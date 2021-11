Můžete urážet premiéra, to je výhoda. Babiš k významu 17. listopadu

„Svoboda cestování, svoboda vyjadřování, můžete urážet premiéra, není to žádný problém, mají na to lidi právo, svoboda podnikání, to jsou všechno ta pozitiva," vyjmenoval premiér Andrej Babiš pro ČT24, co pro něj znamená dnešní státní svátek.

„Byl jsem v půl sedmé na Národní třídě, a bylo by dobré, aby vaše televize taky interpretovala ty věci, jak jsou. Ochranná služba mi řekla, že tam nemáme chodit později, že je tam riziko. Já jsem tady v Průhonicích, když na mě házeli vajíčka, neměl s tím problém. Oni mají za to zodpovědnost, tak neříkejte, že jsem se bál vajíček. Nebojím se vajíček," rozčiloval se Babiš k tomu, proč byl na Národní třídě už brzy ráno. „Svědčí to o tom, jaká je situace, ale to už vůbec nechci komentovat," dodal Babiš.

Politici i veřejnost si dnes v Praze připomínají výročí 17. listopadu. Mezi prvními přišli k památníku na Národní třídě ještě za tmy zástupci ANO v čele s premiérem Andrejem Babišem, chtěli se tak vyhnout možnému střetu se svými kritiky. Za nesouhlasného pokřiku přihlížejících položil k památníku událostí roku 1989 věnec také zástupce prezidentské kanceláře. Premiér na Národní třídě brzký příchod odůvodnil tím, že dostal varování, že po něm lidé chtějí házet vejce. Pietní místo hlídají policisté a výrazné incidenty nenastaly. Protestující měli například transparent s nápisem „Kytky od estébáků a ruskočínských kolaborantů sem opravdu nepatří! Tak snad už je to letos naposled!" Na zástupce Kanceláře prezidenta republiky, který k památníku položil věnec, přihlížející křičeli: „Ruský šváb".

Pro ČT se pak Babiš vyjádřil k tomu, co pro něj osobně státní svátek 17. listopadu znamená. „Znamená samozřejmě pro nás, že skončil komunistický režim. My jsme měli smůlu, že velké mocnosti po druhé světové válce si to tak rozdělily, je škoda, že ta americká armáda nejela až k hranicím Ukrajiny a Běloruska. My jsme jako Československo za první republiky patřili k nejrozvinutějším průmyslovým zemím světa. No a bohužel jsme byli 41 let v komunistickém režimu, přišla naděje 1968, to rozbily ruské tanky, taky nám nikdo nepomohl, a teď přišel rok 1989, znamená to: Svoboda cestování, svoboda vyjadřování, můžete urážet premiéra, není to žádný problém, mají na to lidi právo, svoboda podnikání, to jsou všechno ta pozitiva. A ta negativa to samozřejmě také přineslo. Špatná privatizace, vlastně nemáme nic v českých rukou, prodali jsme Transgas, takže nemůžeme kupovat plyn. ČEZ není stoprocentně státu, takže se nemůžeme bránit proti těm problémům s energiemi a plno věcí," dodal Babiš, že pozitiva ale převažují.

„Jsem optimista. Je skvělé, že lidé jsou svobodní, máme svobodné volby, máme tu svobodu, demokracii, demokratické volby. Myslím, že po těchto volbách to bylo jednoznačné, takže já myslím, že ta pozitiva jsou jednoznačná," uzavřel.

