My ho nechceme! Hašek touží po Senátu i s podporou Zelených. Ale jejich mládežníci se ozvali

„Je to v souladu s mými hodnotami. Jde mi o to nejlepší pro dítě. V zásadě jde o to, aby dítě mělo jednoho tatínka (a ne více). Co se týče práv pro jakýkoli manželský pár, tak jsem samozřejmě pro rovnoprávnost. Dítě vždy má vědět, kdo je jeho tatínek či maminka. Toto je třeba dořešit, aby nedocházelo k nedorozumění,“ napsal D. Hašek, že není pro společné osvojování dětí stejnopohlavními páry.

To samé Dominik Hašek tvrdil v předvolebním průzkumu Jsme fér.

Svým vyjádřením ale D. Hašek den před uskutečněním senátních voleb rozezlil Mladé zelené, kteří uvedli, že přestože Hašek kandiduje do Senátu s podporou Zelených, od nich, čili od Mladých zelených, podporu nemá. „Den před volbami kandidát na senátora Dominik Hašek prohlásil, že tatínka má dítě mít max jednoho. Kandiduje i s podporou Zelených. Naši podporu však nemá a dostat nemůže. Manželství chceme skutečně pro všechny a včetně možnosti adopce a osvojování, žádné jiné!“ zdůraznili Mladí zelení na sociální síti X.

Dominik Hašek kandiduje za TOP 09 do Senátu v obvodu 41 - Benešov. V tomto obvodu proti Haškovi, kterého do boje vysílá TOP 09, stojí senátor a člen zastupitelstva v Říčanech Zdeněk Hraba, podporovaný ODS. Ten v průběhu mandátu odešel z klubu STANu k ODS a vystupuje jako velký kritik „bezpohlavních nesmyslů“. Hraba si domluvil podporu i od Konzervativní strany, Monarchistů a Svobodných, kteří vystupují proti stávající vládě a v některých krajích jdou do voleb s SPD, Trikolorou a stranou PRO.

Svou kandidaturu D. Hašek zdůvodňuje tím, že už mu nestačilo být občanem. Mezi své politické priority řadí migraci i řešení hrozeb souvisejících s ruskou intervencí na Ukrajině. V rozhovoru pro Reflex.cz v posledních dnech D. Hašek vyjádřil přesvědčení, že jeho mezinárodní popularita, kterou si ze sportu odnesl, by mohla pomoct navázat politické kontakty a některé problémy více otevřít.

