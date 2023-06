Na ČT k manželství pozvali Geislerovou. Zažila šok. „Já tomu nerozumím...“

reklama

Nynější střety poslanců o „manželství pro všechny“ okomentoval poslanec Síla (SPD) tím, že by měl přijít určitý kompromis: „Závěr celého toho jednání mi přinesl dobrý pocit z toho, že nakonec celé to jednání uzavřela věta poslance Bendy, který řekl, že bychom se mohli domluvit na tom, že by prošel návrh kolegy Navrátila, který navrhl, že by se uzákonily stejné podmínky jak pro manžele muž a žena, tak pro partnery homosexuály, s tím, že by se nenazýval tento vztah jako manželství, ale partnerství,“ řekl ke kompromisu, který by mohl být přijatelný pro všechny.

Herečka Geislerová si nemyslí, že jsme blíž tomu, aby osoby stejného pohlaví v Česku mohly uzavírat manželství: „Myslím, že jsme tomu blíž o dva kroky zpátky. Přijde mi to strašně zvláštní, to nelogický uvažování, nepraktický, my budeme měnit ústavu proto, abychom se posunuli zpátky v čase a vlastně tu věc ještě víc zkomplikovali.

Je to vlastně smutný... My jakoby máme naději, my, kteří doufáme v rovná práva pro stejnopohlavní páry, ale to je asi tak všechno, co máme, trošku víc naděje než před tím. Je smutný, že nás tento zákon tak strašně posunuje jakoby směrem na Východ a zpátky v čase,“ řekla Geislerová, která je jednou z tváří hnutí Jsme fér, které se věnuje tomuto tématu.

„Takové téma potřebuje podporu ve všech vrstvách, mezi všemi skupinami lidí, je důležité tohle téma otevírat. Přijde mi zvláštní, že to pořád jakoby nejde, že to pořád není. Nechápu to,“ zamračila se herečka.

Komentátor Info.cz Schmarcz připojil svůj názor, že vůbec nechápe pesimismus a hysterii, kterou sleduje na sociálních sítích. „Sociální sítě vypadají úplně jinak, než bylo jednání ve Sněmovně, které bylo daleko klidnější, než byla ta předtím. Je naprosto jisté, a mluvil jsem jak s liberály, tak s konzervativci, že muž a žena budou mít stejná práva jako muž a muž, a žena a žena vůči sobě. Na tom je naprostá shoda, to prostě bude!“ zdůraznil, že problém je jen s názvem a s adopcí dětí.

„Ale práva dětí jsou něco jiného, ta se toho netýkají. Manželství je jedna hlava, adopce jsou jiná hlava toho textu návrhu. Tam byl problém právě s tím názvem, protože, když to nazvete manželstvím, tak vlastně automaticky novelizujete § 800 o adopcích, to je ten problém, Jakmile zmizí název, zmizí i tento problém, protože tím pádem tam nebude přednostní možnost těch homosexuálních párů adoptovat děti. Takže stačí změnit název a jsme v pohodě,“ upozornil novinář.

Geislerová ale volala po rovných právech homosexuálních párů, v záběru se jeho slovům smála a kroutila nevěřícně hlavou.

Schmarcz pak zdůraznil: „Stačí změnit název, práva homosexuálů budou naplněna, ale nemůžeme poškodit práva dětí. Nemůžete povolit libovolný obchod s dětmi, děti mají právo na své biologické rodiče a vy byste jím ho sebrali,“ varoval a zopakoval, že dospělí lidé ať dostanou svá práva, ale u děti by se nemělo nic měnit.

Geislerová se zdála být šokována. „Já tomu nerozumím. O jakém obchodu pan Schmarcz mluví? Adopce mají přece své zákony a danosti a asi jim neříkáme obchod, ne?“ pozastavovala se. Dodala, že dítě v dětském domově, předtím týrané oběma rodiči, má právo získat nové milující rodiče, byť stejnopohlavní.

„Rovnoprávnost spočívá právě v tom, že stejná práva jako muž a žena bude mít muž a muž, a žena a žena. Proč se tam ale v té souvislosti objevuje slovo obchod? Nebo říkáme adopci pro různopohlavní páry obchod? Že je to obchod s dětmi? To je nesmysl,“ hrozila se herečka.

„Dítě má právo zvolit si dva tatínky nebo dvě maminky. Mně hrozně v celé debatě chybí lidský přístup, furt. Možná, že všichni mají moc plnou hlavu těch pohlaví, kdyby se vynechalo to pohlaví, tak by to bylo fajn, že bychom si uvědomili, že mluvíme o lidech! Je to manželství dvou lidí. Vymažte si z hlavy ta pohlaví, to vás všechny nějak mate,“ doporučila umělkyně.

„Pokud na to budete mít, tak si v blízké budoucnosti koupíte dítě jako domácího mazlíčka,“ prohlásil dnes poslanec Síla, který však svými slovy všechny zmátl. „Chtěl jsem říct pouze to, že tohle současná právní úprava umožňuje, která u nás neexistuje, ona neexistuje,“ řekl a Geislerovou tím velmi rozesmál. „Tady jde o to, že na Ukrajině existuje zákon, kde není možno, aby matka to náhradní mateřství odnosila a nechala si za to zaplatit, je to trestné. Takže to funguje tak, že si tam nechá implantovat embryo, po devíti měsících je převezeno do Prahy a sem si pro dítě někdo přijede, není to legálně napadnutelný“ vysvětloval Síla; to už Geislerová protáčela oči v sloup.

Existuje podle senátora Marka Hilšera naděje, že by se dvě znesvářené skupiny dokázaly shodnout, že dotyční by měli úplně stejná práva, ale nebylo to manželství, přistoupili by na to stoupenci té úpravy nové? „Je to možné, ale já myslím, že to přinese řadu problémů, protože když vytvoříte dva pojmy, tak je pak musíte zavést do právního systému. A z čistě pragmatického a právního hlediska vznikne řada problémů,“ upozornil člen horní komory, že z hlediska práva by bylo dobré, kdyby se nevytvářely dva instituty.

Hilšer reagoval na Sílu i na Schmarcze velmi kriticky. „Ono když chybí argumenty, tak se prostě lidi straší, straší se tím, jaké se budou děti kupovat a tak dále,“ poznamenal Hilšer, že výše zmíněné se netýká rozhodně svazku mezi dvěma lidmi. „To manželství jako takové je civilizační konstrukt, který se v dějinách proměňoval. Nevidím důvod, když si bude chtít vzít Jeníček Jenička nebo Mařenka Mařenku, ať mají tito lidé stejná práva a povinnosti vůči k sobě, když to chtějí dopřejme jim to,“ vyjádřil se Hilšer, a že ttoto podle něj rozhodně neohrožuje manželství jako takové.

Lidé stejného pohlaví by podle novely občanského zákoníku měli v manželství stejná práva, jako je nyní mají manželé žena a muž. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové a lesby vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo.

Obě předlohy Sněmovna projednávala už v minulém volebním období. K závěrečnému hlasování o nich se ale nedostala.

