Moravský boss: „Brněnská ODS? Pětitisícovkama si připalovali cigára. Hodnotili vagíny holek jak řezník uzený. Jeli ve všem.“

Připomeňme proto, že před několika dny policie pátrala po domech spjatých s poslancem Blažkem i primátorkou Vaňkovou z ODS.

„Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu jdou po okolnostech uskutečněných či zamýšlených privatizací bytů, v nichž například bydlí šéf jihomoravské ODS, poslanec a exministr spravedlnosti Pavel Blažek nebo někdejší tajemník Stanislav Pšeja. Zajímají se také o to, jak se k městskému pronájmu dostal švagr dnešní primátorky Brna za ODS Markéty Vaňkové," uvedlo před několika dny Aktuálně.

Lokální politici Blažek i Vaňková ovšem jakoukoliv vinu odmítají.

Náš zdroj, s nímž redakce hovořila mnohokrát, však vinu neřeší. „Jestli to státní zástupce posvětí, tak je udělají, pokud ne, můžou se policajti stavět na hlavu," vysvětluje. „Můžu ale říct k několika chlapcům z ODS, že s jídlem rostla jejich chuť a že chování, jaký předváděli v některých podnicích, kde hodnotili prsa a vagíny holek, ale taky kolegyň z úřadů, to už bylo za hranou. Hráli si na něco, co nejsou. Blažek třeba pil, pil hodně, v Praze, v Brně, pije, co vím, doteď. To je jeho život, i když poslední měsíce, co se říká, hlavně lítá, aby se postaral o to, co bylo. Chci ale popsat něco dalšího," sdělil a pokračoval.

„Kdysi v ODS vládla skupina podnikatelů, jejichž jména znám, ale ty frajery jsem nikdy neviděl, dělal jsem jinou činnost. Takže Rittig a Janoušek mi něco říkají, ale nevím přesně, s kým kšeftovali, je to jejich věc. Ale i tady v Brně bývala mocná klaka politiků, kteří si dokazovali své postavení. Projevovalo se to především ve vztahu k holkám, které byly na akcích přítomny, když už třeba došel benzín v zapalovači, připálili si bůrem (5.000 korun), to jsem viděl na vlastní oči, protože jsem jim říkal, že peníze sice nesmrděj, ale že papír jo, ať se na to vyserou, že tam nechci mít bordel," dodal.

Ani v tomto případě ovšem nechtěl uvádět konkrétní jména.

„Nejsem práskač. Ale tady ta ODS je furt stejná. Omladina jako Kerndl si myslí, že také může vše. Nemůže. Nemá ani ponětí, co se na něj ví nebo neví, protože nemá historii a nikdo se za něj nepostaví kvůli pár šolichům. Blažek si udělal Vaňkovou a ta to odskáče, nebo ne, to nevím, tuhle paní neznám, vím jen, že ji vždycky rozkazovali, co má dělat a ona poslouchala," doplňuje víc než pestrou mozaiku brněnských vztahů.

Parťák papírového předsedy ODS Fialy

ParlamentníListy.cz však mají ještě jeden zdroj, tentokrát z právního prostředí. A ten řekl, že ODS je v problémech až po uši, jelikož „desítky indicií vedou právě k jejich představitelům".

„Může to být začátek konce Petra Fialy,“ dozvěděli jsme se v kuloárech Sněmovny před dvěma týdny po dalším zásahů policie v Brně. Ten v půlce srpna uzavřel pro veřejnost hned několik radničních odborů. V sídle městské části Brno-střed zasahovala policie na odboru investičním, ekonomickém, bytovém a na správě nemovitostí. Samotní policisté příliš sdílní nebyli. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej pouze stroze konstatoval, že útvar žádné informace poskytovat nebude.

„Získávání dokumentace k vyšetřování není namířeno proti úřadu městské části nebo jeho zaměstnancům,“ uvedl k tomu pouze tajemník radnice Petr Štika.

Jedná se o podstatně starší případ, což potvrzuje náš zdroj dobře obeznámený s brněnským politickým děním.

„Co ale stojí za zmínku, že tohle musí dělat pořádné vrásky Petru Fialovi. Kauza se ho nejspíš netýká osobně, ale dost mu to kazí reputaci v pozici předsedy ODS. Lidé, kteří do toho jsou zapleteni, je ta jeho ‚nová a čistá‘ ODS, jak neustále opakoval poté, co převzal vedení. Že se zbavil kmotrů, prospěchářů a podvodníků. A tenhle případ ukazuje, že to tak není. Ta jeho čistá ODS nejspíš šmelila s obecními byty a pavučiny vedou prakticky až k Fialovi. O roli Pavla Blažka v této kauze se veřejně spekulovalo. A kdo je Pavel Blažek? Fialova pravá ruka. V Brně všichni vědí, jak je pro předsedu důležitý. Takže pan čistý profesor Fiala z toho asi nemá lehké spaní,“ řekl již zmíněný důvěryhodný zdroj.

V roce 1998 byl Pavel Blažek zvolen do zastupitelstva městské části Brno-střed, kde se po čtyřech letech stal i radním. V letech 2002 až 2014 byl brněnským zastupitelem, předsedou oblastního sdružení a 20. června 2010 též místopředsedou ODS.

Krátce před 20. kongresem partaje modrého ptáka v roce 2009 se jeho jméno objevilo na novináři sestaveném seznamu krajských kmotrů – údajně mocných zákulisních hráčů, s nimiž se rozhodl bojovat tehdejší stranický předseda Mirek Topolánek. V listopadu 2010 Petr Nečas odvolal Blažka z dozorčí rady Lesů ČR s tím, že „v dozorčí radě tak zásadního podniku, jako jsou Lesy ČR, musí být člověk, který má důvěru premiéra".

