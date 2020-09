Moravec vytáhl své zážitky z karantény. Volí respirátor

reklama

V současné době je uzavřeno v Česku 39 škol; ministr sice dle svých slov předpokládá, že to číslo poroste, doufá ale, že ne exponenciálně. „Když se díváme do okolních zemí, třeba do Německa, kde některé školy startovaly na začátku srpna, tak tam se karanténní opatření týkala asi 5 % škol,“ poznamenal Plaga.

Učitelé by z doporučení epidemiologů měli disponovat respirátory FFP2. „Tak bavíme se o tom hodně a nějaké takovéto požadavky nebo zprávy vysíláme, nicméně vím, že ministerstvo o tom také jedná. Není to o tom, že bychom se vlámávali do otevřených dveří. Samozřejmě pro nás je vůbec problematická ta situace – část učitelů si neumí představit, že by učila s respirátory na obličeji. Je to trošku komplikované, například na prvním stupni,“ sdělil k tomu Černý.

Moderátor Václav Moravec k tomu podotkl, že na základě zkušeností se dvěma karanténami bude raději nosit respirátor.

Plaga následně řekl, že vláda by skutečně měla poskytnout respirátory každému učiteli v Praze a v dalších pěti regionech nejvíce postižených koronavirem. Uvedl také to, že apeloval jako ministr školství na to, aby byla ve školách jasná pravidla. „Pokud se to různí, tak to dobře není. Jsem rád, že 4. září byla zpřesněna pravidla pro školy, ale na druhou stranu je to o tom epidemiologickém šetření na tom daném místě. Chápu, že tam nějaká vůle může být, ale myslím si, že se shodneme na tom... že aby se to v jednom kraji uznávalo, a v druhém neuznávalo, to je samozřejmě špatně,“ podotkl Plaga. Reagoval tak mimo jiné na to, že v současné době nejsou uznávány jako ochrana štíty.

Řeč byla také o možné on-line výuce, která může v době koronavirové epidemie nastat.

„Školy podle mě připraveny nyní jsou," poznamenal Černý. Školy podle všeho využívají skutečně onu miliardu a 300 milionů, které dostaly k dispozici. „Ale jde také o žáky,“ zdůraznil Černý. „Teď si myslím, že skutečně školy vybavené jsou, ale v některých regionech se jenom z těchto peněz určitě nemůže podařit vyřešit jak vybavení dětí v rodinách, tak připojení k internetu. Což si myslím, že je ještě větší problém než vybavení,“ připomenul Černý, že připojení k internetu skutečně může být problém jak u učitelů, pokud by měli učit z domova, tak i u žáků.

„Školy by měly mít k dispozici počítače, které mohou zapůjčit rodinám. Jaro ukázalo, že řada z rodin zůstala odpojených, ne proto, že by byly sociálně slabší, ale proto, že rodiče třeba byli oba doma na dvou počítačích na home office a na to dítě již počítač nezbyl,“ poznamenal k tomuto problému Plaga – že školy by měly z rezerv využít zápůjční fond.

