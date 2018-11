Muslimové v Evropě jednou vyhrají, Erdogan si to přeje. Turecký novinář vysvětluje, co se má stát

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan je známý svým prosazováním toho, že by křesťanská Evropa měla přijmout více muslimských uprchlíků. V záři na Valném shromáždění OSN zaútočil na Evropskou unii. Obvinil jí z toho, že nedokázala dostatečně podpořit uprchlíky a tvrdil, že EU by měla Turecku zaplatit víc, než slíbené tři miliardy eur. A turecký novinář Burak Bekdil varuje: Jeho islamistická ideologie diktuje, že počet muslimů žijících ve všech koutech starého kontinentu by měl jednoho dne vyhlásit demografické vítězství islámu.

Erdogan už v roce 2016 hněvivě vyhrožoval, že znovu otevře stavidla proudu migrantů do Evropy, pokud křesťanská Evropa by měla přijmout více muslimských uprchlíků. Turecký novinář se tak zamýšlí nad tím, zda využívá Erdogan syrské migranty hlavně jako vyjednávací kartu, kterou se snaží zamaskovat neúspěšný vstup své země do EU, nebo je to jde smlouvání, pomocí kterého se snaží maximalizovat množství evropských peněz přicházejících do Turecka jako pomoc.

Není prý pochyb, že oboje jsou Erdoganovy záměry. Nejde prý však pouze o to. „Jeho islamistická ideologie diktuje, že počet muslimů žijících ve všech koutech starého kontinentu by měl jednoho dne vyhlásit demografické vítězství islámu,“ zdůrazňuje komentátor. Okupace nevěřících zemí demokratickými metodami pomocí demografie je podle jeho slov jedním z rysů postmoderního islamismu. „Muslimské národy, na rozdíl od Osmanské říše, postrádají vojenskou sílu potřebnou pro vojenskou invazi,“ dodává Bekdil.

V návaznosti na to příkladně poukázal na nedávné události na řeckém ostrově Lesbos, kde vítající místní obyvatelstvo mimořádně pomáhalo všem muslimským migrantům. V důsledku toho však už v dubnu ale na hlavním náměstí Mytilény, hlavního přístavního města ostrova Lesbos, proběhly vážné střety mezi migranty a místními obyvateli.

„Migranti okupovali přibližně týden hlavní náměstí, aby protestovali proti podmínkám, ve kterých žijí,“ upřesnil turecký novinář s tím, že demonstrace vzbudily hněv především místních obyvatel a poté některých skupin krajní pravice, které chtěly, aby bylo náměstí vyklizeno. Následovalo prý to, že syrské zločinecké gangy, sympatizující s islámským státem, zavedly v uprchlickém táboře Moria na ostrově Lesbos vládu teroru. Jeden z migrantů na ostrově Lesbos prý Bikdalovi už v roce 2017 sdělil: Přijde den, kdy budeme my dobří muslimové dobývat jejich nevěřící země.

