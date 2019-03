Mořský koník VZP opět vyráží do Bulharska a Černé Hory

25. 3. 2019 10:45

Všeobecná zdravotní pojišťovna již od 17. ledna 2019 přijímá přihlášky dětí na léčebně-ozdravné pobyty organizované tradičně pod názvem Mořský koník. Pobyty v délce tří týdnů se budou konat v Bulharsku a Černé Hoře od začátku června do poloviny září a mohou si je užít děti ve věku od 7 do 16 let, které splňují stanovené zdravotní indikace, což je například lupénka, atopický ekzém, bronchiální astma, obstruktivní plicní nemoc.