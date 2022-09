Na ČT před Událostmi: Tady Putin ukázal, jak důležitá je sjednocená Evropa

reklama

„Vladimir Putin se snaží rozdělovat. Snaží se rozdělit svět, snaží se rozdělit Západ. K tomu využívá všechny možné hrozby. Ať je to hrozba potravinovou krizí nebo hrozba, že může použít jaderné zbraně, nebo hrozba, že zastaví dodávky plynu,“ řekla úvodem zkušená diplomatka.

Jeho slova podle Kuchyňkové Šmigolové nesmíme brát na lehkou váhu, ale nesmí převážit strach: „Putinovy hrozby je třeba brát vážně. Nesmíme se jimi ale nechat zastrašit a chovat se podle toho, jak on říká, protože to je cíl,“ pokračovala.

„Globální potravinová krize samozřejmě je do určité míry možná, je to v důsledku ruského útoku na Ukrajinu a toho, že ukrajinské obilí není možné exportovat do světa v dostatečné míře. Nejsnadnější způsob, jak předejít globální potravinové krizi, by bylo, kdyby Rusko válku zastavilo a nechalo plout lodě s obilím a kukuřicí z Černého moře,“ uvedla.

Jaký je podle diplomatky další plán ruského vůdce? „Podle mě je možné očekávat cokoliv. Čím hůře se mu ve válce daří, tím víc se snaží využívat jiných možností,“ uvedla k možné strategii Vladimira Putina.

Úkolem Západu jako Evropy a transatlantického spojenectví je snažit se jakkoliv potravinové krizi předejít. „Potravin není málo. Je ale potřeba, aby se včas dostaly tam, kde mají být,“ uvedla ředitelka odboru amerických států s tím, že rovněž je nutné vzdáleným africkým zemím vysvětlovat, že pokud trpí ohledně dodávek potravin nejistotu, pak to není vinou ani Západu, ani Evropy, ani Ukrajiny. „Musí jim vysvětlovat, že to je dílem Putina a ruské vlády,“ podotkla Kuchyňková Šmigolová.

„Je v našem zájmu, aby zde dohoda Ruska a Ukrajiny dál pokračovala a aby se našly i jiné cesty, jak obilí z Ukrajiny dostat a také jak dostat i jiné obilí ze Spojených států, z Kanady, do zemí, kde by potenciálně mohl hrozit hlad,“ sdělila bývalá velvyslankyně v Egyptě a Súdánu.

Jedno je jisté, ruské kroky povedou prý ještě k větší jednotě Západu a zemí, které sdílejí tyto hodnoty. „Jasně se ukázalo, že země jako Česká republika a další, které dlouhodobě ukazují, že Rusko není spolehlivý partner, měly pravdu. Jediná cesta je se spojit a najít za dodávky z Ruska náhradu. Podle toho, co slyším od kolegů, plynu i ropy je ve světě dost. Jen je potřeba ho dostat na to správné místo určení. Na to se musíme zaměřit a co nejrychleji to udělat tak, abychom na Rusku už nebyli závislí,“ konstatovala Kuchyňková Šmigolová, podle níž „Putin akorát ukázal, jak důležitá je sjednocená Evropa“.

Mluvčí Kremlu uvedl, že plyn Moskva nepustí, dokud bude Západ uplatňovat protiruské sankce. Podle Putina nebezpečné pro celý svět. Žádá jejich konec, protože nefungují.

Je Západ dostatečně odolný na to, aby ustál tuto zimu, která bude pro mnoho Evropanů znamenat velký náraz? „Je to otázka spíše po politiky. Myslím, že tento jeden rok jsme schopni ustát a do příští zimy musíme najít trvalejší řešení. A to, že Putin vyhrožuje, naopak ukazuje, že sankce fungují,“ dodala Veronika Kuchyňková Šmigolová.

