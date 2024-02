Musk zuří. Sáhli mu do podnikání, SpaceX stěhuje z Delawaru do Texasu. A burcuje další

Vynálezce a podnikatel Elon Musk se rozhodl se svou společností SpaceX, jež se orientuje na vesmírné technologie, přesídlit z amerického Delaware do Texasu. „Doporučuji se co nejdříve přestěhovat do jiného státu,“ radil miliardář při oznámení, že stěhuje registraci SpaceX, také dalším firmám poté, co mu delawarský soud zatrhl bilionovou odměnu v automobilce Tesla coby „nepřiměřenou“. Texas se snaží zacílit i na další firmy.

Krok Musk totiž učinil jen krátce poté, co mu tamní soud během minulého měsíce zamítl výplatu necelých 56 miliard dolarů od společnosti Tesla, v níž je také generálním ředitelem. Soudkyně Kathaleen McCormicková rozhodla, že je 56 miliard pro Muska „nepřiměřených“, jak tvrdila také žaloba akcionáře, který za to Muskovu Teslu žaloval.



Musk měl přitom odměnu ve výši v přepočtu 1,3 bilionu korun dostat na základě dohody, která platila již od roku 2018, v níž stálo, že mu náleží, pokud splní stanovené cíle.

SpaceX, jež je oceněna na téměř 200 miliard dolarů a je tak jednou z nejhodnotnějších soukromých společností na světě, se pak do Texasu přesouvá po společnosti Neuralink, zabývající se mozkovými implantáty, jejíž registraci Musk přesunul z Delaware do Nevady.



Poté, co na přesun registrace SpaceX do státu Delaware upozornila agentura Bloomberg, informaci potvrdil také samotný Musk a doporučil dalším podnikatelům, aby se z Delaware co nejrychleji také stáhli. „Pokud je vaše společnost stále registrována v Delaware, doporučuji co nejdříve se přestěhovat do jiného státu,“ vyzval skrze svou sociální síť X.

SpaceX has moved its state of incorporation from Delaware to Texas!



If your company is still incorporated in Delaware, I recommend moving to another state as soon as possible. pic.twitter.com/B7FLByL2dY — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2024

Americká média očekávají, že Musk podá odvolání k Nejvyššímu soudu státu Delaware a server Financial Times si taktéž všímá, že jde zároveň i o úspěch Texasu, jelikož ten se již delší dobu snaží zaujmout pozici konkurenta pověsti státu Delaware, který byl vyhlášený v minulosti jako přátelský k podnikání, a registrována v něm byla velká řada amerických korporací.

Texas již za podpory svého republikánského guvernéra Grega Abbotta přijal zákon, který počítá s vytvořením nového texaského obchodního soudu, jenž bude projednávat spory podniků se specializovanými soudci. Představitelé státu aktivně propagují nový soud společnostem se sídlem jinde jako sofistikovaný a efektivní. Právě právní prostředí přitom dosud bylo jednou ze stěžejních výhod Delawaru a krok Texasu by tak mohl k přesunu zlákat rovněž další americké firmy.



Přesunout by se mohla i samotná automobilka Tesla. Musk již oznámil, že připraví hlasování akcionářů Tesly o tom, zdali se má i ona přesunout z Delaware do Texasu.

