„Při analýze ruské motivace k boji je třeba velmi jasně pochopit jednu věc. Tato válka je pro ruský stát existenční. Pokud prohrají, elita Davoského režimu má v úmyslu připravit rozdělení tisíciletého ruského státu na tucet nebo více propadlých knížectví. A tato válka je existenční pro ruský lid, z něhož velká většina jsou vlastenci a většina z nich prožila sovětský kolaps a jeho katastrofální výsledek v 90. letech,“ napsal Weaver na sociální síti X.

„Rusové čelili v posledních dvou stoletích dvěma existenčním válkám. V tom novějším zemřel každý osmý Rus – 25 milionů lidí. V té před tím byla Moskva vypálena invazní armádou. Cena, kterou v současné době platí, je nízká, pokud vlast přetrvá. A já vám teď řeknu – rádi ji zaplatí a v případě potřeby zaplatí mnohem více,“ rozvedl myšlenku.

A thought for the evening.



Uninformed people routinely talk about how the Russians are "suffering" in Ukraine, how this war is such a "burden" on Russian society, how devastating all of this is. And let's not kid ourselves, the war has been bloody and costly for Russia.



But.??… pic.twitter.com/b2RAvNvXSK