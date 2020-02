Moravec vyslechl varovná slova Středuly: Někdo si tu myslí, že Češi vydrží všechno

reklama

„Zdražování, na jaké jsme nebyli zvyklí,“ otevřel Moravec druhou hodinu debaty úvodní větou. Inflace roste víc, než se čekalo, momentálně se pohybuje na úrovni přibližně 3,6 procenta. Vliv na to měla nižší úroda zeleniny nebo např. prasečí mor v Číně, který stojí za zdražením masa. I v České republice.

Bankéř Holub hned zkraje vysvětloval, že peněženky občanů zasahuje drahé bydlení, a to je drahé především proto, že se staví málo bytů, a ne kvůli tomu, že ČNB zpřísňuje podmínky na poskytování hypoték.

Středula nato okamžitě vypěnil: „Tady je to o tom, zda někdo, kdo má příjem 25 tisíc korun hrubého, dostane hypotéku na byt za 4 miliony korun,“ upozornil Středula. Zlobil se, že v tuto chvíli si bohatší lidé kupují byty investiční, ale když někdo má 25 tisíc hrubého, těžko dostane hypotéku. Proto odbory usilují o to, aby rostly platy. Lidé by totiž měli mít peníze i na placení nájmů, když už si nemohou dovolit byty vlastní.

Když dostala slovo Horská, prohlásila, že v Česku chybí byty ke koupi i k pronájmu. Schází i byty obecní, a to je problém. „Airbnb a jiné služby za to opravdu nemohou, je tady opravdu velký nedostatek bytů,“ zdůraznila ekonomka. Zrealizovat bytový projekt v Praze zabere několik let, a má-li se to změnit, musí to změnit vláda.

Tady dal Středula Horské za pravdu. Vina podle jeho názoru leží nejen na vládě Andreje Babiše, ale i na vládách předchozích.

Horská poté konstatovala, že pokud se podíváme na zdražování potravin a dalšího zboží, je to do jisté míry daň za několik let trvající růst české ekonomiky. „To je daň za delší růst české ekonomiky, že tady máme už několik let růst mezd,“ upozornila Horská.

Středula nabídl poněkud odlišný pohled. „Já vám dám příklad. Byla tady jedna banka, myslím, že ČSOB, která měla hospodářský výsledek 20 miliard korun. Pro vlastníka geniální situace. Ale zaměstnancům nabídla růst mezd 2,1 procenta. V jaké situaci my tady v České republice žijeme? Tady si někdo myslí, že lidé všechno unesou,“ rozčiloval se Středula. „Ti lidé jsou nespokojení a ta nespokojenost se může projevit jakýmkoli způsobem,“ vykresloval hrozivý obrázek odborářský šéf.

Poté vytáhl několik grafů, na kterých ukazoval, jak ziskové jsou firmy držené zahraničními vlastníky, ale jak nízké jsou proti tomu platy českých občanů. Ty výrobky (vyrobené v Česku) se prodávají na západních trzích za západní ceny, ale ty platy jsou v Česku pouze třetinové.

Holub upozornil, že zahraniční investoři nějaké zisky v Česku nechávají. Není to tak, že by z České republiky odtékalo 100 procent zisků. „Ale každopádně nelze tomu odlivu dividend bránit nějak administrativně,“ upozornil člen Bankovní rady ČNB s tím, že je na majitelích firem, aby si se svým ziskem po zdanění udělali, co uznají za vhodné.

Středula kontroval, že česká ekonomika je ve skvělé kondici, a pokud zisky firem v podobě platů zaměstnanců zůstanou v České republice, podpoří to českou ekonomiku, protože ceny máme na úrovni asi 67 procent průměru EU, ale nominální mzdy jsou asi na 35 procentech průměru EU, což je podle Středuly problém.

Horká varovala, že zatímco zahraniční firmy by si mohly dovolit rychlejší růst platů, tak u českých firem je to složitější, Ty už narážejí na svůj strop a pokud musí zvyšovat platy, zůstává jim míň peněz na investice, a to není v pořádku.

Moravec upozornil, že celosvětovou ekonomiku může ohrozit i koronavirus šířící se z Číny, který se nečekaně objevil i v Itálii. Horská však veřejnost okamžitě uklidňovala, že dopady viru nemusí být tak zlé, jak někteří odborníci předvídají. Jedním dechem však dodala, že u strategických odvětví, jako je i farnaceutický průmysl, se výroba možná přesune z Číny zpět do původních zemí.

Horská si v závěru pořadu posteskla, že se zdá, že rozpočet na letošní rok se neplní tak, jak se zdálo. Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová dává expertům k posouzení méně podkladů než dříve, což podle Horské není v pořádku, protože se může stát, že na základě nedostatku informací tím ministerstvu uškodí, protože experti jej budou kritizovat. Český rozpočet se nedaří plnit, čísla jsou nejhorší od roku 2003.

Středula dal tady Horské za pravdu a prohlásil, že Ministerstvo financí by jako orgán státní správy mělo postupovat zcela transparentně a uvolnit co nejvíce informací, aby se i malé a střední podniky mohli připravit na to, co by mohlo přijít, ať už to z ekonomického hlediska bude cokoliv.

