Musíte mobilizovat mladé, abychom uvažovali o poslání vojáků. Vzkaz Ukrajině z USA

Ivo Daalder hovořil na okraj summitu NATO ve Washingtonu o válce na Ukrajině. Podle Daaldera je to samotná Ukrajina, která musí udělat více pro zvýšení pravděpodobnosti porážky Ruska, a to zejména mobilizací mladších mužů a žen do ukrajinských sil. „Ukrajina potřebuje mobilizovat. Tuto válku vedou čtyřicátníci. Žádnou jinou válku v historii nebojovali čtyřicátníci,“ upozornil Daalder.

„Ukrajina si musí vážně promyslet, jak důležité je pro ní zvítězit v téhle válce. Toho nemůžete dosáhnout s průměrným věkem vojáků 40 let, potřebujete získat osmnáctileté, potřebujete získat dvacetileté a potřebujete získat jednadvacetileté, na což spoléhá každá jiná armáda ve zbytku světa,“ řekl.

Teprve když toto Ukrajina splní, tak je podle Daaldera možno uvažovat o zapojení jednotek NATO. „Možná přijde den, kdy to bude nezbytné, ale tohle nemůžete žádat, když neposíláte do války své mladé muže. Je velmi těžké žádat, matku, otce nebo ženu a manžela, aby poslali své rodinné příslušníky do války za zemi, která není ochotna mobilizovat své vlastní lidi pod 25 let,“ vysvětloval Daalder.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 97% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 17255 lidí

Summit, který proběhl k výročí 75 let od vzniku Severoatlantické aliance podle něj měl posloužit k tomu, aby si všichni uvědomili, že se nacházíme v existenčním momentu, a to nejen pro Ukrajinu, ale u pro NATO. „Aby Severoatlantická aliance mohla existovat i za rok nebo dva, Ukrajina musí uspět a Rusko musí na Ukrajině selhat,“ uvedl Daalder s tím, že by do aliance měla být přizvána Ukrajina.

„Bylo by lepší, kdybychom mohli mít pro Ukrajinu strategičtější závazek členství v NATO. Nestačí říci, že se stanou členem. Rusko se nevzdá svého cíle ovládat Ukrajinu, dokud a pokud Ukrajina nebude integrována do západních institucí, do Evropské unie, do NATO,“ dodal bývalý velvyslanec USA při NATO.

Daalder také hovořil o cestě maďarského premiéra Viktora Orbána do Moskvy, která podle Daaldera vyslala Rusku špatný vzkaz, ale zároveň nic moc neznamenala. „Orbán je příliš bezvýznamný a příliš malý na to, aby ovlivnil bezpečnost Západu. V konečném důsledku prostě není dostatečně důležitý. V konečném důsledku není schopen nastavit jiný kurz. Nakonec musí přistoupit na to, kam chce jít většina,“ prohlásil Daalder v rozhovoru pro server Euronews.

Fotogalerie: - Čtyři a půl hodiny Babiše

Jediné pozitivum z této kritizované cesty premiéra předsedající země EU prý může být to, že Orbán musel stát na tiskové konferenci vedle Vladimira Putina a na vlastní uši tak slyšel, že pro Rusko neexistuje žádné mírové vyjednávání, pokud nezíská území, která násilně zabrala. „Orbán si tak možná konečně uvědomí, že agresor sedí v Moskvě a ne v Bruselu nebo ve Washingtonu a určitě ne v Kyjevě. A že pokud máme ukončit tuto válku, musíme přesvědčit Putina, aby přestal bojovat,“ dodal Daalder.

Krátce se vyjádřil také ke vzestupu tzv. krajně pravicových stran, což je podle něj znepokojující a ohrožuje to jednotu a důvěru, které jsou nezbytné pro fungování NATO a dalších mezinárodních institucí.

„Určitě je tu vítr, který vane dost silně směrem ke krajní pravici. A vidíme to v celé Evropě a ve Spojených státech v plné míře,“ uvedl s tím, že tzv. krajní pravice je autoritářská a nacionalistická, což je v rozporu s příslibem kolektivní bezpečnosti. „Evropská unie je o sdílení suverenity a NATO o myšlence kolektivní bezpečnosti, o myšlence, že bezpečnost vašeho souseda je životně důležitá pro vaši vlastní bezpečnost,“ dodal.

Daalder působil v letech 2009 až 2013 jako stálý velvyslanec USA v NATO. Předtím ke konci 90. let působil jako ředitel pro evropské záležitosti v Radě národní bezpečnosti prezidenta Billa Clintona, kde byl zodpovědný za koordinaci americké politiky vůči Bosně a Hercegovině, která se vzpamatovávala z války. V roce 2008 byl jedním ze zahraničněpolitických poradců prezidenta Baracka Obamy během jeho prezidentské kampaně.