My do politiky? Zakladatel Milionu chvilek má jasno. A slova o migraci a Václavu Havlovi

Roll započal s tím, jak vůbec „Milion chvilek, zapsaný spolek“ vzniknul.. Podotkl, že dnešní mladá generace chce participovat na dění. „Začali jsme vnímat nějakou svoji zodpovědnost,“ pronesl. Dodává, že každý občan žijící ve státě nese určitý díl zodpovědnosti a to se snaží předávat dále. Mezi mladou generací to má rezonovat.

Chládek se jej ptal, zdali to je pouze mezigenerační vzpoura, nebo to je „něco víc“. „Se svým otcem jsem nesouhlasil, ale docházím k tomu, že nakonec měl pravdu,“ podotkl. Roll po dotazu na odhad, kolik mladých lidí se zajímá o politiku, smutněl, že jich je velmi málo. Za mezigenerační ten současný spor nevidí. „Je to napříč něčím jiným,“ řekl. A ukazoval směrem na rozdělení společnosti i v dalších zemích. Chládek podotkl, že je možné, že je u nás společnost polarizována „půl na půl“ a přikládal příklady zemí jako Spojené státy či Velká Británie. To by Roll viděl skutečně nerad. Upozornil, že pokud by to tak bylo doopravdy, může to být nebezpečné. „Nic není černobílé,“ shodli se oba diskutující. Chládek ještě doplnil, že polarizace nemusí být špatná, jelikož panuje alespoň určité vyvážení.

Celou debatu můžete zhlédnout zde:

Aktivisté spolku Milion chvilek se dle Rolla snaží dělat demonstrace kultivovanou formou. Odvolával se na slova našeho prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka, že pouze tak lze býti demokraty. „Společný nepřítel je dobře jednotící prvek,“ ohodnotil Chládek. Neodpustil si však, že je to sice funkční, ale i velice nebezpečné, protože sjednocení se proti něčemu je velmi jednoduché, ale „co dál“?

„Já bych si taky přál nezkorumpovatelné politiky, ale kde ty lidi vzít?“ tázal se dále. Roll si myslí, že spousta lidí do politiky nechce jít, včetně něho, a k moci se pak „prodere“ ten, kdo touží po vlivu. Chládek poznamenal, že mnoho lidí zkusilo podnikat, ale když zjistili poměry, tak se raději skryli do politiky. Poukázal například na zakladatele CK Fischer Václava Fischera, jenž byl na přelomu tisíciletí senátorem. Někteří podnikatelé, dle jeho slov, svého politického vlivu následně využívali.

Ve stejném duchu i pokračoval. „Uznávám Babišovo ‚řídit stát jako firmu‘, ale nemůže dál podnikat, protože má tolik konkurenčních nástrojů, které ostatní nemají, že by převálcoval kdekoho,“ vyjádřil se. Na druhou stranu poznamenal, že by bylo nefér, kdyby Babišovi nebylo umožněno v politice pokračovat. „Lidé, kteří prošli ohněm byznysu, tak mají neporovnatelně vyšší tah na branku, než ti zastánci dobrých mravů nebo lásky a pravdy, takže je to dost ošemetná záležitost,“ pronesl. A dal Babišovi za pravdu, že je zřetelný, jelikož nepoužívá bílé koně, a je jasné, které firmy ovládá. Upozornil, že on sám zažil mnoho propojení politiků, kde čitelnost nebyla. „Lepší je transparentnost,“ uvedl.

„Babiš je zvyklý rozhodovat, to ale v demokracii nejde. On nemá veškerou moc,“ obořil se Roll. Ve zdravé demokracii dle něj nemůže společnost čekat na nějakého zachránce, který vše zařídí. Potřeba je, dle jeho slov, spíše budovat občanskou společnost, která se bude do dění v zemi zapojovat a zajímat se. „Chybí tady kultura řízení státu,“ posteskl si. „Ale kde na to ty lidi vzít?“ poznamenal Chládek a pousmál se... s otázkou, zdali již na své příznivce mají v Milionu chvilek „objednané biče, aby je do té politiky nahnali“. Ale Roll tvrdí, že „po Letné“ se do politických stran začali lidé hlásit.

