Mráz mezi Melanií Trumpovou, Jill Bidenovou a Kamalou. Šlo i o spodní prádlo

Neúčast na setkání Melanie Trumpové potvrdil zdroj deníku New York Post. „Nepůjde,“ řekl deníku zdroj obeznámený s Melaniiným rozhodnutím. „Manžel Jill Bidenové povolil FBI, aby šmírovala její zásuvku se spodním prádlem. Bidenovi jsou nechutní,“ vzkázal zdroj deníku slova budoucí první dámy. „Jill Bidenová není někdo, koho by Melania jakkoliv potřebovala potkat,“ dodal zdroj.

V roce 2022 totiž vtrhli agenti FBI do sídla Donalda Trumpa Mar-a-Lago s odůvodněním, že Trump skrývá utajené dokumenty. Přitom prohledali i osobní skříně Melanie Trumpové a jejich syna Barrona.

O pocitech své manželky pak Donald Trump promluvil pro Newsmax. „Cítila se velmi zneuctěna. Tohle je hrozná věc. Oni jdou do jejího šatníku, procházejí její šaty, a kdo ví co jiného,“ řekl Trump pro Newsmax měsíc po razii. Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 89% Neprospěje 5% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 15927 lidí

Zajímavostí pak je, že několik desetiletí trvající tradici setkání končícího prezidenta s nastupujícím porušil Donald Trump v roce 2020, kdy do Bílého domu nepozval Bidenovi, protože měl vážné výhrady proti legitimnosti voleb.

Ale to nejsou jediné silné negativní emoce, které momentálně cloumají americkou vysokou politikou. Kandidátka Demokratické strany Kamala Harrisová po prohraných volbách poprvé vystoupila na veřejnosti. A to u příležitosti Dne veteránů, kde jako viceprezidentka po boku prezidenta Joea Bidena uctila památku veteránů.

Harrisová byla zachycena na tribuně, kde seděla po boku nynější první dámy Jill Bidenové. Z videa se zdá, že se obě ženy vysoké politiky na sebe nejsou schopné ani podívat. Ženy se ani nepozdravily. Otázkou zůstává, kdo koho ignoroval. Jestli Jill Bidenová Kamalu Harrisovou, nebo opačně.

It’s safe to say that Jill Biden hates Kamala Harris’s guts. pic.twitter.com/K6Te9Onf50 — Steve Cortes (@CortesSteve) November 12, 2024

Jill Bidenová byla hlasitým odpůrcem toho, aby byl její manžel donucen odstoupit z kandidatury na další období v Bílém domě. Ovšem Demokratická strana trvala na tom, že jej má nahradit právě Kamala Harrisová. Zdá se tedy, že dosluhující první dámou cloumá vůči Kamale Harrisové silná zášť, která jí neumožňuje viceprezidentku byť jen pozdravit, natož s ní vést přátelský rozhovor.

Donald Trump vyhrál prezidentské volby v USA se ziskem 75 518 895 hlasů, Kamala Harrisová získala 72 372 332 hlasů a stala se tak druhou ženou, která se ucházela o nejvyšší post USA, ale porazil ji Donald Trump. Inaugurace vítěze proběhne 20. ledna 2025.

