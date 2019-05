My tu řešíme dědičné hříchy z časů Nečase a Kalouska... Udženija z ODS se posmívala tak dlouho, až se Válková neudržela

V úvodu se věnovali demonstracím proti předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO) a ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Již několik týdnů se v ulicích českých i moravských měst objevují desítky tisíc lidí, kteří požadují demisi Marie Benešové a kritizují Babiše. Mají strach o nezávislost české justice, když vládu řídí obviněný premiér.

Válková zdůraznila, že Babiš prozatím nebyl v dotační kauze firmy Čapí hnízdo obžalován. Na podání obžaloby se čeká a je na státním zástupci, zda a případně kdy žalobu podá.

Andrej Babiš ANO 2011



„A v tomto okamžiku časovém, podle mě nešťastném, došlo k výměně ministrů. On mě zná a ví, že se nebojím ho kritizovat,“ doplnila ještě Válková. „Jestli něco umím, tak je to trestní právo. A jestli něco vím, tak je to to, že nepohnete se státním zastupitelstvím. A je to dobře,“ uvedla Válková.

„Je absolutně vyloučené, aby ministr spravedlnosti ovlivnil trestní stíhání a zasáhl do kompetence státních zástupců. Já obavy těch lidí chápu, protože oni tomu zcela nerozumí a zaslouží si, aby jim to někdo vysvětlil,“ posteskla si dáma s tím, že celou situaci ztěžují svým články i média a opozice, která se také nevyjadřuje přesně. „Opozice se v tomto bohužel velmi činí,“ rýpla si Válková do své kolegyně z opoziční ODS.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



Uznala však zároveň, že i v oblasti justice se v některých momentech objevuje např. korupční jednání, takže obavy občanů do jisté míry skutečně lze chápat.

Alexandra Udženija se v tu chvíli zděsila. „To je naprosto katastrofální stav. Já vůbec nevím, jak jste tohle mohla říct. Když tady říkáte, že ta korupce už někde je, tak s tím máte něco udělat,“ vypálila na Válkovou nekompromisně.

Válková se bránila, že současná vláda se s tím snaží něco dělat a uklízí po vládách předchozích. Udženija se zasmála. „My už nevládneme šest let,“ připomněla Válkové dobu, jak dlouho už Babiš sedí ve vládě a má zásadní vliv na poměry v této zemi.

Válkové dala v jedné věci za pravdu. Lidem mělo být lépe vysvětleno, proč došlo k výměně ministra spravedlnosti. Udženija na rovinu prohlásila, že za celou vládu nese odpovědnost předseda vlády, takže bylo jeho povinností důkladně vysvětlit, proč došlo k výměně na postu ministra spravedlnosti. A v této věci Babiš podle političky ODS fatálně selhal.

Ing. Aleksandra Udženija ODS



Když se dostal ke slovu Šmarda, připomněl, že ČSSD tlačila na hnutí ANO, aby si vybralo jiného premiéra, který nebude obviněn. ANO však podle Šmardy ukázalo jistou personální nouzi a nedokázalo najít za Babiše náhradu. Koalice ANO a ČSSD podporovaná komunisty za to teď sklízí plody.

Také Šmarda má pro demonstrace pochopení a nevidí nic špatného na tom, když se jich zúčastňují i členové sociální demokracie, např. expremiér Bohuslav Sobotka. Poukázal na to, že premiér Babiš také s exministrem dopravy Danem Ťokem podepisoval petici za rychlejší stavbu dálnic. „A smáli se u toho lidem,“ pravil Šmarda.

Michal Šmarda ČSSD



Hosté věnovali pozornost také přípravě státního rozpočtu na příští rok. Komunisté hrozí, že ho nepodpoří, pokud bude zemi zadlužovat příliš. Šmarda vyjádřil pro chování komunistů pochopení. Jako krajně levicová strana, která podporuje miliardáře, musí prý komunisté čas od času ukázat, že přece jen v něčem s Babišem nesouhlasí.

Válková okamžitě připomínala, že komunisté nejsou součástí koalice. A Udženija jedním dechem dodávala, že Babiš dnes vládne právě díky komunistům. Právě komunisté drží Babiše u moci, bez nich by v Poslanecké sněmovně neměl většinu. Babiš prý opět přivedl komunisty k moci a s jejich pomocí dál zadlužuje zemi.

A Válková se v tu chvíli neudržela. „My řešíme dědičné hříchy z doby Nečase, z doby Kalouska a podobně,“ vracela úder Válková s tím, že ODS dovedla českou ekonomiku k propasti. „Já jsem o tom nechtěla hovořit, ale když tady slyším ty agresivní útoky...“ kroutila hlavou Válková nad slovy opoziční političky.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



Došlo i na odchod Antonína Staňka z postu ministra kultury. Šmarda zdůrazňoval, že Hamáček brzy veřejnosti oznámí, kdo by mohl Staňka nahradit. Válková doplnila, že podle koaliční dohody resort kultury patří ČSSD a je tedy na sociálních demokratech, aby si tuto situaci vyřešili. „A ta situace není dobrá,“ rýpla si do svého koaličního kolegy před kamerami Válková.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



Ve druhé polovině pořadu padlo i jméno předsedy Senátu Jaroslava Kubery a diváci dostali možnost připomenout si jeho varování z terezínské tryzny. Kubera varoval, že totalitní praktiky se mohou vrátit, jen už nemusí mít nacistickou či komunistickou podobu. Mohou být zahaleny do hávu politické korektnosti nebo boje za rovnost pohlaví nebo za ekologii.

Udženija jasně řekla, že by se podepsala pod každé slovo Kuberova projevu. Válková poznamenala, že předseda Senátu nezvolil pro svůj projev vhodné místo a čas. Šmarda se k Válkové přidal. „Myslím, že se to nehodilo vůči lidem, jejich příbuzní tam zahynuli,“ poznamenal. Nebylo podle něj vhodné srovnávat ekology s nacisty. Udženija okamžitě oponovala, že Kubera nic takového neudělal.

Jaroslav Kubera ODS



