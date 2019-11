Muselo to být předjednáno s Putinem, má jasno o vstupu tureckých vojsk do Sýrie generál Pavel

Bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR a někdejší předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel s obavami sleduje invazi tureckých vojsk do Sýrie. „Máme pocit, že to, co se děje za našimi hranicemi, se nás netýká. To je hodně nebezpečný a zkreslující pohled,“ komentuje v rozhovoru pro ČRo Interview Plus blízkovýchodní dění, s tím, že turecká invaze by těžko začala bez předjednání s ruským prezidentem Putinem.

„Jsme vojensky a ekonomicky provázáni s celým světem. A tak se nás dotýká téměř všechno. I hrozba terorismu se nás jednoznačně týká,“ zmínil Pavel.

Připomíná, že kdyby došlo k dalšímu vyhrocení problémů v Sýrii, můžou se dát do pohybu statisíce až miliony migrantů a uprchlíků. „Pak bude mít opět problém nejen Evropa, ale i my. Měli bychom se začít cítit součástí EU a NATO, a to se všemi odpovědnostmi,“ myslí si generál, podle nějž EU a NATO by měly být mnohem iniciativnější. „Mohli jsme udělat mnohem víc v odpovědi na turecké bezpečnostní zájmy, ale i zájmy na bezpečnost samotných Kurdů,“ podotýká.

S ideou na vytvoření bezpečnostní zóny pod mezinárodní kuratelou jsme podle jeho slov totiž mohli přijít už před měsíci a předešli bychom tak posílení role Asada, ale i Putina. „Chybí systémový koncepční přístup k celému regionu. Nemají ho státy ani instituce. Kdyby totiž existoval, dlouho dopředu bychom předpokládali, co vlastně uděláme, když porazíme IS. Včetně plánu, jak Kurdům vyjádříme uznání za to, s čím pomohli,“ uvedl. A doplnil, že nečinnost není strategie, a to se nám teď vymstilo. Postoj Západu ke Kurdům by nenazval zradou, ale vidí jej coby nekoncepčnost.

Na otázku, zda za invazí Turků do Sýrie stojí i Rusové, Pavel poznamenal, že se objevila informace, podle které na zabraném území budou patrolovat společné rusko-turecké hlídky. „Zřejmě to vychází z posledního jednání Erdogana a Putina v Soči, kdy se dohodli, jaká bude role ruských jednotek a rozdělení geografické, úloh a pravomocí. Myslím, že tohle všechno tam proběhlo.“

Rusko má prý nejen na zemi, ale i ve vzduchu téměř výhradní kontrolu nad syrským vzdušným prostorem. „Těžko očekávat, že by to Turecko mohlo udělat bez předjednání. K nějakému většímu střetu mohlo dojít jen ve chvíli, kdyby se to Erdoganovi a Putinovi nějak vymklo kontrole. Jak je ale vidět, koordinují své kroky docela často,“ míní Pavel.

Erdogan podle Pavla jen využívá situace, jaká se mu nabízí. „Využívá tlaku k získání ústupků na straně Aliance, ale taky Ruska. Všude tam, kde je to pro něj výhodné. A pro druhou stranu je výhodné odehnat jednoho člena od stáda. Takže to vše vyhovuje jak Putinovi, tak Erdoganovi,“ domnívá se Pavel, který má za to, že si je turecký prezident dobře vědom historie turecko-ruských konfliktů. Členství v NATO mu poskytuje zdaleka nejlepší bezpečnostní garance, jaké si dokáže představit.

V případě, že by měl Erdogan NATO opustit a zůstat bez podpory Západu, tak se dřív nebo později dostane do problémů, které bude prý muset řešit sám vojenskou silou. „Pohledem zevnitř NATO se prý neděje nic fatálního. Turci se účastní cvičení, misí a jsou stabilním členem Aliance,“ uzavírá generál Petr Pavel a dodává, že to, co dnes vidíme, jsou na jedné straně rétorická cvičení, na druhé straně vnější projevy, které nemají žádný vliv na chod NATO.

Psali jsme: Kurdové Američanům říkali, že to bude „průser“. Ti na ně tlačili, pak dali ruce pryč. Byli jsme na besedě s novinářkou Kutilovou, která to vše viděla na vlastní oči Brutální zvěrstva. Spolupráce Erdogana a islamistů. Promlouvá český Kurd obeznámený se situací v severní Sýrii Neznám hloupějšího člověka, než je český novinář, ulevil si prezident Zeman a dodal příklady. Těm od Bakaly nesmrdí ani peníze z vytunelovaného OKD, že se nestydí Lidé v Praze znovu protestovali proti turecké invazi v Sýrii

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.