S tím, že se aktivisté spolku Milion chvilek rozhodli uspořádat protesty i v menších obcích a městech, dle Rolla „padl mýtus pražské kavárny“. To označuje za zárodek aktivního občanství. Nezpochybnil ovšem, že tito lidé jsou názorově velmi různorodí. „Na té Letné, kde se sjeli všichni z celé republiky, zároveň zprava doleva, kdyby z toho měla vzniknout strana, tak je to nesmysl, protože se rozpadne. Naprostí levičáci s naprostými pravičáky se neshodnou téměř na ničem,“ připustil. Tito lidé však „přišli hájit na jedno místo principy, že se nemají porušovat pravidla“. Za výborné označil, že se lidé s opačnými názory učí spolu mluvit.

Konkrétní politický obsah Milion chvilek podle Rolla nemůže mít, jelikož se snaží spojovat lidi z celého politického spektra. „Když je premiér trestně stíhaný, tak nemá být premiér, protože to poškozuje prostředí té kultury,“ pravil Roll. Konkrétní témata prý mohou otvírat lokálně.

Fotogalerie: - Milion chvilek ve Valči

Pak se Chládek zaměřil na to, co je Babišovi aktivisty chvilek vyčítáno. Souhlasil s tezemi, které ho kritizují za to, co činil ve svých politických funkcích, obořil se však proti tomu, že jsou na premiéra „tahané hříchy z minula“. Vzpomenul i na dění v USA, kde se s problémy potýkal i prezident Donald Trump, a uvedl: „Mně to připadá, že když neumím v rámci politické soutěže dosáhnout nějakého výsledku, tak bouchnu pod pás.“ Mířil tím zejména na kritiku vůči Babišovi ze strany Pirátů.

Dle Rolla to však Piráti – na rozdíl od TOP 09, která „má problém, že je pod hranicí volitelnosti“ –, prý nepotřebují. Na to, že Piráti hájí principy, Chládek připojuje, že to nemusí být kvůli mravnosti, ale že to mohou využívat jako politický nástroj. „To já nevím, to nemůžu popsat,“ kroutil hlavou Roll.

Pak šel hovor na téma klimatických změn. Chládek se zamyslel, co se stane, pokud se naplní černé scénáře – a nejvíce obydlený pás Země se stane neobyvatelným, což povede k masové migrační vlně k nám. „Tisíce se vyřešit dají, desetitisíce Evropa vyřeší taky, ale co když jich bude deset milionů?“ ptal se, co potom s těmi prchajícími a migrujícími davy. „To si pak odtrhnem od huby a podělíme se s nima?“ pokračoval. „No... Asi jo,“ přemítal Roll. Chládek upozornil, že má vážné obavy, že nás buďto převálcujou, nebo budeme „muset mít na hranicích něco jiného než ploty, v zájmu pudu sebezáchovy“. „To je hypotetické,“ odmítal Roll, ale Chládek si to nenechal vymluvit. Tato otázka dle něj není zcela vyloučená.

Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

Roll si myslí, že je potřeba být opatrný, koho přijímáme, a zvládnout dobře integraci. Za nevhodný příklad označil nedařící se integraci migrantů ve Francii. „Podle mě to zvládnutelné je, když se lidé budou chovat jako lidé,“ tvrdí. „Ve chvíli, kdy se nic neurodí a těch lidí budou stovky milionů, tak to už nezvládne ani ten Člověk v tísni nebo OSN,“ pokračoval Chládek. Nastínil, že to pak zřejmě může skončit „extrémním“ řešením. Upřesnil též, že ani vědci nejsou sami zajedno, k čemu klimatické změny povedou, a poukázal na teorie, že by se naopak mohlo ochladit. „Ten efekt, jestli shánět ledničky, nebo kamna, je dost nejistý,“ dodává. Oba se shodli, že je potřeba tyto problémy řešit.

Závěrem pak ještě došlo na heslo – „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. „Já tvrdím, že to je zmatečné vyjádření,“ pronesl Chládek, což se Rollovi nelíbilo. Chládek na to začal vysvětlovat: „Co je opakem pravdy? Lež? Ne! To je omyl. Pravdu neustále hledáme.“ Opakem lži, jak upozornil, též není pravda, ale upřímnost.

