsorcia mají větší pravděpodobnost, že elektrárna bude skutečně dostavěna.

Psali jsme: Všichni se necháme očkovat! Zpěvák Ruppert má výzvu pro národ. Jinak... Pološílená Čaputová, ryje Topolánek. Ale pořád prý lepší, než Zeman „Dostali jste zaplaceno?“ Landa s Ledeckým opět rozmatlali svůj průs*r. A je hůř Vláda nás chce zahubit! tuší kavárník

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.