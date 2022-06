Musíme se spolehnout na ukrajinské oficiální zdroje... Veřejnoprávní novináři u mikrofonu. Zprávy z bojiště

reklama

„Široká oblast mezi Mykolajivem, který je pod ukrajinskou kontrolou, a mezi Rusy okupovaným Chersonem, je velmi dramatická, protože v posledních dnech se Ukrajincům podařilo rozjet další fázi své protiofenzivy, využili toho, že Rusové stáhli řadu svých sil na to hlavní svoje válečné úsilí, to znamená na Donbas. Čehož Ukrajinci okamžitě využili a začali je tlačit na některých místech, nebo na jednom konkrétním místě, na jednom úzkém úseku fronty se jim podařilo postoupit až o osm nebo deset kilometrů od Chersonu, což je něco, co je velice znepokojivé pro ruské okupanty. Ale samozřejmě to, že ta situace je takhle dramatická, tak především v těch vesničkách a městech, které jsou na té velmi široké a dlouhé frontové linii v té jižní části fronty, tak tam ta situace je neuvěřitelná, dramatická. Je to, troufám si říct, jedno z nejhorších míst, co jsem za posledních 25 let viděl,“ poznamenal Jakub Szantó k situaci na Ukrajině.

„Mluvili jsme s vojáky a důstojníky na různých částech té jižní fronty, mluvili jsme se starostou ostřelovaného Mykolajiva, což je starosta města, které mělo před válkou 480 tisíc obyvatel, dneska je tam zhruba polovina, ruské dělostřelecké bombardování přerušilo přívod pitné vody. Takže teď v kohoutcích v celém Mykolajivu, těch zhruba čtvrt milionu lidí, má pouze slanou vodu... Všichni mluví o tom, že žádají Západ, děkují za dosavadní podporu, ale žádají Západ především v otázce těch dalekonosných nebo dělostřeleckých raketových systémů tak, aby došlo alespoň k částečné paritě. V tuto chvíli má Ukrajina na některých úsecích fronty jedno dělo na 12-15 ruských. Ukrajinská armáda odpálí denně 5-6 tisíc dělostřeleckých granátů a raket, což samo o sobě je obrovské množství, takže to ukazuje, jak rychle se vyprazdňují sklady ukrajinské armády, ale proti tomu se odpálí 50-60 tisíc těchto projektilů, často ze systémů, které přestřelí ty ukrajinské,“ dodal Szantó.

„Tato válka je čím dál tím více vedená dalekonosnými dělostřeleckými raketovými systémy. Ukrajině postupně dochází původní, ještě sovětská munice, žádá dodávka té modernější 150mm, což jsou ty systémy, ty různé houfnice... Momentálně Ukrajinci odhadují, že dostali zhruba desetinu toho, co žádali,“ poznamenal.

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu hrozí podle OSN světu globální potravinová krize. Rusko trvá na odminování ukrajinských přístavů a vod odměnou za to, že z nich umožní bezpečně vyvézt obilí. Šéf ruské diplomacie obvinil Kyjev a jeho spojence, že se zablokované dodávky snaží prezentovat jako globální katastrofu.

Jak závažné jsou skutečně zprávy o ruském ničení tun obilí v černomořských přístavech, v Oděse, v Mykolajivu? „Tady se musíme spolehnout na ukrajinské oficiální zdroje, protože ten přístav je nepřístupný, ale uvádí se, že ten terminál v Mykolajivu, který zasáhly rakety, tak byl druhý největší na Ukrajině a obecně patří mezi ty největší na světě. Rusové ho kompletně zničili, čili nejenom to, že shořelo to obilí, ale zároveň byl zničen terminál na překládku, což je možná ještě závažnější. V Oděse ještě zatím ten terminál netrefili Rusové, tam to obilí stále je. Nikdo mi nedokázal říct, jaké to je přesné množství toho obilí,“ zmínil Smatana.

„Oni prostě jenom tvrdí, že toho obilí je hodně, že jsou schopni ho transportovat, ale pouze za předpokladu, že budou moci odminovat moře, to jsou většinou ukrajinské miny, obranné proti ruskému výsadku; a zároveň tvrdí, že nechtějí, aby se na té domluvě podílelo Rusko. Prostě nesouhlasí s tím, aby ruská strana byla součástí té domluvy, a tady je o něco větší problém ještě ten, že když se nepodaří to obilí vyskladnit, odvézt, transportovat, tak nebudou moci uložit kam tu letošní sklizeň. Když jedete po Ukrajině, tak všude vidíte obrovské lány obilí, které dozrává, a až ho budou sklízet, tak ho nebudou mít kde usušit. To je jedna věc.

A ta druhá věc, co si pořád ještě lidé neuvědomují: Jakmile se nebude dát kam obilí transportovat a neprodá se především do těch afrických zemí, tak v Africe stoupnou ceny mouky. A to bude znamenat, že se opět vydá velké množství uprchlíků směrem, kam jinam než do Evropy, a nás tedy může zasáhnout ne na podzim, ale spíš příští rok na jaře další velká uprchlická vlna,“ dodal Smatana, že dle jeho názoru je nutné podporovat Ukrajinu ve snaze, aby dostala obilí pryč – a ruské síly ze svého území.

