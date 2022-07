My jsme ověřovali, oni „věří médiím“. Jan Baránek si vzal mladé na paškál. Tvrdě

Slovenský politický analytik Jan Baránek tvrdí, že současná společnost „debilizuje“, protože lidé si neověřují informace a slepě věří mainstreamovým médiím. Týká se to podle něj zejména mladé generace, která už vyrostla v digitální době, kde má naservírované informace v heslech a bez souvislostí. „Mladá generace nemá šestý smysl na totalitu. Já jim to nezazlívám. Co jim zazlívám, je ta arogance hlouposti, protože jsou schopni považovat svůj povrchní názor za pravdu,“ uvedl Baránek.

Baránek si v úvodu rozhovoru pro Svobodné universum posteskl, že již dávno nepatří mezi nejcitovanější politology na Slovensku, jako dříve. „To začalo už před covidem. V podstatě začala taková tvrdá kulturní válka na Slovensku. Když šli volit prezidentku Čaputovou. Už za Kisky to začalo. Když najednou média naskočila na tu vlnu progresivistického neomarxismu. Záměrně nemluvím o liberalismu, protože podle mě je to velice špatné pojmenování. Je to v podstatě neomarxismus, který prožíváme. A tehdy jsem se z roku na rok zhoupl a najednou jsem se nedostal do mainstreamu,“ uvedl Baránek.

V současné společnosti mu i v médiích chybí názorová pluralita a také vzdělanost. Baránek prý kvůli svému postoji k válce na Ukrajině nebo ke covidu a k dalším tématům není zván do žádné debaty. „Nemůžu v současné chvíli jít do konfrontace ani s těmi, kteří mají jednostranný pohled na ukrajinsko-ruský konflikt, jak už jsem říkal. A přitom já nejsem proruský. Já jsem se narodil a vyrůstal v rodině, která byla silně antikomunistická. Nevyrůstal jsem v prostředí, které by bylo proruské. Zažil jsem okupaci v roce 68. Takže já nemám důvod velebit Rusy,“ konstatoval Baránek s tím, že lidé nadále už nehledají pravdu a slepě věří mainstreamu.

„My nehledáme pravdu. My za pravdu vydáváme – ne my, ale oni vydávají za pravdu svá přání. Oni nám modelují svět a chtějí ode mne, abych se tvářil, že mají pravdu. A že já s tím souhlasím, ale já jim řeknu, že kecají kolikrát hlouposti. No a tuto hru já už nebudu hrát. Já jsem ji nehrál ani za komunismu, a nebudu ji hrát ani dnes. Tak ať si mě do toho mainstreamu nepouštějí,“ dodal Baránek a začal hovořit o „debilizaci“ současné společnosti.

Hloupnutí společnosti je podle něj největší měrou dáno digitálními technologiemi. „Je spousta literatury, která to popisuje. Když někdo chce informaci, vezme mobil, tak to má za okamžik. A to je odpověď na otázku, proč debilizujeme. Protože vy to takto dostanete na talíři. Když jste chtěli dříve dohledat informace, museli jste absolvovat složitý proces nasávání podružných informací, které jste sice nepotřebovali, ale museli jste se k nim manuálně dopracovat,“ řekl, že kvůli vynaložené snaze si člověk informaci lépe zapamatoval.

Navíc prý v současné digitální době lidé hledají informace bez souvislostí. „Tímto velice rychlým přístupem k informacím se stane, že ne cesta je cíl, ale vy potřebujte jen tu informaci, která je většinou oproštěna od souvislostí. A souvislosti najdete v tom procesu vynakládání energie. Jenže oni to tak nemají. Oni tu informaci takto dostanou. A v podstatě funguje na titulcích. Takže zapomněli, a oni se odnaučili, že na informaci potřebujou vynaložit energii. Už jsou líní a už se uspokojí s tou okamžitou odpovědí. Nehledají odpovědi – oni je dostanou naservírované,“ vysvětloval Baránek.

Logicky je toto podle něj problém hlavně u mladé generace. „Já jsem fascinovaný, jak mladá generace přestala být zvědavá. Protože zase: Víte, ono se to asi špatně poslouchá těm mladým lidem. Já jsem nesnášel, když mi prarodiče vyprávěli, že jak to bylo a co dělali, když chodili partyzáni do školy vyprávět, jak bojovali. Mě už jako dítě z toho málem kleplo. Tak nechci to tady opakovat, ale my jsme byli nastavení v době totality tak, že jsme byli nastavení na nedůvěru k tomu, co nám média nabízejí. Já jsem si prověřoval všechny informace,“ vyprávěl Baránek.

„Co se stalo? Za 30 let, dejme tomu, že najednou věříme tomu, co nám média naservírují? Věříme tomu bezbřeze? Lidé se změnili? Změnila se média? No, nezměnili a nezměnila. Jen je neovlivňují komunisté, ale majitelé těch médií. Mají své zájmy. Samozřejmě. Jak můžete věřit médiím, která vezmou milióny eur za reklamu na vakcinaci? A lidem to nedojde. A veřejně to ten stát řekne: Tomu jsme dali. Tomu jsme dali… Milión eur na reklamu vakcinace, a lidé těm médiím věří,“ pokračoval Baránek.

Největší chybou mladých pak podle něj není jen nedostatek zvědavosti a vědomostí, ale fakt, že svoje názory považují za jedinou možnou pravdu. „A já nevím, co se stalo kromě toho, že přestali být lidé zvědaví. Přestali mít to kritické myšlení. Mladá generace nemá šestý smysl na totalitu. Já jim to nezazlívám. Co jim zazlívám, je ta arogance hlouposti, protože jsou schopni považovat svůj povrchní názor za pravdu,“ dodal Baránek.

