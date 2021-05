Moravec vytáhl na diváky ČT průzkum: Babiš se propadl pod obě koalice

Ve volbách do Sněmovny by nyní obě koalice předstihly hnutí ANO. Piráti a STAN by získali 27 procent, koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 by měla 21,5, ANO je na třetím místě s 21 procenty. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a také komunisté. ČSSD by skončila pod hranicí pěti procent. Zjistil to průzkum agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT). Autoři průzkumu upozorňují, že u velkých stran může být statistická chyba až tři procentní body.

"Koalice Spolu se etabluje jako společná značka, protože v rámci našeho šetření byla častěji spontánně zmiňovaná než koalice Pirátů a Starostů," uvedl analytik Kantaru Ondřej Ryboň. Do koalice Spolu přináší více hlasů ODS, která posílila o dva až dva a půl procentního bodu. "Ale je to v rámci statistické chyby, takže to nemusí nic znamenat," podotkl Ryboň.

Čtvrtá SPD by nyní měla 12 procent, komunisté by s pěti procenty byli na hraně proniknutí do Sněmovny. Sociální demokraté získali v průzkumu čtyři procenta, koalice Trikolóry, Svobodných a Soukromníků 3,5 procenta a hnutí Přísaha 2,5 procenta.

ANO si pohoršilo o 2,5 procentního bodu. Podle tvůrců průzkumu za tím může být i nesouhlas s personálními změnami ve vládě. S odvoláním ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nesouhlasilo 67 procent lidí. "Proti odvolání jsou především voliči opozičních stran, ale i dvě třetiny voličů ANO a KSČM a tři čtvrtiny voličů ČSSD," uvedl Ryboň. S odvoláním ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) nesouhlasí zhruba tři pětiny lidí, Ryboň upozornil, že proti je 58 procent voličů ČSSD.

Pokud by strany kandidovaly samostatně, pak by vyhrálo ANO s 20 procenty, Piráti by měli 19 procent, ODS 11,5 procenta, Starostové a SPD shodně 11 procent, TOP 09 by získala 6,5 procenta, komunisté pět procent a mimo Sněmovnu by zůstali se ziskem 3,5 procenta lidovci, kteří jsou součástí koalice Spolu.

Podle Ryboně se z dlouhodobého hlediska přesouvají voliči ANO především k SPD, komunistům a Přísaze.

Průzkum se uskutečnil od 12. do 30. dubna. Na otázky týkající se podpory koalic odpovědělo 929 lidí, na dotazy k podpoře jednotlivých stran 978 respondentů.

