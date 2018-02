Na Plzeňsku byly zadrženy dva kamiony plné migrantů. Řidiče bude stíhat policie

„Zajištěné osoby byly převezeny přistavenými autobusy na oddělení cizinecké policie k dalšímu opatření. V současné době mimo jiné zjišťujeme v rámci Evropské unie, zda lidé nejsou vedeni jako žadatelé o azyl v jiném členském státě. A to za účelem zjištění, zda by v rámci dublinského systému a jeho nařízení bylo možné navrácení do příslušného státu, kde je cizinec žadatelem o azyl. Další možností je postup podle readmisní dohody se Slovenskou republikou, neboť kamiony přijely do České republiky ze Slovenska,“ popsala Hokrová.

Oba kamiony se podařilo zadržet díky spolupráci s německými policisty. První kamion policisté zastavili u Ostrova u Stříbra a druhý za Plzní na BČS nedaleko obce Šlovice ve směru na Rozvadov. Na místě policisté ihned zjišťovali, zda nejsou osoby ohroženy na životě. Na obou místech byli zadrženi řidiči a jejich spolujezdci ve věku 26 let, 26 let, 29 let a 37 let. Policisté s nimi zahájili trestní řízení.

Cizinecká policie zadržela v Česku v roce 2017 celkem 172 tranzitních migrantů, zatímco v roce 2016 jich bylo 511 a v době kulminace migrační krize 2015 dokonce 2294. Dominantní skupinou cizinců v nelegálním postavení jsou ti, kteří na území ČR obvykle legálně vstoupili, avšak překročili povolenou dobu pobytu.

autor: nab