Mužům bych na dvanáct let sebrala volební právo, říká známá režisérka

Hollandová má za to, že se dlouhá léta v Hollywoodu ve Spojených státech věřilo, že o tom, na co půjde rodina do kina, rozhodují muži. Jenže dnes je to jinak. Rozhodující slovo mají spíše ženy a v Hollywoodu si to prý začali uvědomovat. Začali se podle toho také chovat a docílili lepších ekonomických výsledků. Ženy tedy začaly měnit filmový svět a podle polské režisérky mohou zajít ještě dál a změnit svět.

„Mám drastický nápad: zkusme vzít mužům právo volit. Stačí na tři volební období, voleni být smějí, ale hlasovat ne. Kvůli mužské vizi se politika ocitla ve slepé uličce, z testosteronu se rodí nacionalismus, hlásí se k němu až sedmdesát procent mladých mužů, kdežto u žen jen pětina...,“ prohlásila režisérka.

„Za dvanáct let se to stihne: v první etapě by byl chaos, ve druhé by to začalo fungovat a ve třetí upevnilo,“ pokračovala.

Nemůže prý sice garantovat, že by se ženy nechaly pohltit mocí, jak se to stalo mužům, ale věří, že jsou ženy s ohledem na své mateřské city praktičtější a méně podléhají idejím.

