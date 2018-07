Musíme zvýšit pobídky, abychom si udrželi filmaře, nabádá nový ministr kultury Staněk

01.07.2018 16:46

Filmové pobídky, které lákají do Česka zahraniční štáby, by se měly do budoucna zvýšit. V současné době Česko filmařům nabízí, že jim vrátí zpět 20 procent prokazatelně utracených nákladů. Česku ale konkurují jiné státy s 25 procenty, a tuzemsko by se proto mělo snažit dostat alespoň na stejnou výši, řekl dnes ČTK na karlovarském festivalu ministr kultury Antonín Staněk.