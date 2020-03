Moravec v závěru pořadu nahrál Plagovi: Učitelské noviny daly prostor Hamplovi. Co vy na to?

Hosty druhé hodiny Otázek VM byli ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga, místopředseda Senátu za hnutí STAN Jiří Růžička a ekonom Daniel Münich. Debatovali o situaci v českém školství. Münich zdůrazňoval, že platy učitelů by měly růst ještě podstatně rychleji, než rostou dnes. Plaga oponoval, že to všechno není jen o platech učitelů. A Růžička dovysvětlil, o čem všem to tedy je, vedle oněch platů. Ministr prozradil, že je „zděšen“ z toho, co v poslední době vychází v Učitelských novinách.

Piráti tlačí na to, aby byl růst platů zafixován stejně jako je zafixován pravidelný růst důchodů. Plaga však před kamerami ČT oponoval, že tento návrh není ideální, protože české školství není jen o platech učitelů, ale také o platech nepedagogických pracovníků či o částkách na nákup pomůcek.

Růžička dovysvětlil, proč možná vláda pirátský návrh odmítá. „Ten návrh je zajímavý, je pěkný, ale otázka je, zda bude průchozí. Pro vládu je hezké říkat ‚podívejte se, my jsme přidali‘, a tenhleten návrh by onu možnost vládě vzal,“ pravil Růžička.

Obratem ministra školství požádal, aby věnoval pozornost situaci v mateřských školách, protože právě tam je situace asi nejsložitější.

Růžička konstatoval, že to všechno není jen o platech. „Ti absolventi pedagogických fakult se do školství nehrnou a nelze se jim divit, protože ono to není jen o platech, ale také o tom, jaké sociální postavení budu mít mezi spolužáky z gymnázia, o tom, co si mohu dovolit nebo spíš nemohu dovolit. Také je to otázka nízkých důchodů, protože ty lidi čekají nízké důchody.“

Münich upozornil, že platy učitelů by měly růst ještě rychleji, než rostou dnes, protože v opačném případě se budou učitelé dostávat z té finanční hlubiny příštích 15 let.

Moravec poté přehodil výhybku k povinné maturitě z matematiky. Plaga zdůrazňoval, že tady nejde o povinnou maturitu z matematiky, ale aby studenti matematiku opravdu uměli. „Jádro problému je ta znalost a schopnost tu matematiku používat,“ zdůraznil Plaga.

Všichni tři hosté se shodli také na tom, že je třeba věnovat prostor kvalitní výuce učitelů, protože učitelé budou jednou vychovávat naše děti a je v našem vlastním zájmu, aby je učili co nejlíp. Plaga přislíbil, že nechá zpracovat studii o budoucích výhledech českého školství, přičemž v této strategii bude napsáno, kdy má kdo tu či onu věc zařídit a kolik to bude stát.

Münich konstatoval, že záměry ministra Plagy znějí dobře, ale člen vlády nepochybně narazí na úředního šimla i na problémy legislativní, protože za posledních 15 let se, podle Münicha, školská legislativa spíš zhoršuje. Ocenil ale, že když už ministr takovou strategii připravuje, nečiní tak kdesi „v garáži na ministerstvu“, ale v otevřené diskusi s odbornou veřejností.

Než se moderátor rozloučil s diváky, otevřel ještě jedno téma. Téma Učitelských novin, které odebírá řada veřejných škol, a toho, komu dávají prostor k vyjadřování. Moravec upozornil, že zde dostal prostor např. sociolog Petr Hampl.

„Učitelské noviny dávají prostor některým možná manipulativním názorům, pokud nemám být expresivnější. Např. zveřejnily rozhovor se sociologem a protimuslimským aktivistou Petrem Hamplem nebo článek popírající klimatické změny, který odborník označuje za, cituji, ‚souhrn všech nesmyslů‘. Upozornil na to vzdělávací institut EDUin,“ zmínil Moravec.

Poté ocitoval i stanovisko redakce Učitelských novin.

„EDUin bez relevantních důkazů zaútočil na svobodné médium a pokusil se tak ohrozit jeho samotnou existenci tím, že v podstatě vyzval k další cenzuře či dokonce k likvidaci. O odbornosti a profesionalitě ekonomicky i autorsky zcela nezávislých Učitelských novin totiž nerozhoduje, na rozdíl od praxe neziskových organizací žijících z grantů a darů nebo případně ještě z tzv. sociálního podnikání jako u EDUin, náklonnost vybraných právnických nebo fyzických osob, ale cela výhradně svobodný trh.“

„Já za sebe říkám, že jsem zděšen, kam se obsahově posouvá toto médium, a právě proto využívám tuto chvíli, abych řekl, že to rozhodně není oficiální médium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z mého pohledu to je další důvod k posílení mediální gramotnosti a to nejenom u žáků, ale i ve sborovnách,“ ozval se Plaga s tím, že vyhranění Učitelských novin ho „poměrně děsí“, byť pevně věří, že si sami učitelé dokážou tyto články kriticky vyhodnotit.

Růžička doplnil, že to, co je pravda a co je lež, a jak je třeba kriticky myslet, se mají děti učit nejen ve školách, ale především v rodinách.

