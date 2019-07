Můžu hrát Havla? Umím se vylejt jako váza. Shánění komparsu do filmu o prezidentovi se zcela vymklo z rukou

Agentura CAST ME se rozhodla prostřednictvím facebookové sítě najít muže i ženy pro životopisný film Havel. Na sociální síti se pak dočkala mnohých reakcí. „Můžu hrát Havla? Umím se vylejt jak váza, takže by mi to fakt sedlo,“ poznamenala například jedna z uživatelek.

„Do životopisného filmu ‚Havel‘ hledáme muže i ženy. Věk 25-70 let. Točí se období 1976/77. Natáčení je 4. nebo 12. 9. (možné točit pouze 1 den). Honorář 1000 Kč. V případě zájmu, prosím, zašlete e-mail,“ píše se na facebookové stránce agentury.

„Tak do toho taky du, hrát umím dobře akurát nevím, jestli budu umět líst lidem tak na nervy jako Vašek, ale vynasnažím se,“ poznamenal jeden z uživatelů.

„Já se hlásím jako kompars záklaďáka hradní stráže, kteří, když Havel chodil chlastat, tak měli zakázáno od velitelů dívat se z oken, aby neviděli, v jakém stavu se Vašík vrací. Hlavně, že spousta lidí v dnešní době řeší Zemana, ale ten Havlovi nesahá v chlastu ani po kotníky. Holt Venca flaška nastavil na hradě laťku hodně vysoko,“ poznamenal další uživatel.

„Můžu hrát Havla? Umím se vylejt jak váza, takže by mi to fakt sedlo. Akorát mám bohužel bílou barvu kůže a dle dnešních trendů by měl Havla hrát někdo tmavší. Takže mám asi smůlu,“ uvedla jedna z uživatelek.

„Zase státem dotovaná bezcenná a bezvýznamná kravina, která nebude nic objektivně hodnotit! Bude tam zmínka, jak sedával říšskému protektorovi na koleni? Bude se mluvit o Benešových dekretech, o jeho spolupráci s BND a CIA, o jeho pedofilních sklonech k mladým děvčatům, o jeho dvou tvářích pravdy a lži? Chce se mi blejt!“ poznamenal další uživatel.

„Po vzoru připravované bondovky by Havla mohla hrát třeba Halle Berry,“ dodal další uživatel.

„No toho Havla bych si i zahrál, kdybych neměl strach o své játra a plíce. A chlast by tam už na mě čekal, nebo bych musel mít vlastní? To by se za tu tisícovku potom ani nevyplatilo,“ rýpl si do exprezidenta Václava Havla další pisatel.

„Proč točíte taková zvěrstva?“ zeptal se Ladislav Havlík. A další uživatel odvětil: „Je hele, Havlík.“

„Je chlast zdarma, asi jo, ne?“ táže se další pisatel.

autor: vef