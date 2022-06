My ty ptáčky nesměli vyplašit, líčil pražský dopravní radní svou roli v kauze Redl. Hlava to nebere, nechápala opozice

reklama

Opozice nyní Scheiherrovi vyčítá, že ačkoliv prý podal v roce 2020 trestní oznámení, které navíc nechce opozici ukázat, přesto později obviněného Mateje Augustína připustil do tzv. společného podniku Nové Holešovice.

„Jsem zděšen, že 21. října 2021 byl Matej Augustín zvolen místopředsedou společného podniku, tedy dlouho potom, co jste na něj podal trestní oznámení, tak jste souhlasil s tím, že bude statutár v tom společném podniku. To nevadilo?“ tepal do Scheinherra opoziční zastupitel Ondřej Prokop (ANO).

„Jak je možné, že někoho, na něhož dáváte trestní oznámení, tak ho necháte navolit do statutárního společného podniku. To mi hlava nebere,“ pokračoval Prokop, jak informuje server Novinky.cz.

Podle Scheinherra tam musel být Augustín jako ekonomický ředitel DP podle interních pravidel. Podle posledních informací si Augustín spolu s bývalým náměstkem Petrem Hlubučkem (STAN) a podnikatelem Michalem Redlem řekl developerovi o pět milionů korun za to, že se na nadcházejícím zasedání představenstva podniku zdrží námitek právě proti založení této akciové společnosti.

Scheinherr výtky opozice odmítá s tím, že to byl právě on, kdo v celé věci podal trestní oznámení. Záhy po zveřejnění Hlubučkovy kauzy na svém facebooku také vysvětloval, že podezřelé musel nechat ve funkcích, aby měla policie dostatek důkazů.

„Když jsme po volbách v roce 2018 převzali řízení dopravního podniku, bylo jasné, že vstupujeme na nepřátelské území. Současná magistrátní opozice, tedy ODS a hnutí ANO, neustále opakují, že DPP je semeništěm korupce. Je třeba ale dodat, že tahle semena zasely právě ODS a hnutí ANO. Sítě jejich lidí v DPP během jejich vlády pevně zapustily kořeny. Když jsme ale přišli my, všichni šíbři, kteří se kolem DPP desítky let točili, rychle pochopili, že my nekrademe. Že s námi se fakt nedomluví,“ uvedl Scheinherr na svém facebooku.

„Do toho přišli noví šíbři. Podle koaliční smlouvy má každá politická strana v DPP své zástupce. A tak začali přicházet lidé, o kterých jsme měli silné pochybnosti. Jenže bez důkazů se těžko koná. Třeba v případě pana Augustína, nominanta klubu Spojených sil pro Prahu (TOP 09, KDU-ČSL, STAN), který pracoval s asi největším slovenským mafiánem, bývalým premiérem Ficem, jsme od začátku hlasitě protestovali a pak žádali, aby za něj naši koaliční partneři dosadili někoho jiného. Marně,“ pokračoval jmenovitě k Augustínovi.

Podle Scheinherra se časem ukázalo, že se noví podvodníci dali dohromady s těmi starými. „Samozřejmě jsem tohle přesně nevěděl a neměl jsem žádné důkazy. Nejsem detektiv. Ale pak to přišlo. Jednoho dne, zhruba před dvěma roky, jsem dostal spolehlivou informaci, že tihle lidé požádali o mnohamilionový úplatek. Detaily vzhledem k vyšetřování říkat nemohu. Chtěli peníze za to, že nebudou házet vidle do revitalizace okolí holešovického nádraží, a úplně jasně si o ně řekli. A nejen to. V tom důkazu se objevila jak nová jména, třeba pana Augustína, tak jména stará – Martina Dvořáka, bývalého ředitele dopravního podniku, který v něm působil za primátora Béma z ODS,“ jmenoval některé zúčastněné osoby.

A právě v ten moment přišlo na řadu ono trestní oznámení, kterým se Scheinherr nyní před opozicí brání. „Nešel jsem vykřikovat na tiskovou konferenci nebo na zastupitelstvo. Nejdřív jsem strávil několik hodin s vyšetřovateli v Bartolomějské ulici. Pak jsem se s nimi ještě postupně několikrát sešel, abychom se zkoordinovali. Po vzájemné dohodě s policií jsem dva roky kvůli naprostému utajení dělal jakoby nic – aby nikdo z vyšetřovaných neměl tušení, že se kolem nich stahuje smyčka spravedlnosti. Dokonce jsem se s vyšetřovateli dohodl, že je lepší podezřelé z DPP neodvolávat, aby je policie měla pod kontrolou, a získala tak dost důkazů z odposlechů a sledování,“ vysvětlil Scheinherr, proč tedy například nadále spolupracoval s obviněným Augustínem.

„Proto jsme také někdy trochu nelogicky nereagovali na různé výzvy k řešení korupce a odvolávání aktérů z dopravního podniku a pro tyto návrhy třeba na zastupitelstvu nehlasovali. Teď víte proč – nesměli jsme ptáčky vyplašit a museli jsme dát policii čas, aby shromáždili důkazy,“ dodal Scheinherr s tím, že i hloubkové audity, které nyní probíhají, nemohly být spuštěny dřív, aby nikdo nepojal podezření, že je sledován.

