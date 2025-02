Musk chystá demolici neziskovek. Napořád. Týká se i Česka

V americké administrativě pokračují „demoliční práce“. Jedná se asi o nejvýstižnější přízvisko toho, co miliardář Elon Musk a jeho DOGE (Department of Government Efficiency – ministerstvo pro efektivitu vlády) dělají. Momentálně má Musk na mušce USAID, tedy agenturu pro mezinárodní rozvoj, která posílala peníze spřízněným neziskovým organizacím. Vznikla za vlády Johnna F. Kennedyho a vypadá to, že za panování Donalda Trumpa zanikne. Musk ji prohlašuje za zločineckou organizaci, která už má „zemřít“.

Ve skupinové diskuzi na síti X Musk prohlásil, že USAID není jen červivé jablko, ale rovnou „klubko červů“. „Když máte červivé jablko, můžete z něj červa vytáhnout. Když máte klubko červů, tak není šance. USAID je klubko červů. Žádné jablko tam není. A když tam není žádné jablko, tak se toho musíte zbavit. Proto musí skončit. Nelze ji napravit,“ prohlásil.

??ELON MUSK: "As we dug into USAID it became apparent that what we have here is not an apple with a worm in it, but we have actually just a ball of worms. If you have an apple with a worm in it, you can take the worm out. If you have a whole ball of worms, it's hopeless. USAID is… pic.twitter.com/fd00gMFmqS