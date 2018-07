Můžete to vypnout... Emma Smetana pustila Marku Černochovi záznam, který neunesl

Byla to chyba, to říká Marek Černoch o době, kdy s Martinem Konvičkou zpíval hymnu. Od Úsvitu přešel k ODS a o svém čase v Úsvitu říká zajímavé věci. Interview s Markem Černochem je k nalezení na DVTV a vedla ho Emma Smetana.

Jak se předseda hnutí Úsvit stane členem ODS? Podle Marka Černocha, když „projde procesem, učí se“ a má 4 roky na to učení v parlamentu. Také když začne vnímat politiku jako něco jiného, než jak ji média prezentují. K ODS měl prý vždy názorově blízko. Že by se nějak změnil on nebo názory ODS, to odmítá. Prý jen poznal, jak se věci mají.

Naučil se prý, že hlavní je zodpovědnost. Úsvit prý v době, kdy za něj kandidoval, šel jiným směrem. Černoch nechtěl být spojován se jmény, jako Adam B. Bartoš, proto řekl, že končí. V souvislosti se jménem Bartoše pustila Smetana nahrávku, na které Černoch společně s Martinem Konvičkou zpívají na Albertově hymnu. Černoch ji požádal, aby nahrávku vypnula.

Marek Černoch



Screen: DVtv

Jako komentář k nahrávce řekl: „Tak nebylo to úplně šťastný období, kdy člověk stojí na stejném jevišti s Martinem Konvičkou. Byla to chyba,“ omluvil se těm, které jeho akce urazila. Důvodem, proč tak jednal, je podle Černocha migrační krize, která tehdy kulminovala.

Že by byl fašistou, to odmítá. Prý nemá nic proti komukoli, pokud má nějaký základní postoj „vůči nám“. A i když nemá, tak nehlásá „masokostní moučky“. Důkazem je prý to, že z Úsvitu nakonec odešel. S Tomiem Okamurou se stále nezdraví, protože ho označil za pučistu a obvinil ho, že chtěl vytunelovat Úsvit. Okamura prý káže vodu a pije víno, a proto se s ním Černoch bavit nechce. Z Úsvitu prý jeho předseda odešel sám, žádný puč nebyl.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Jestli je SPD zaslouženě na seznamu extremistických stran však komentovat nechce. Další otázka padla na rozhovory se serverem Sputnik, který je označován za dezinformační, a jak to jde dohromady s Černochovým tvrzením, že je vlastenec. Černoch nejdříve namítl, že pojem vlastenec je dnes překroucen, že je to známka něčeho špatného. Rozhovory se Sputnikem prý byly v době, kdy tento server ještě nefiguroval v hledáčku bezpečnostních služeb. Ale stále trvá na tom, že jeho odsuzování činů z německé silvestrovské noci bylo namístě.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



Z ODS má rád např. Janu Černochovou, předsedu Petra Fialu nebo Zdeňka Stanjuru. Že byl v Úsvitu, to mu prý noví kolegové nevyčítají. Kandidovat hodlá v Hostivici.

autor: kas