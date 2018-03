Myslí si, že nesou pochodeň, ale je to plamenomet. Komsomolci politické korektnosti, rozčílil se novinář

Jak Vodička dodává, to, že u nás na venkově ve středověku černoši nebyli, víme. „Zkuste proti tomu něco pípnout a ajatolláhové politické korektnosti vás setřou, že jste rasisté, xenofobové a taky nacisté. Je úplně jedno, že víte, že tady opravdu nebyli. Máte se tvářit, že tady byli, a basta,“ poznamenal ke hře Kingdom Come: Deliverance odehrávající se v roce 1403 v Posázaví.

„Je to celosvětový hit – a tudíž i po celém světě zní kritika, že tam nepobíhají lidé s jinou barvou pleti,“ komentuje Vodička s tím, že tvůrci hry se brání a říkají, že tady tenkrát žádní barevní lidé nebyli. Nechali si na to udělat studii, poradce jim dělali historici s akademickými tituly.

„Historici mají pravdu. Přemysl, Křesomysl, Václav, Karel, Žižka, Zikmund. Samí bílí Evropané. Žádný černoch. Dokonce ani Hispánec nebo Arab. Snad jen Jan Roháč z Dubaje, to zní nadějně... Prostě nic tu není. Nějak jsme asi zaspali dobu. Naštěstí v cizině to za nás vědí všechno líp,“ poukazuje na diskuse Vodička.

„Hojně citován je jakýsi historik Sean Miller specializující se prý na náš region. Logika a fakta stojí za to: děj hry se odehrává na spojnici Prahy a Olomouce, tudy prý vedla Hedvábná stezka. ‚Co když tudy procházela skupina Afričanů,‘ říká Miller, ‚přenocovala v hostinci a bylo z toho těhotenství? Na to stačí dokonce jediná noc.‘ To je věda!“ píše Vodička.

„Počítačová hra je najednou nejen o historii, je také o hlouposti a novodobém komsomolství. Díky ní zjistíte, že existuje blog, na němž Dänikenové hyperkorektnosti hledají středověké malby svatých s tmavými obličeji, čímž chtějí dokázat, že tady bylo mnohem víc černochů, než si myslíme. Zvláštní je, že Afričanům je to jedno. Procestoval jsem každou druhou zemi Afriky, ale na něco takového se mě tam nikdo nikdy neptal,“ poznamenal Vodička se slovy, že jen my si vyrábíme umělé starosti a falešné pravdy.

„Novodobí komsomolci si myslí, že jsou světlonoši lepších zítřků, věří, že nesou pochodeň, ale je to plamenomet. Předělávají dějiny k současnému obrazu a podle momentálních představ. Upravují si fakta jako modelínu podle potřeby a ještě vás popotahují, že to nechcete přijmout,“ uzavřel.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef